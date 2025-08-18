Na Ukrajině přejmenovávají ulice i v největších městech po masovém vrahovi a nacistovi Banderovi a staví mu pomníky. Fialova vláda s Rakušanem a Piráty Ukrajinu podporují. Banderovci brutálně zavraždili a umučili 60 tisíc Poláků, Židů a Čechů. Právě Banderovci se zdravili pozdravem “Sláva Ukrajině”. Hnutí SPD, stejně jako polská vláda, podporu Banderovců odsuzuje.
Stahování lidí zaživa z kůže či rozřezávání břicha těhotným ženám, to je jen zlomek ze seznamu krutostí, které Banderovci během 2.světové války páchali na nevinných lidech – bez sebemenšího ohledu na věk či pohlaví. Znásilňovali ženy, kterým pak odřezávali prsa i další části těla, a vraždili muže, přičemž i jim odřezávali pohlavní orgány, uši nebo končetiny. Své oběti velice rádi vystavovali mučení, ženy a dívky před smrtí veřejně znásilňovali. Zcela běžné bylo odřezávání končetin, uší, nosu, jazyka či pohlavních orgánů a v případě žen také prsou. Vrazi se často bavili tím, že do ran následně sypali sůl. Obětem také vypichovali oči nebo je zaživa stahovali z kůže. Naprosto zvrácené byly způsoby vraždění těhotných žen – těm banderovci párali břicha, aby následně vyndali plod a místo něj do těla stále ještě živé oběti vkládali různé předměty, například rozbité sklo nebo kameny. Historici popisují i případ, kdy byl ženě do břicha vložen živý králík a následně jí břicho bylo znovu zašito.
Seznam způsobů, jakým banderovci vraždili Poláky, Židy a Čechy pokračuje například vkládáním rozžhaveného železa či střepů ženám do pochvy nebo chladnokrevným zabíjením dětí. Ty byly běžně přibíjeny za různé části těla na zeď, kojence prý vrazi často chytili za nohy a vší silou udeřili hlavou o zeď. Jiný zvrácený čin se odehrál v Ternopilu (polsky Tarnopol), kde příslušníci povstalecké armády vyvěsili transparent „Cesta k nezávislé Ukrajině“ a na stromy podél silnice zavěsili k sobě svázaná těla dětí. Historici popisují také způsob, kterým je zavražděn chlapeček – vojáci ho svážnou snopy obilí, které následně zapálí. Pokud bychom měli odhady historiků zprůměrovat, řeč je přibližně o šedesáti tisících obětí.
Tady jsou příklady ukrajinských měst, kde byla ulice přejmenována na jméno Stepana Bandery, včetně původního názvu a data:
• Kyjev – Moskovskyj prospekt → Prospekt Stepana Bandery (rozhodnutí městské rady 7. 7. 2016).
• Dnipro – ul. Šmidta → ul. Stepana Bandery (září 2022).
• Vinnycja – ul. Lva Tolstého → ul. Stepana Bandery (25. 11. 2022).
• Izjum (Charkivská oblast) – Puškinova ulice → ul. Stepana Bandery (rozhodnuto po osvobození města, prosinec 2022).
• Kropyvnyckyj – ul. Gagarina → ul. Stepana Bandery (hlasování a rozhodnutí města v červnu–červenci 2024).
• Černihiv – město v roce 2024 schválilo další balík přejmenování; mezi novými názvy je i ul. Stepana Bandery (oficiální web města).
a mnoho dalších míst…
Tomio Okamura
