ASO: První kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2026 byla podepsána

19.12.2025 22:03 | Tisková zpráva
Po nepříliš dlouhém, ale o to intenzivnějším vyjednávání byla d19. prosince 2025 podepsána kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2026 pro rezort zemědělství.

Foto: odbory.info
Popisek: Asociace samostatných odborů - logo

Sociálními partnery pro tuto kolektivní smlouvu byly Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR, zastoupený jeho předsedou Bohumírem Dufkem, a dva podnikatelské svazy v zemědělském rezortu, a to Zemědělský svaz ČR, zastoupený předsedou Ing. Martinem Pýchou, a Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, zastoupený předsedou Bc. Jiří Michaliskem.

Jako každým rokem byla nejdůležitějším, a také nejnáročnějším bodem jednání mzdová část kolektivní smlouvy, a to zejména navýšení mezd zaměstnanců v zemědělství v roce 2026. V konečné fázi, po řadě jednání s předkládáním argumentů a propočtů obou jednajících stran, bylo dohodnuto a podepsáno, že mzdy zaměstnanců v tomto rezortu se v roce 2026 zvýší o 1000 až 1600 korun měsíčně.

Další články z rubriky

