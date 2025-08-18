Koho po Macronovi? V nejsilnější straně není jasno

Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Anketa
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Tentýž server upozornil, že stabilní popularitou, které se těší Národní sdružení, se v tomto politickém uskupení projevily i problémy. Existuje prý jisté napětí mezi Marine Le Penovou a mladou tváří konzervativního politického uskupení Jordanem Bardellou. Ten se podle serveru Politico původně jevil jako politik zcela loajální Marine Le Penové, ale jak je čas, ukazuje se, že realita může být jiná.
Zatímco Le Penová je metlou liberálních elit a dvořila se pracující třídě, Bardella se nyní dvoří konzervativním byznysmenům, kteří se k Le Penovu Národnímu sdružení historicky stavěli opatrně. Zatímco zemitá Le Penová má silnou pozici mezi voliči v bývalých průmyslových městech na severovýchodě, uhlazený Bardella cílí na bohatší jih,“ upozornil server.
Pokud stávající prezident Emmauel Macron nevypíše další předčasné parlamentní volby, nejbližším zásadním soubojem bude ten o křeslo hlavy státu, v němž už Macron nebude kandidovat. I konzervativní křídlo v Národním sdružení si podle serveru Politico uvědomuje, že ekonomicky liberálnější Jordan Bardella může oslovit víc voličů než všem dobře známá Marine Le Penová. A tak možná Bardella nakonec přeroste svou politickou učitelku a stane se hlavou státu. To se Le Penové ani jejímu otci nikdy nepodařilo. Rozhodnou francouzští voliči.
Bardella se prý snaží prezentovat jako obdoba italské premiérky Georgie Meloniové, která vyhrála poslední parlamentní volby, vládne, udržuje dobré vztahy s prezidentem USA Donaldem Trumpem a sama si udržuje stabilní podporu voličů. „Giorgia Meloniová je živoucím důkazem toho, že vůle lidu může ve volbách zvítězit,“ nechal se slyšet Bardella.
Na druhé straně, Le Penová je vnímána jako důležitá tvář strany a podle části svých spolustraníků má právo usilovat o prezidentský post, pokud jí to s konečnou platností nezhatí soudní verdikt.
„Mám je oba rád, Marine Le Penovou pro její zkušenosti, Jordana Bardellu pro jeho charisma,“ řekl šestatřicetiletý Nicolas Rocard, který si vyhlíží prostor, v němž by mohl kandidovat za stranu ve městě Niort v příštích komunálních volbách. „Kdo z nich bude kandidát? Je mi to jedno,“ konstatoval.
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Anketa
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Voliči na severovýchodě Francie navíc očekávají od Národního sdružení ochranu zaměstnanců, a ne až tak pomoc podnikatelům.
„Ti, kteří mají blízko k Le Penové, šílí,“ řekl prominentní centristický politik, jehož volební obvod se nachází na severovýchodě Francie. „Myslí si, že ti lidé investovali všechen čas a úsilí, a teď své voliče ztrácejí... Jsou to oni, kdo šli do voleb a získali levicové hlasy, získali voliče, kteří očekávají ochranu před propouštěním, zvýšení minimální mzdy a tak dále.“
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák