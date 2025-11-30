Richterová byla u Moravce drzá. Vrátilo se jí to

30.11.2025 17:25 | Monitoring

„Tady to je příval toho marxismu-leninismu.“ Motorista Petr Macinka se obul do Pirátky Olgy Richterové. Jasně se postavil za Filipa Turka a přes kamery poslal několik vzkazů na Hrad prezidentovi Petru Pavlovi. Připomínal mu, s kým bude muset v příštích letech vycházet, Olga Richterová se tvrdě obula i do Andreje Babiše a Aleš Juchelka se rozzlobil. „Tsss, to je drzost!“ vypěnil.

Richterová byla u Moravce drzá. Vrátilo se jí to
Foto: Screen ČT24
Popisek: Hosty OVM bxli Petr Macinka, Aleš Juchelka, Věra Kovářová a Olga Richterová

Anketa

Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?

1%
97%
2%
hlasovalo: 13761 lidí
první hodině svých Otázek Václav Moravec řídil debatu možných budoucích ministrů Aleše Juchelky z ANO a Petra Macinky (Motoristé) a poslankyň Věry Kovářové (STAN) a Olgy Richterové (Piráti).

Macinka hned v úvodu pořadu oznámil, že ve vládě Andreje Babiše (ANO) je teď kandidátem na ministra zahraničí a Filip Turek bude ministrem pro životní prostředí. „My jsme přesvědčení, že neexistují žádné právní důvody, aby Filip Turek nemohl být členem vlády. Ale učinili jsme vstřícný krok,“ poznamenal k oznámené rošádě. „A i při největší fantazii, které jsem schopen, nevidím důvod, proč by Motoristé měli na post životního prostředí jmenovat kariérního diplomata,“ poznamenal s ironickým úsměvem, když vysvětloval, že si trvá na tom, aby se Filip Turek stal členem vlády. „Řekl bych, že pan prezident nemá přesné informace (o Filipu Turkovi),“ uvedl Macinka.

„Nominantem na ministerstvo zahraničních věcí je Petr Macinka a já nevidím důvod, proč se dál bavit o ministerstvu zahraničí, když Filip Turek je kandidátem na ministra pro životní prostředí,“ poznamenal Macinka.

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?

93%
4%
3%
hlasovalo: 20855 lidí
Když dostal prostor Aleš Juchelka, prozradil, že se s prezidentem pobaví o směřování Ministerstva práce a sociálních věcí. Juchelka má na diskusi s prezidentem zamířit v pondělí. „Já se mu budu snažit říct, jakou vizi máme my na ministerstvu práce a sociálních věcí,“ uvedl Juchelka.

Když dostala prostor Věra Kovářová, vracela se k mimořádné schůzi Sněmovny, kde Babiš tvrdil, že svůj střet zájmů vyřeší, i když žádný nemá. „Já vnímám to, že pan prezident dává Andreji Babišovi ještě určitý čas, aby pan Babiš měl nějaký prostor pro nastínění řešení,“ prohlásila Kovářová s tím, že je v zájmu příští vlády, aby Andrej Babiš předestřel své plány veřejnosti co nejdřív, díky čemuž bude moct jeho nová vláda vládnout co nejdříve.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pirátka Olga Richterová připomínala, že u Andreje Babiše už byl i soudně potvrzen střet zájmů, konkrétně v případě firmy Kostelecké uzeniny.

Anketa

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?

1%
97%
2%
hlasovalo: 18897 lidí
„My jsme upozornili Andreje Babiše, že má vrátit zhruba 7,5 miliardy. Usnadnili jsme mu to. Dali jsme mu QR kód. … My jsme mu prostě nabídli tu možnost, ať klikne na QR kód a pošle zpět ty neoprávněně vyplacené dotace, veřejné zakázky, 7,5 miliardy. A hnedka by bylo na dostupné bydlení. Za Piráty je to QR kód pro Andreje,“ šila do Babiše Richterová.

„Tssss! To je drzost!“ vypěnil v tu chvíli Juchelka.

Ale Richterová se nenechala vyrušit a připomínala, že Piráti poukazují na střet zájmů Andreje Babiše. „My jsme po tom šli nejtvrději,“ zdůraznila s tím, že z tohoto úhlu pohledu dobře chápe, proč nemá Andrej Babiš Piráty rád. „I kvůli nám se nakonec rozsoudil ten Penam,“ konstatovala.  

Jedním dechem dodala, že Piráti hodlají dál stavět zdi tak, aby se politici v budoucnu neocitli v takovém střetu zájmů.

Když opět dostal prostor Aleš Juchelka, poukazoval na to, že Andrej Babiš na řešení svého střetu zájmů pracuje, a teď by Piráti měli zaplatit 40 miliard škod vzniklých zpackaným stavebním řízením.

