VZP získala hlavní ocenění, spolu s ním další dvě prvenství

30.11.2025 7:16 | Tisková zpráva

Všeobecná zdravotní pojišťovna se stala nejlépe hodnocenou zdravotní pojišťovnou desetiletí. Speciální cenu „Zlatá zdravotní pojišťovna 10 let“ převzal ředitel VZP Zdeněk Kabátek z rukou zástupců pořádajícího institutu HealthCare Institute. Spolu se zlatou plaketou přebíral také další ocenění. VZP letos opět obhájila v celostátním průzkumu i titul Pojišťovna roku. Třetí z cen byla oceněním od samotných nemocnic. Ty za nejlepší z pojišťoven označily právě Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR.

VZP získala hlavní ocenění, spolu s ním další dvě prvenství
Foto: VZP
Popisek: Všeobecná zdravotní pojišťovna

„Pojišťovna desetiletí je uznáním dekády náročné práce všech mých kolegů i mé. Je to cena profesionality, která mne mimořádně potěšila a které si velmi vážím. Je pro mne jak závazkem do budoucna, tak i oceněním toho, že se nám daří naplňovat naše cíle zejména při zajišťování co nejlepší zdravotní péče pro naše klienty. Je to cena právě jejich důvěry, stejně jako důvěry všech dalších partnerů v celém systému,“ říká Zdeněk Kabátek.

Získaná hlavní ocenění 2025:

  • Titul: Zlatá zdravotní pojišťovna 10 let
  • 1. místo: Zdravotní pojišťovna roku 2025
  • 1. místo: Zdravotní pojišťovna z pohledu ředitelů nemocnic

Průzkum zkoumá řadu oblastí, které do celkového pořadí v různém procentuálním zastoupení promítá. Jedná se o hodnocení zdravotních pojišťoven z pohledu pojištěnců, poskytovatelů zdravotních služeb, nabízených preventivních programů nebo celkového finančního zdraví. VZP se podařilo získat titul absolutního vítěze v soutěži Zdravotní pojišťovna roku po páté. V minulosti toto ocenění získala v letech 2018, 2019, 2020 a 2024. Ceny byly předány již tradičně na konferenci Efektivní nemocnice 2025, která probíhá ve dnech 25. a 26. listopadu v Praze.

Podrobné výsledky jsou k dispozici v tiskové zprávě a na webu společnosti HealthCare institute, která je organizátorem celostátního průzkumu

Psali jsme:

Lavina kvůli odchodu Kuby z ODS. Kdo jde za ním? Účet pro Fialu
Vyškov: Kromě garážového domu přinesou úlevu obyvatelům sídliště i veřejná stání
KHS Jihočeského kraje: 1 000 potvrzených případů lymeské boreliózy
Ladislav Jakl: Dvě fotky

Zdroje:

https://www.hc-institute.org/cz/

https://www.hc-institute.org/userfiles/EN2025/FINAL_TZ_detailn%C3%AD%20v%C3%BDsledky%20projektu%20Zdravotn%C3%AD%20poji%C5%A1%C5%A5ovna%20roku%202025.pdf

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

VZP , TZ

autor: Tisková zpráva

To co jste napsal k digitalizaci je přesné

To, že další věc, co nefunguje teď pomíjím, ale mám dotaz k tomuto, co jste napsal:,,Zkrátka další projekt, který je dělaný dle hesla „z cizího krev neteče“ a peníze daňových poplatníků (evropských) létají z oken...“ Můj dotaz. Neměli by politici za takové plýtvání a podle mě je to i zneužívání peně...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

VZP získala hlavní ocenění, spolu s ním další dvě prvenství

7:16 VZP získala hlavní ocenění, spolu s ním další dvě prvenství

Všeobecná zdravotní pojišťovna se stala nejlépe hodnocenou zdravotní pojišťovnou desetiletí. Speciál…