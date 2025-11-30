Richterová byla u Moravce drzá. Vrátilo se jí to

Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Macinka hned v úvodu pořadu oznámil, že ve vládě Andreje Babiše (ANO) je teď kandidátem na ministra zahraničí a Filip Turek bude ministrem pro životní prostředí. „My jsme přesvědčení, že neexistují žádné právní důvody, aby Filip Turek nemohl být členem vlády. Ale učinili jsme vstřícný krok,“ poznamenal k oznámené rošádě. „A i při největší fantazii, které jsem schopen, nevidím důvod, proč by Motoristé měli na post životního prostředí jmenovat kariérního diplomata,“ poznamenal s ironickým úsměvem, když vysvětloval, že si trvá na tom, aby se Filip Turek stal členem vlády. „Řekl bych, že pan prezident nemá přesné informace (o Filipu Turkovi),“ uvedl Macinka.
„Nominantem na ministerstvo zahraničních věcí je Petr Macinka a já nevidím důvod, proč se dál bavit o ministerstvu zahraničí, když Filip Turek je kandidátem na ministra pro životní prostředí,“ poznamenal Macinka.
Když dostala prostor Věra Kovářová, vracela se k mimořádné schůzi Sněmovny, kde Babiš tvrdil, že svůj střet zájmů vyřeší, i když žádný nemá. „Já vnímám to, že pan prezident dává Andreji Babišovi ještě určitý čas, aby pan Babiš měl nějaký prostor pro nastínění řešení,“ prohlásila Kovářová s tím, že je v zájmu příští vlády, aby Andrej Babiš předestřel své plány veřejnosti co nejdřív, díky čemuž bude moct jeho nová vláda vládnout co nejdříve.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Pirátka Olga Richterová připomínala, že u Andreje Babiše už byl i soudně potvrzen střet zájmů, konkrétně v případě firmy Kostelecké uzeniny.
„Tssss! To je drzost!“ vypěnil v tu chvíli Juchelka.
Ale Richterová se nenechala vyrušit a připomínala, že Piráti poukazují na střet zájmů Andreje Babiše. „My jsme po tom šli nejtvrději,“ zdůraznila s tím, že z tohoto úhlu pohledu dobře chápe, proč nemá Andrej Babiš Piráty rád. „I kvůli nám se nakonec rozsoudil ten Penam,“ konstatovala.
Jedním dechem dodala, že Piráti hodlají dál stavět zdi tak, aby se politici v budoucnu neocitli v takovém střetu zájmů.
Když opět dostal prostor Aleš Juchelka, poukazoval na to, že Andrej Babiš na řešení svého střetu zájmů pracuje, a teď by Piráti měli zaplatit 40 miliard škod vzniklých zpackaným stavebním řízením.
Richterová se chtěla bránit, ale Juchelka ji zastavil dřív, než začala. „Nechte mě domluvit, já jsme vás také nechal domluvit tu vaši snůšku nesmyslů,“ soptil Juchelka.
Posléze konstatoval, že Babiš svou situaci nepochybně vyřeší. Vyřeší ji tak, jako vyřešil spoustu jiných nelehkých situací v pozici úspěšného podnikatele. Vyřeší to nevratnými kroky. „Toto je jeho životní dílo, které vytvořil během několika desítek let, a teď se ho nějakým způsobem zbaví,“ vysvětloval Juchelka.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
Moravec se poté zeptal Petra Macinky, proč Motoristé nechtěli ministerstvo vnitra, či resort ministerstva spravedlnosti, když to jsou významné resorty a na ministerstvu spravedlnosti se bude řešit i Babišův střet zájmů.
„Vy pořád jedete to jedno téma a pořád opakujete něco, co není na pořadu dne. Uvidíme, kolik času bude na rozpočet. To jsem zvědav,“ pozvedla hlas Juchelka.
Moravec oponoval, že Babišův střet zájmů je důležité téma, protože tento střet zájmů ovlivňuje harmonogram nástupu nové vlády.
Macinka nechtěl komentovat, jak Andrej Babiš svůj střet zájmů vyřeší. „Nerozumím tomu, proč se svolává nějaká schůze, která je dobrá akorát k tomu, aby tam Piráti šaškovali s QR kódem,“ pravil Macinka. Upozorňoval též, že téměř nikdo z odcházející vlády na této mimořádné schůzi nebyl. Přestože poslanci končící vlády tuto schůzi svolali.
