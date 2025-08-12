České dráhy: Opatření v železniční dopravě během Barum rally

V pátek 15. srpna bude mít motoristická akce vliv i na železniční dopravu. V době konání rychlostní zkoušky bude do stanice Zlín střed povolena přeprava pouze těch cestujících, kteří jedou na akci Barum Czech Rally.
Během páteční rychlostní zkoušky nebude z bezpečnostních důvodů možné odcházet z prostoru nádraží Zlín střed a ani sem nebude možné přicházet. Cestující budou moci jako náhradu využít městskou hromadnou dopravu, přestup z vlaku do spojů MHD a opačně bude zajištěn na zastávce Zlín-Prštné. Během výluky v úseku Zlín-Prštné – Zlín střed budou cestujícím uznávány jízdní doklady Českých drah ve spojích MHD.
V době konání akce budou zrušené osobní vlaky ze Zlína do Vizovic a zpět. Konkrétně půjde o všechny vlakové spoje s odjezdy ze stanice Zlín střed do Vizovic od 15:46 do 22:35 a z Vizovic směrem do Zlína od 15:52 do 22:41. Kraj jako náhradu posílí linkovou dopravu.
Omezení bude mít vliv také na jízdu večerního rychlíku R 897 Zlínský expres (Praha-Vršovice 18:52 – Zlín střed 22:32), který sice pojede až do stanice Zlín střed, nicméně cestující nebudou moci, podobně jako v případě osobních vlaků, z bezpečnostních důvodů opouštět areál nádraží. Vlak proto v cca 22:30 hod. mimořádně zastaví na zastávce Zlín-Prštné pro výstup cestujících.
Dále do stanice Zlín střed je povolena pouze přeprava cestujících, kteří míří na akci Barum Czech Rally. Ve stanici Zlín střed a Zlín-Prštné bude možný výstup pouze z prvních třech vozů soupravy.
