VZP získala hlavní ocenění, spolu s ním další dvě prvenství

„Pojišťovna desetiletí je uznáním dekády náročné práce všech mých kolegů i mé. Je to cena profesionality, která mne mimořádně potěšila a které si velmi vážím. Je pro mne jak závazkem do budoucna, tak i oceněním toho, že se nám daří naplňovat naše cíle zejména při zajišťování co nejlepší zdravotní péče pro naše klienty. Je to cena právě jejich důvěry, stejně jako důvěry všech dalších partnerů v celém systému,“ říká Zdeněk Kabátek.
Získaná hlavní ocenění 2025:
- Titul: Zlatá zdravotní pojišťovna 10 let
- 1. místo: Zdravotní pojišťovna roku 2025
- 1. místo: Zdravotní pojišťovna z pohledu ředitelů nemocnic
Průzkum zkoumá řadu oblastí, které do celkového pořadí v různém procentuálním zastoupení promítá. Jedná se o hodnocení zdravotních pojišťoven z pohledu pojištěnců, poskytovatelů zdravotních služeb, nabízených preventivních programů nebo celkového finančního zdraví. VZP se podařilo získat titul absolutního vítěze v soutěži Zdravotní pojišťovna roku po páté. V minulosti toto ocenění získala v letech 2018, 2019, 2020 a 2024. Ceny byly předány již tradičně na konferenci Efektivní nemocnice 2025, která probíhá ve dnech 25. a 26. listopadu v Praze.
Podrobné výsledky jsou k dispozici v tiskové zprávě a na webu společnosti HealthCare institute, která je organizátorem celostátního průzkumu