Juchelka zopakoval, že Andrej Babiš zákon dodrží, ale vyjádřil pochopení, proč nejeden podnikatel dospěje k názoru, že nepůjde do politiky. „Aby nenarazil na vás dvě,“ ukázal na Richterovou s Kovářovou.
„Ale on je Agrofert velká firma a odsál peníze z balíku pro malé a střední firmy,“ udeřila Richterová.
Tady to je příval toho marxismu-leninismu, prohlásil ve studiu ČT Macinka
Když opět dostal prostor ve studiu Petr Macinka, zdůraznil, že Motoristé trvají na účasti Filipa Turka ve vládě. Pokud by jmenován ani tak nebyl, Motoristé se rozhodnou, co udělají dál. „Pan prezident bude muset s touto novou vládou, která vznikne, nějakým způsobem kooperovat. … Pan prezident má teď možnost vést tu věc do stavu kooperace, nebo do stavu kohabitace, což je stav, kdy prezident a vláda zastávají velmi opačné názory,“ posílal Macinka vzkaz na Hrad.
„Já věřím pevně v to, že jsme připraveni se nějak domluvit. My Filipa Turka určitě nominujeme,“ zdůraznil.
Richterová na to konto konstatovala, že „hajlující Turek na diplomatické misi je stejný problém jako hajlující Turek v ovocném sadě,“ pravila Olga Richterová.
Jedním dechem dodala, že Motoristé mají velkého sponzora, který má zájem na zrušení jedné konkrétní chráněné krajinné oblasti, i když jde o jeden z největších lužních lesů v Evropě.
„Tady to je příval toho marxismu-leninismu,“ ukazoval Macinka na Richterovou.
Moravec poté přehodil diskusní výhybku k rozpočtu a Juchelka si trval na tom, že rozpočet je děravý, protože jen v resortu práce a sociálních věcí chybí celá řada miliard. Např. na zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle Juchelky schází 2,2 miliard. Další miliardy prý schází v bodě navýšení příspěvků na péči ve druhém a ve třetím stupni. A to prý zdaleka není vše.
Kovářová konstatovala, že když se chopila vlády koalice Petra Fialy, vytvořila si pro rok 2022 svůj vlastní rozpočet. A teď nic nebrání vládě Andreje Babiše, aby si na rok 2026 vytvořila vlastní rozpočet.
Motoristé jsou připraveni provést škrty v rozpočtu
Macinka vyjádřil naději, že se podaří dodržet rozpočtovou brzdu. Konstatoval, že Motoristé jsou připraveni provést škrty.
„My samozřejmě vnímáme, že večírek skončil a je potřeba začít škrtat. ... Zákon o rozpočtové odpovědnosti je důležitý a my ho nechceme měnit. Chceme provést škrty tak, aby to nebylo nutné,“ oznámil Macinka. „Já ale odmítám přísahat na některé výdaje, které se ve veřejnosti snaží procpat Zbyněk Stanjura,“ pravil také Macinka.
Motoristé budou chtít hledat úspory na chodu státu. Zásadní škrty mají podle jeho názoru proběhnout už v roce 2026. Motoristé prý původně počítali se škrty ve výši až 300 miliard. „To se ukázalo jako politicky neprůchozí,“ posteskl si Macinka. Zdůraznil však, že Motoristé budou dělat maximum pro to, aby se šetřilo.
„Není pravdou, že jsou ohroženy důchody. Není pravdou, že budoucí vláda nemůže investovat,“ upozorňovala poslankyně Věra Kovářová. Jakákoli vláda by však pode ní měla mít na paměti, že Česko má nějaké povinné výdaje a musí zajistit dostatečné příjmy tak, „aby se udržela úroveň veřejných služeb a zákon o rozpočtové odpovědnosti“.
„Na důchody vždycky bude,“ ujišťoval diváky Juchelka. Trval si však na tom, že v jeho budoucím rozpočtu chybí v rozpočtu na rok 2026 30 miliard, a to už je podle Juchelky opravdu hodně.
Richterová v tu chvíli vyrazila do útoku.
„Vy jen vytváříte mlhu kolem rozpočtu, abyste měli kladivo na prezidenta, abyste mohli odvádět pozornost od vašich větších problémů,“ nešetřila kritikou.
Juchelka jí ihned vrátil slovní úder.
„Tady paní poslankyně Richterová manipuluje s informacemi zleva doprava … a vlastně jen potvrzuje, že jediným pirátským programem je antibabiš,“ rozčílil se Juchelka s dovětkem, že rozpočet České republiky není po 4 letech vlády Petra Fialy v opravdu dobrém stavu.
autor: Miloš Polák