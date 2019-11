Agentura ochrany přírody a krajiny: Další nález raka mramorovaného ve volné přírodě

„Rak mramorovaný, stejně jako další druhy amerických raků, znamená ohrožení pro naše domácí raky – tedy raka kamenáče a raka říčního. Američtí raci totiž přenášejí takzvaný račí mor – plísňové onemocnění, které je pro naše domácí druhy raků smrtelné. Klíčové proto je, aby se do volné přírody vůbec nedostali [1],“ vysvětluje Tomáš Görner z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Přesto někdo tohoto raka vypustil do jedné z tůněk na Radovesické výsypce, kde byl v září nalezen při průzkumu prováděném Českou zemědělskou univerzitou. V říjnu odchytili další jedince i pracovníci AOPK ČR. Rakům se zde zjevně daří, největší měřil 12 cm, v příbřežním bahně byli nalezeni i malí ráčci. Lokalita nálezu se nachází nedaleko od prvního ohlášeného výskytu raka mramorovaného u nás v roce 2016. Proto se od té doby monitorují i okolní vodní plochy. V původním místě rak mramorovaný od roku 2016 nalezen nebyl.

Rak mramorovaný je oblíben akvaristy kvůli svému zabarvení i pro nenáročnost chovu. Pro riziko, které znamená pro naše domácí druhy raků, byl v roce 2016 zařazen na tzv. unijní seznam invazních druhů. S organismy, které se zde ocitnou, se nesmí obchodovat, jejich chov by měl být pouze na dožití a hlavně - tyto druhy se nesmí vypouštět do volné přírody. To se promítá i do naší legislativy, konkrétně do novely zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, která je nyní projednávána v Legislativní radě vlády ČR.

„Rak mramorovaný se snadno rozmnožuje - stačí jen jeden jedinec, z jehož neoplozených vajíček se vyvinou malí ráčci. Ti jsou již po pěti měsících života schopni produkovat vajíčka. Zimu u nás v nevymrzajících vodních plochách přežijí. AOPK ČR proto nyní ve spolupráci s ČZU a místními subjekty podniká kroky z omezení výskytu tohoto raka a zejména k eliminaci jeho případného šíření,“ vysvětluje Tomáš Görner.

Račí mor vyvolává plíseň Aphanomyces astaci, česky hnileček račí. Je to vysoce infekční onemocnění a naše původní druhy raků vůči němu nemají vyvinutou imunitu. Plíseň roste na jejich těle a do vody uvolňuje pohyblivé spory, kterými se rozmnožuje. Prorůstá do celého račího těla a postupně zvířata zahubí. V současné době bohužel neexistuje žádný účinný prostředek, kterým by se dali raci vyléčit.



„V případě dotazů, co s nechtěnými raky v akváriích či v případě podezření na nález raka mramorovaného v jiné lokalitě, využijte mail invaznidruhy@nature.cz. Rádi poradíme a případné nově ohlášené nálezy jsou velmi cenné,“ dodává Tomáš Görner.

Psali jsme: Agentura ochrany přírody a krajiny: Neposečené části luk pomáhají zvýšit nejenom množství hmyzu, ale i druhovou pestrost Agentura ochrany přírody a krajiny: Usilujeme o důslednou ochranu soutoku Moravy a Dyje Agentura ochrany přírody a krajiny: Čeští experti budou v Zambii zjišťovat, kde jsou vhodné podmínky pro ekoturismus Agentura ochrany přírody a krajiny: Velký Pařezitý rybník u Telče se po rekonstrukci začal napouštět

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.