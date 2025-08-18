SOCDEM: Neviditelní pro vládu, viditelní pro Janu

Poukazuje na to, že i v našem hlavním městě statisíce lidí žijí od výplaty k výplatě a mají problém zvládat stále rostoucí životní náklady. Že každodenní život hlavního města stojí na stovkách tisíc poctivě pracujících lidí ve službách i výrobě.
„V Praze žije více než 400 000 lidí v domácnostech, kde čistý měsíční příjem na osobu činí méně než 20 000 Kč. Právě tyto domácnosti mají každý měsíc co dělat, aby zaplatily bydlení, složenky a jídlo. Většinou v nich žijí lidé, bez kterých by se Praha i stát zastavily, ale vládní politici je vůbec nevidí ani neslyší. Jsou pro ně neviditelní,“ říká Jana Maláčová.
„Pečovatelky, prodavačky, úředníci, kuchařky, zdravotní sestry, dělníci a skladníci, ale i maminky na rodičovské a důchodci. Poctivě pracují, žijí, pečují o své blízké. Jenže pro mocné, jako by jejich starosti a životní zkušenosti neexistovaly,“ pokračuje pražská lídryně hnutí Stačilo!
Statistiky mluví jasně. Náklady na bydlení tvoří největší výdaje českých domácností. Nejpalčivější problém s bydlením je právě v Praze, kde jsou ceny nájmů a nemovitostí výrazně vyšší než ve zbytku Česka. Oproti některým krajům jsou tu nájmy a ceny nemovitostí i dvakrát až třikrát vyšší. V Praze běžně platí rodiny za tří až čtyřpokojový byt 35 000 až 40 000 korun za nájem nebo hypotéku. Když se k tomu přidají vysoké ceny potravin, nejdražší energie v Evropě a reálné mzdy, které jsou nižší než v roce 2019, je jasné, že životní úroveň v Praze klesá stejně jako i jinde v Česku.
„Naši kampaň povedeme pozitivně. Chceme lidem poděkovat za to, že díky jejich práci je Praha živým a prosperujícím městem. Vždyť i ty koláče, které rozdáváme v rámci kampaně, musela upéct paní pekařka, která přicházela do práce, když šla velká část města spát,“ vysvětluje svůj pohled Jana Maláčová. „Spousta lidí si této práce neváží. Ale bez těchto lidí bychom neměli většinu pohodlí, které považujeme v dnešní době za samozřejmé,“ dodává.
Kampaň odstartovala brzy ráno. Jana Maláčová spolu s podporovateli začala už v 5.45 u Thomayerovy nemocnice, kde rozdávala čaj a koláče příchozímu personálu. V 7.30 se tým přesunul k vestibulu stanice metra Kačerov a po dalších dvou hodinách před Úřad práce na Praze 4.
„Tímto způsobem chceme obyvatelům Prahy přiblížit naše priority v nadcházejících volbách a dát najevo, že Praha a Česko mají být důstojným domovem pro všechny, a nejen pro vyvolené,“ uzavírá Jana Maláčová.
Na tiskovou konferenci přišel Janu Maláčovou podpořit také předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik. Připomněl, že za Fialovy vlády jsme zažili bezprecedentní propad životní úrovně. „Kvůli inflaci jsme všichni přišli o třicet procent úspor. Kupní síla se stále nevrátila na úroveň roku 2019 a ceny energií výrazně vzrostly,“ vyjmenoval předseda hnutí. Zároveň popřál Janě Maláčové, aby v Praze dosáhla co nejlepšího výsledku, protože v posledních čtyřech letech je zřetelně vidět, že v Poslanecké sněmovně chybí levicově smýšlející hlas.
autor: PV