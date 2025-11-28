FN Hradec Králové: Africké dobrodružství spojilo rodiny dětských pacientů

29.11.2025 20:16 | Tisková zpráva

Na víkend plný zážitků, zajímavých setkání a lidských příběhů byla v první polovině listopadu vyslána skupina dvanácti dětských pacientů Fakultní nemocnice Hradec Králové se svými rodinami v rámci projektu Kousek Afriky pro všechny pořádaný spolkem NATURA VIVA, z.s.

Foto: fnhk.cz
Popisek: Fakultní nemocnice Hradec Králové

„Projekt Kousek Afriky pro všechny má otevřít dveře do safari parku takovým skupinám návštěvníků z našeho regionu, pro které by jinak návštěva byla velmi složitá. Proto jsme v rámci projektu oslovili Fakultní nemocnici Hradec Králové s nabídkou pozvat do SAFARI PARKU dlouhodobě léčené pacienty. Věříme ale, že se z projektu stane milá tradice a budeme u nás moci přivítat i pacienty z dalších oddělení,“ uvedl Mgr. Michal Šťastný, ředitel komunikace, marketingu a vzdělávání Safari Parku Dvůr Králové.

Spolek NATURA VIVA, z.s. umožňuje skupinám různě znevýhodněných lidí z regionu poznávat Safari Park Dvůr Králové v rámci svých vzdělávacích a zážitkových programů. Projekt Kousek Afriky pro všechny měl za úkol spojit rodiny pacientů z Dětské kliniky FN HK, dopřát jim odpočinek, poznání i zábavu v jedinečném prostředí mezi zvířaty.

„Velice si vážíme možnosti zapojit naše malé pacienty a jejich rodiny do tohoto projektu. Pobyt v SAFARI PARKU jim umožnil společně prožít radostné chvíle mimo nemocniční prostředí, zrelaxovat a načerpat novou energii a pohodu,“ uvedla MUDr., Věra Pellantová, Ph.D., zástupkyně přednosty Dětské kliniky FN HK.

Děti si mimo jiné užily, společně se svými rodiči, zážitek „Žirafy z očí do očí“, tedy komentovanou prohlídku pavilonu spojenou s jejich krmením. Součástí dvoudenního programu byla např. výroba tzv. enrichmentu – papírových hraček z kartonů určených pro zvířata a jejich následné předání hyenám a lemurům.

„Věříme, že kontakt s přírodou, zvířaty a přirozeným prostředím může být silným impulzem k uzdravení, regeneraci a znovunalezení radosti dětských pacientů i jejich rodin. Díky finanční podpoře Královéhradeckého kraje můžeme uskutečnit zážitkově-vzdělávací pobyt právě pro osoby, které nějakým takovým náročným obdobím prošly či procházejí“, uvedla Tereza Kirschová, koordinátorka spolku NATURA VIVA, z. s., která pobyt zorganizovala a pro hosty připravila bohatý program.   

Závěrečným silným momentem byl program „Sloni zblízka“, během něhož měli účastníci možnost se seznámit se slony a nakrmit je přímo v jejich pavilonu.

Článek obsahuje štítky

Hradec Králové , FN , TZ , FN HK

autor: Tisková zpráva

