Blaha (ODS): D55 se posouvá zase o kousek vpřed

18.08.2025 16:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dálnici D55.

Foto: archiv starosty
Popisek: starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha ODS)

D55 se posouvá zase o kousek vpřed!

Na úseku mezi Olomoucí a Kokory už běží pokládka asfaltu a betonového krytu. Nový úsek měří 7,6 kilometru a výrazně uleví obcím na silnici I/55. Zrychlí také cestu na sever Moravy..

Hned po dokončení má navázat stavba části z Kokor do Přerova, která by měla začít příští rok. První řidiči se tu projedou do konce roku.

Každý nově otevřený úsek znamená méně tranzitní dopravy v obcích, kratší dojezdové časy a větší bezpečí pro řidiče. D55 je pro náš region klíčová a je dobře, že se její výstavba posouvá vpřed.

Ing. Stanislav Blaha

  • ODS
  • Tento profil není poslancem aktivně využíván
  • poslanec
autor: PV

