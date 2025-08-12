„Politický hon na čarodějnice.“ Vondráček se zastal Okamury a SPD. Ne trestní právo, ale totalitní guma!

12.08.2025 8:43 | Monitoring

Volební kampaň se přiostřuje! Předseda Svobodných Libor Vondráček, který letos vede společnou kandidátku SPD, Svobodných, Trikolory a PRO v Jihočeském kraji, se na sociálních sítích ostře pustil do státních zástupců a označil soudní proces proti Tomiu Okamurovi za „politický proces“ a hrozbu svobody slova.

„Politický hon na čarodějnice.“ Vondráček se zastal Okamury a SPD. Ne trestní právo, ale totalitní guma!
Foto: Repro Datarun, Půr
Popisek: Libor Vondráček

Podle něj se Česká republika nebezpečně přibližuje praktikám totalitních režimů – a pokud by byl Okamura odsouzen kvůli volebnímu plakátu proti migračnímu paktu, šlo by o mezinárodní ostudu.

Anketa

Máte důvěru ve velení Armády České republiky?

1%
98%
1%
hlasovalo: 22355 lidí
Vondráček reagoval na dotazy novinářů, zda se nebojí, že trestní stíhání a čerstvá obžaloba poškodí volební výsledek SPD a Svobodných, kteří letos kandidují na společné kandidátce. Jeho odpověď? „Nebojím, spíš nám to pomůže.“ Podle něj má jít o jasný příklad zneužívání trestního práva v politickém boji. „Je to hanba pro naše trestní právo, že umožňuje tak široký výklad skutkové podstaty trestného činu, že by tento typ sdělení měl být kriminalizován. To se nebezpečně blíží totalitním režimům, které stavějí moc na gumovém trestním právu,“ varuje právník a lídr Svobodných.

Připomíná, že česká společnost má díky své historické zkušenosti stále silný odpor k omezování svobody projevu. „Naštěstí jsme stále liberální v otázce svobody slova a lidé, s nimiž se setkávám, to vidí stejně. Proto věřím, že náš výsledek to nepoškodí, ale spíše posílí,“ říká a připomíná, že trestní oznámení podal europoslanec Jiří Pospíšil (SPOLU).

Podle Vondráčka plakát nemůže vyvolat nenávist u nikoho, kdo neviděl skutečné záběry násilných činů, na něž naráží. „K nenávisti podněcují svým chováním sami útočníci a vrazi tím, jak se projevují v západních státech,“ dodává.

Mgr. Libor Vondráček

  • Svobodní
  • předseda Svobodných
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Celá kauza začala v roce 2024, kdy SPD během kampaně použila dva kontroverzní plakáty – jeden s heslem proti migračnímu paktu a vizuály stereotypizující migranty, druhý zobrazující romské děti. Policie a státní zástupce tvrdí, že šlo o podněcování k nenávisti vůči etnickým skupinám, a v srpnu 2025 podali obžalobu na Tomia Okamuru a SPD. SPD to označuje za zásah do politické soutěže, a nyní i Vondráček přidává právní argument: Že paragraf umožňující takový postih je napsán „vadně a gumově“ a měl by být změněn.

Celá kauza se týká dvou volebních plakátů SPD z roku 2024, které státní zástupce považuje za podněcování k nenávisti. Policie letos navrhla obžalobu a v srpnu 2025 ji státní zástupce skutečně podal. O vině či nevině rozhodne soud.

Psali jsme:

Vondráček (Svobodní): Politici nesmí řešit důležité otázky za zády občanů
„Brusel nemá tanky, ale má vás!“ Zdechovský se pustil do Vondráčka, padala slova o IQ i proruské koloně
„Ty morální majáku.“ Matásek si našel předsedu Svobodných Vondráčka
Vondráček (Svobodní): ODS nám nabízela vstup do koalice Spolu, Odmítli jsme

 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Okamura , Svoboda , Svobodní , SPD , svoboda slova , Vondráček

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je podle vás proti předsedovi SPD Okamurovi veden politický proces?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Karel Výborný

Okamurovo stíhání

Dobrý den, pane Hrabo. Mám na vás dotaz, a to, co je podle vás na stíhání Okamury z pohledu práva tak absurdní? Píšete, že to sice právní rovinu nechcete komentovat, ale že ji považujete za absurdní. Podle vás byly jeho předvolební plakáty v pořádku? Přiznám se, že já nevím, podle mě byli za hranou ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zrádný mýtus zvaný červená řepaZrádný mýtus zvaný červená řepa Bolavé klouby nemají rády mléčné výrobkyBolavé klouby nemají rády mléčné výrobky

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Jakob z TOP 09 se hroutil, Rajchl se mu smál. A nebyl sám

9:34 Jakob z TOP 09 se hroutil, Rajchl se mu smál. A nebyl sám

Na CNN Prima News se střetl předseda PRO Jindřich Rajchl s předsedou poslaneckého klubu TOP 09 Janem…