Richterová se chtěla bránit, ale Juchelka ji zastavil dřív, než začala. „Nechte mě domluvit, já jsme vás také nechal domluvit tu vaši snůšku nesmyslů,“ soptil Juchelka.

Posléze konstatoval, že Babiš svou situaci nepochybně vyřeší. Vyřeší ji tak, jako vyřešil spoustu jiných nelehkých situací v pozici úspěšného podnikatele. Vyřeší to nevratnými kroky. „Toto je jeho životní dílo, které vytvořil během několika desítek let, a teď se ho nějakým způsobem zbaví,“ vysvětloval Juchelka.

Ing. Aleš Juchelka

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

PhDr. Olga Richterová, Ph.D.

  • Piráti
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Moravec se poté zeptal Petra Macinky, proč Motoristé nechtěli ministerstvo vnitra, či resort ministerstva spravedlnosti, když to jsou významné resorty a na ministerstvu spravedlnosti se bude řešit i Babišův střet zájmů.

Anketa

Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)

95%
3%
2%
hlasovalo: 18579 lidí
Juchelka v tu chvíli začal kroutit hlavou.

„Vy pořád jedete to jedno téma a pořád opakujete něco, co není na pořadu dne. Uvidíme, kolik času bude na rozpočet. To jsem zvědav,“ pozvedla hlas Juchelka.

Moravec oponoval, že Babišův střet zájmů je důležité téma, protože tento střet zájmů ovlivňuje harmonogram nástupu nové vlády.

Macinka nechtěl komentovat, jak Andrej Babiš svůj střet zájmů vyřeší. „Nerozumím tomu, proč se svolává nějaká schůze, která je dobrá akorát k tomu, aby tam Piráti šaškovali s QR kódem,“ pravil Macinka. Upozorňoval též, že téměř nikdo z odcházející vlády na této mimořádné schůzi nebyl. Přestože poslanci končící vlády tuto schůzi svolali.

Juchelka zopakoval, že Andrej Babiš zákon dodrží, ale vyjádřil pochopení, proč nejeden podnikatel dospěje k názoru, že nepůjde do politiky. „Aby nenarazil na vás dvě,“ ukázal na Richterovou s Kovářovou.

„Ale on je Agrofert velká firma a odsál peníze z balíku pro malé a střední firmy,“ udeřila Richterová.

Tady to je příval toho marxismu-leninismu, prohlásil ve studiu ČT Macinka

Když opět dostal prostor ve studiu Petr Macinka, zdůraznil, že Motoristé trvají na účasti Filipa Turka ve vládě. Pokud by jmenován ani tak nebyl, Motoristé se rozhodnou, co udělají dál. „Pan prezident bude muset s touto novou vládou, která vznikne, nějakým způsobem kooperovat. … Pan prezident má teď možnost vést tu věc do stavu kooperace, nebo do stavu kohabitace, což je stav, kdy prezident a vláda zastávají velmi opačné názory,“ posílal Macinka vzkaz na Hrad.

„Já věřím pevně v to, že jsme připraveni se nějak domluvit. My Filipa Turka určitě nominujeme,“ zdůraznil.

Anketa

Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?

1%
97%
2%
hlasovalo: 18293 lidí
Trval také na tom, že Filip Turek není policií vyšetřován, nezahájil černé stavby, takže neexistuje právní důvod pro to, „aby byl někdo blokován s nástupem do vlády. Přece žijeme v nějakém právním státě,“ pravil Petr Macinka. „Prezident republiky přece nemůže odmítnout nějakého kandidáta jen proto, že má nějaký odlišný politický postoj,“ zlobil se dál Macinka. „My jsme už učinili velmi vážné vstřícné gesto, Nebylo to jednoduché. My jsme ho ale udělali, protože jsme chtěli té situaci nějak dopomoct. Ale žádný další ústupek už dělat nemůžeme. A já nerozumím, proč by pan prezident chtěl vyrábět nějaké problematické situace, které ho budou pojit s tou příští vládou,“ kroutil hlavou Macinka.

Richterová na to konto konstatovala, že „hajlující Turek na diplomatické misi je stejný problém jako hajlující Turek v ovocném sadě,“ pravila Olga Richterová.

Jedním dechem dodala, že Motoristé mají velkého sponzora, který má zájem na zrušení jedné konkrétní chráněné krajinné oblasti, i když jde o jeden z největších lužních lesů v Evropě.

„Tady to je příval toho marxismu-leninismu,“ ukazoval Macinka na Richterovou.

Moravec poté přehodil diskusní výhybku k rozpočtu a Juchelka si trval na tom, že rozpočet je děravý, protože jen v resortu práce a sociálních věcí chybí celá řada miliard. Např. na zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle Juchelky schází 2,2 miliard. Další miliardy prý schází v bodě navýšení příspěvků na péči ve druhém a ve třetím stupni. A to prý zdaleka není vše.

