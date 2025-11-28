FN Hradec Králové: Africké dobrodružství spojilo rodiny dětských pacientů

„Projekt Kousek Afriky pro všechny má otevřít dveře do safari parku takovým skupinám návštěvníků z našeho regionu, pro které by jinak návštěva byla velmi složitá. Proto jsme v rámci projektu oslovili Fakultní nemocnici Hradec Králové s nabídkou pozvat do SAFARI PARKU dlouhodobě léčené pacienty. Věříme ale, že se z projektu stane milá tradice a budeme u nás moci přivítat i pacienty z dalších oddělení,“ uvedl Mgr. Michal Šťastný, ředitel komunikace, marketingu a vzdělávání Safari Parku Dvůr Králové.
Spolek NATURA VIVA, z.s. umožňuje skupinám různě znevýhodněných lidí z regionu poznávat Safari Park Dvůr Králové v rámci svých vzdělávacích a zážitkových programů. Projekt Kousek Afriky pro všechny měl za úkol spojit rodiny pacientů z Dětské kliniky FN HK, dopřát jim odpočinek, poznání i zábavu v jedinečném prostředí mezi zvířaty.
„Velice si vážíme možnosti zapojit naše malé pacienty a jejich rodiny do tohoto projektu. Pobyt v SAFARI PARKU jim umožnil společně prožít radostné chvíle mimo nemocniční prostředí, zrelaxovat a načerpat novou energii a pohodu,“ uvedla MUDr., Věra Pellantová, Ph.D., zástupkyně přednosty Dětské kliniky FN HK.
Děti si mimo jiné užily, společně se svými rodiči, zážitek „Žirafy z očí do očí“, tedy komentovanou prohlídku pavilonu spojenou s jejich krmením. Součástí dvoudenního programu byla např. výroba tzv. enrichmentu – papírových hraček z kartonů určených pro zvířata a jejich následné předání hyenám a lemurům.
„Věříme, že kontakt s přírodou, zvířaty a přirozeným prostředím může být silným impulzem k uzdravení, regeneraci a znovunalezení radosti dětských pacientů i jejich rodin. Díky finanční podpoře Královéhradeckého kraje můžeme uskutečnit zážitkově-vzdělávací pobyt právě pro osoby, které nějakým takovým náročným obdobím prošly či procházejí“, uvedla Tereza Kirschová, koordinátorka spolku NATURA VIVA, z. s., která pobyt zorganizovala a pro hosty připravila bohatý program.
Závěrečným silným momentem byl program „Sloni zblízka“, během něhož měli účastníci možnost se seznámit se slony a nakrmit je přímo v jejich pavilonu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva