Rajchl (PRO): Kyjev prohrál válku už v okamžiku, kdy začala

Jen ten, kdo to říkal už tenkrát, byl popliván a označen za Putinova poskoka, zatímco lepševici, kteří se kasali tím, jak bude Rusko vytlačeno i z Krymu, si dodnes hrají na kladné hrdiny.
Kdyby ta jejich naivita nestála tolik lidských životů, tak by se tomu, jak jsou hloupí, mohl člověk jen smát. Nicméně oni samozřejmě pokoj nedají - o co víc bude jasné, že byli jen zneužiti k válečné propagandě, jež nebyla ničím jiným než špinavým zbrojařským kšeftem, o to budou ve své rétorice zuřivější.
Nic je totiž neštve víc než to, když jsou teď za úplné blbce.
JUDr. Jindřich Rajchl
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: PV