AOPK: Nahlašte sršeň asijskou, ale nebojujte s ní

Mgr. Róbert Šlachta byl položen dotaz

Zajímalo by mě, jak se díváte na to, jak stát toleruje alkohol, to je přeci taky droga a snadno dostupná. A v součtu je podle mě víc alkoholiků než drogově závislých a nikdo to neřeší. V TV dokonce běží reklamy na alkohol. To vám nevadí?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Také mě zajímá odpověď na tento dotaz.

O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.