Koho po Macronovi? V nejsilnější straně není jasno

18.08.2025 13:55 | Monitoring

Národní sdružení s Marine Le Penovou a Jordanem Bardellou je momentálně nejpopulárnější francouzskou politickou stranou. Podle serveru Politico však s rostoucí oblibou strany narůstá i napětí uvnitř samotné partaje. Část strany chce kráčet konzervativní cestou, jakou rýsuje Le Penová, jenže druhá část chce jít raději po boku liberálnějšího Jordana Bardelly.

Koho po Macronovi? V nejsilnější straně není jasno
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Předseda francouzské pravicové strany Národní sdružení Jordan Bardella

Národní sdružení Marine Le Penové a Jordana Bardelly je již rok nejpopulárnějším politickým uskupením v zemi galského kohouta. V září 2024 se uskupení těšilo podpoře asi 33 % voličů. V srpnu 2025 je to dokonce 36 % voličů. Dokládají to průzkumy voličských nálad, jak je za sebe seřadil server Politico.

Tentýž server upozornil, že stabilní popularitou, které se těší Národní sdružení, se v tomto politickém uskupení projevily i problémy. Existuje prý jisté napětí mezi Marine Le Penovou a mladou tváří konzervativního politického uskupení Jordanem Bardellou. Ten se podle serveru Politico původně jevil jako politik zcela loajální Marine Le Penové, ale jak je čas, ukazuje se, že realita může být jiná.

Zatímco Le Penová je metlou liberálních elit a dvořila se pracující třídě, Bardella se nyní dvoří konzervativním byznysmenům, kteří se k Le Penovu Národnímu sdružení historicky stavěli opatrně. Zatímco zemitá Le Penová má silnou pozici mezi voliči v bývalých průmyslových městech na severovýchodě, uhlazený Bardella cílí na bohatší jih,“ upozornil server.

Pokud stávající prezident Emmauel Macron nevypíše další předčasné parlamentní volby, nejbližším zásadním soubojem bude ten o křeslo hlavy státu, v němž už Macron nebude kandidovat. I konzervativní křídlo v Národním sdružení si podle serveru Politico uvědomuje, že ekonomicky liberálnější Jordan Bardella může oslovit víc voličů než všem dobře známá Marine Le Penová. A tak možná Bardella nakonec přeroste svou politickou učitelku a stane se hlavou státu. To se Le Penové ani jejímu otci nikdy nepodařilo. Rozhodnou francouzští voliči.

Bardella se prý snaží prezentovat jako obdoba italské premiérky Georgie Meloniové, která vyhrála poslední parlamentní volby, vládne, udržuje dobré vztahy s prezidentem USA Donaldem Trumpem a sama si udržuje stabilní podporu voličů. „Giorgia Meloniová je živoucím důkazem toho, že vůle lidu může ve volbách zvítězit,“ nechal se slyšet Bardella.

Na druhé straně, Le Penová je vnímána jako důležitá tvář strany a podle části svých spolustraníků má právo usilovat o prezidentský post, pokud jí to s konečnou platností nezhatí soudní verdikt.

„Mám je oba rád, Marine Le Penovou pro její zkušenosti, Jordana Bardellu pro jeho charisma,“ řekl šestatřicetiletý Nicolas Rocard, který si vyhlíží prostor, v němž by mohl kandidovat za stranu ve městě Niort v příštích komunálních volbách. „Kdo z nich bude kandidát? Je mi to jedno,“ konstatoval.

Sám Bardella je prý zatím velmi opatrný a pokud jde o prezidentské volby 2027, nedere se dopředu. I on by prý měl mít na paměti, že sice důležitý je ekonomický program Národního sdružení, jež volá po odbourání byrokracie, kterou se musí prokousat podnikatelé, ale že pilířem jejich politiky zůstává otázka bezpečnosti ve Francii a kritika imigrace.

Voliči na severovýchodě Francie navíc očekávají od Národního sdružení ochranu zaměstnanců, a ne až tak pomoc podnikatelům.

„Ti, kteří mají blízko k Le Penové, šílí,“ řekl prominentní centristický politik, jehož volební obvod se nachází na severovýchodě Francie. „Myslí si, že ti lidé investovali všechen čas a úsilí, a teď své voliče ztrácejí... Jsou to oni, kdo šli do voleb a získali levicové hlasy, získali voliče, kteří očekávají ochranu před propouštěním, zvýšení minimální mzdy a tak dále.“

Psali jsme:

„Nejste tady, abyste chránili Zelenského.“ Facka Evropanům ještě před jednáním
Merz se Zelenským se shodli, co by měl Trump chtít po Putinovi
Čech projel Francii: Ukrajina nikde, ale hrůzou ujížděl. Vzkazy Bruselu
Macron naštval Izrael. Provalil se jeho červnový výrok

 

autor: Miloš Polák

