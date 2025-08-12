„Politický hon na čarodějnice.“ Vondráček se zastal Okamury a SPD. Ne trestní právo, ale totalitní guma!

Podle něj se Česká republika nebezpečně přibližuje praktikám totalitních režimů – a pokud by byl Okamura odsouzen kvůli volebnímu plakátu proti migračnímu paktu, šlo by o mezinárodní ostudu.
Máte důvěru ve velení Armády České republiky?
Připomíná, že česká společnost má díky své historické zkušenosti stále silný odpor k omezování svobody projevu. „Naštěstí jsme stále liberální v otázce svobody slova a lidé, s nimiž se setkávám, to vidí stejně. Proto věřím, že náš výsledek to nepoškodí, ale spíše posílí,“ říká a připomíná, že trestní oznámení podal europoslanec Jiří Pospíšil (SPOLU).
Podle Vondráčka plakát nemůže vyvolat nenávist u nikoho, kdo neviděl skutečné záběry násilných činů, na něž naráží. „K nenávisti podněcují svým chováním sami útočníci a vrazi tím, jak se projevují v západních státech,“ dodává.
Mgr. Libor Vondráček
Celá kauza začala v roce 2024, kdy SPD během kampaně použila dva kontroverzní plakáty – jeden s heslem proti migračnímu paktu a vizuály stereotypizující migranty, druhý zobrazující romské děti. Policie a státní zástupce tvrdí, že šlo o podněcování k nenávisti vůči etnickým skupinám, a v srpnu 2025 podali obžalobu na Tomia Okamuru a SPD. SPD to označuje za zásah do politické soutěže, a nyní i Vondráček přidává právní argument: Že paragraf umožňující takový postih je napsán „vadně a gumově“ a měl by být změněn.
Celá kauza se týká dvou volebních plakátů SPD z roku 2024, které státní zástupce považuje za podněcování k nenávisti. Policie letos navrhla obžalobu a v srpnu 2025 ji státní zástupce skutečně podal. O vině či nevině rozhodne soud.
autor: Karel Výborný