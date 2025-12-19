ASO: První kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2026 byla podepsána

Sociálními partnery pro tuto kolektivní smlouvu byly Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR, zastoupený jeho předsedou Bohumírem Dufkem, a dva podnikatelské svazy v zemědělském rezortu, a to Zemědělský svaz ČR, zastoupený předsedou Ing. Martinem Pýchou, a Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, zastoupený předsedou Bc. Jiří Michaliskem.
Jako každým rokem byla nejdůležitějším, a také nejnáročnějším bodem jednání mzdová část kolektivní smlouvy, a to zejména navýšení mezd zaměstnanců v zemědělství v roce 2026. V konečné fázi, po řadě jednání s předkládáním argumentů a propočtů obou jednajících stran, bylo dohodnuto a podepsáno, že mzdy zaměstnanců v tomto rezortu se v roce 2026 zvýší o 1000 až 1600 korun měsíčně.