Kovářová konstatovala, že když se chopila vlády koalice Petra Fialy, vytvořila si pro rok 2022 svůj vlastní rozpočet. A teď nic nebrání vládě Andreje Babiše, aby si na rok 2026 vytvořila vlastní rozpočet. 

Motoristé jsou připraveni provést škrty v rozpočtu 

Macinka vyjádřil naději, že se podaří dodržet rozpočtovou brzdu. Konstatoval, že Motoristé jsou připraveni provést škrty. 

„My samozřejmě vnímáme, že večírek skončil a je potřeba začít škrtat. ...  Zákon o rozpočtové odpovědnosti je důležitý a my ho nechceme měnit. Chceme provést škrty tak, aby to nebylo nutné,“ oznámil Macinka. „Já ale odmítám přísahat na některé výdaje, které se ve veřejnosti snaží procpat Zbyněk Stanjura,“ pravil také Macinka.

Motoristé budou chtít hledat úspory na chodu státu. Zásadní škrty mají podle jeho názoru proběhnout už v roce 2026. Motoristé prý původně počítali se škrty ve výši až 300 miliard. „To se ukázalo jako politicky neprůchozí,“ posteskl si Macinka. Zdůraznil však, že Motoristé budou dělat maximum pro to, aby se šetřilo.

Anketa

Bude Andrej Babiš dobrý premiér?

93%
5%
2%
hlasovalo: 23217 lidí
Aleš Juchelka se úvahám o škrtech spíše vyhnul. „Já v tuto chvíli vidím prostor pro to, abychom udělali transparentní reálný rozpočet,“ zdůraznil. Šetřit v jeho budoucím resortu by se podle jeho názoru možná dalo s pomocí evropských fondů. „Co se týká těch mandatorních (povinných) výdajů, tak tam spíše vidím problém v tom, že nejsou správně rozpočtovány,“ zlobil se před kamerami Juchelka.

„Není pravdou, že jsou ohroženy důchody. Není pravdou, že budoucí vláda nemůže investovat,“ upozorňovala poslankyně Věra Kovářová. Jakákoli vláda by však pode ní měla mít na paměti, že Česko má nějaké povinné výdaje a musí zajistit dostatečné příjmy tak, „aby se udržela úroveň veřejných služeb a zákon o rozpočtové odpovědnosti“.

„Na důchody vždycky bude,“ ujišťoval diváky Juchelka. Trval si však na tom, že v jeho budoucím rozpočtu chybí v rozpočtu na rok 2026 30 miliard, a to už je podle Juchelky opravdu hodně.

Richterová v tu chvíli vyrazila do útoku.  

„Vy jen vytváříte mlhu kolem rozpočtu, abyste měli kladivo na prezidenta, abyste mohli odvádět pozornost od vašich větších problémů,“ nešetřila kritikou.

Juchelka jí ihned vrátil slovní úder.

„Tady paní poslankyně Richterová manipuluje s informacemi zleva doprava … a vlastně jen potvrzuje, že jediným pirátským programem je antibabiš,“ rozčílil se Juchelka s dovětkem, že rozpočet České republiky není po 4 letech vlády Petra Fialy v opravdu dobrém stavu.

Psali jsme:

Nová koalice by mohla vyzvat občany, ať si to přijedou vyřídit s Petrem Pavlem
Piráti plivou na Babiše, nedostali funkce. Malá odhalila pravý důvod
Hřib jako nejvyšší hospodář. Návrh Richterové vzbudil pobavení i odpor
Vláda populistů, extremistů a šejdířů. Richterová sjela Babiše dřív, než začal

 

Zdroje:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , bydlení , ČT , ekonomika , Juchelka , Kovářová , OVM , piráti , Richterová , rozpočet , STAN , střet zájmů , Turek , ANO , Macinka

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Vidíte sitaci stejně jako Aleš Juchelka?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

Kateřina​ Stojanová byl položen dotaz

Vazby

V politice má vazby na podnikatele a miliardáře kde kdo. Asi jim nezabráníte, nebo vás napadá jak? Nebylo by ale možné, aby ty vazby byli politici povinni třeba uveřejňovat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Diskuse obsahuje 12 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Rozpočet, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusetirhonza , 30.11.2025 17:40:24
je dobrý, pouze prachy nejsou. A tyto "elity" káží plebsu , že je finančně negramotný a nezodpovědný! Líbí se mi čínský způsob kontroly politiků.

|  7 |  0

Další články z rubriky

Schovaný na frontě. Co se povídá o Zelenského bývalé jedničce

11:00 Schovaný na frontě. Co se povídá o Zelenského bývalé jedničce

Ekonom Pavel Šik vidí rezignaci Andrije Jermaka, dosavadního šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta,…