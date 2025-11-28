Česká pošta: Z obrazu na známku. Vyšehradská Madona

Námětem aršíku je gotický obraz Vyšehradské Madony. Ten vznikl ve 14. století. Představuje Pannu Marii s Ježíškem, kteří jsou zobrazeni v klidné a něžné póze. Obraz je známý svou jemností, harmonií barev a duchovní hloubkou. K návrhu aršíku autor využil tři vybrané znaky doplněné o ornament z oltáře, na kterém je obraz umístěn.
Aršík vychází v nákladu 22 tisíc kusů a je vyhotoven ocelotiskem z ploché desky. Jeho cena je 152 korun, což představuje první třícifernou známku v historii České pošty. K dostání je na vybraných pobočkách a e-shopu České pošty.
autor: Tisková zpráva