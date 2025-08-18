Blaha (ODS): D55 se posouvá zase o kousek vpřed

D55 se posouvá zase o kousek vpřed!
Na úseku mezi Olomoucí a Kokory už běží pokládka asfaltu a betonového krytu. Nový úsek měří 7,6 kilometru a výrazně uleví obcím na silnici I/55. Zrychlí také cestu na sever Moravy..
Hned po dokončení má navázat stavba části z Kokor do Přerova, která by měla začít příští rok. První řidiči se tu projedou do konce roku.
Každý nově otevřený úsek znamená méně tranzitní dopravy v obcích, kratší dojezdové časy a větší bezpečí pro řidiče. D55 je pro náš region klíčová a je dobře, že se její výstavba posouvá vpřed.
Ing. Stanislav Blaha
autor: PV