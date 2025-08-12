Rajchl (PRO): Kyjev prohrál válku už v okamžiku, kdy začala

12.08.2025 10:21 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k schůzce Donalda Trumpa s Vladimírem Putinem

Foto: Repro XTV
Popisek: Jindřich Rajchl

Jen ten, kdo to říkal už tenkrát, byl popliván a označen za Putinova poskoka, zatímco lepševici, kteří se kasali tím, jak bude Rusko vytlačeno i z Krymu, si dodnes hrají na kladné hrdiny.

Kdyby ta jejich naivita nestála tolik lidských životů, tak by se tomu, jak jsou hloupí, mohl člověk jen smát. Nicméně oni samozřejmě pokoj nedají - o co víc bude jasné, že byli jen zneužiti k válečné propagandě, jež nebyla ničím jiným než špinavým zbrojařským kšeftem, o to budou ve své rétorice zuřivější.

Nic je totiž neštve víc než to, když jsou teď za úplné blbce.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • mimo zastupitelskou funkci
Psali jsme:

Rajchl (PRO): Z Německa k nám. Tam budou směrovat migranti
Rajchl (PRO): Škodovka v Rusku. Tak to je gól
Rajchl (PRO): Začalo to s Marine Le Pen ve Francii, nyní pokračuje v Moldavsku
Rajchl (PRO): Východ už má západního vydírání dost

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

