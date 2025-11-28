Nadace ČEZ: Technické muzeum Liberec a zdvihací plošina

„Snažíme se, aby naše muzeum bylo přístupné všem, a proto již deset let vytváříme takové podmínky, aby bylo bezbariérové, především pro rodiče s kočárky, postižené a starší osoby. Proto jsme na vlastní náklady vytvořili celkem 30 metrů nájezdových ramp, pomocí kterých mohou zmíněné osoby během návštěvy muzea překonat různá výšková převýšení. Mezi pavilony B4 a B5 ale bylo bohužel jedno místo, kde by rampa nepomohla. Proto jsme zde nainstalovali zvedací plošinu. Přestože jsme se díky výběrového řízení dostali na poměrně nízkou cenu, pro nás, jako neziskovou organizaci byla i tak téměř nedosažitelná. Oslovili jsme proto různé organizace s žádostí o podporu. Patřila mezi ně i Nadace ČEZ, která v rámci Podpory regionů zařadila náš projekt mezi další v aplikaci EPP-Pomáhej pohybem. Jsme rádi nejen za tuto vstřícnost nadace, ale i za pomoc všem, kteří si v náš prospěch během svých sportovních aktivit aplikaci zapnuli,“ říká Jiří Němeček, předseda zapsaného spolku Technické muzeum Liberec.
Technické muzeum Liberec je neziskovou organizací, jejíž dlouhodobým cílem je zvýšení zájmu dětí a mládeže o technické obory. „Snažíme se, aby každého návštěvníka naše expozice nadchla. Chtěli bychom rovněž, aby oslovila především děti a mládež, pro které by toto první seznámení s technikou mohl být počátek jejich dlouhodobého zájmu o technické obory,“ dodává Jiří Němeček s tím, že bez průmyslové výroby by se Liberec nikdy nestal významným regionálním městem.
Přes nespornou jeho provázanost s průmyslovou minulostí je ale podle Jiřího Němečka zájem veřejnosti, především pak dětí, o vzdělávací technické obory stále nižší. „Posláním našeho muzea je tak nejen vystavovatelská činnost, kdy expozice jsou stále obměňovány a doplňovány, ale i technická výchova dětí a mládeže v zájmových kroužcích. O sobotách se navíc snažíme rozvíjet tvořivost dětí v dopoledních workshopech na různá témata. V letních měsících se již tradičně zpřístupňuje pavilon I pro speciální letní výstavu, každý rok jiné téma.“
Zájmový spolek dobrovolných nadšenců s láskou k technice byl založený v roce 2014 s cílem prezentovat význam průmyslové výroby v Liberci i v přilehlých regionech. Původní malé muzeum se již v roce 2017 rozrostlo o další pavilon exponátů. V následujících letech vždy přibylo po jedné expozici až po současné 4 pavilony. V roce 2022 byl venkovních prostor vybaven herními prvky pro děti, ty starší se dočkaly jim odpovídající prolézačky o dva roky později. Zcela bezbariérové se muzeum díky zvedací plošině stalo právě teď.
Přes osm set tisíc fanoušků dosud nasbírala sportovně-charitativní aplikace EPP-Pomáhej pohybem, kterou Nadace ČEZ představila před 10 lety. Pohybem pomohli 3 909 projektům po celé České republice, jimž putovalo více než 310 milionů korun. Aplikaci podpořila celá řada slavných českých sportovců, včetně takových hvězd, jako jsou Jaromír Jágr, Kateřina Neumannová, Petra Kvitová či Eva Adamczyková Samková. Oblíbená je i mezi uživateli v Libereckém kraji, kde již díky nim bylo podpořeno 148 projektů za 10 871 901 korunu
„Takzvanou EPPku jsme od začátku zamýšleli jako aplikaci pro každého, kdo má chuť pomáhat a může se aspoň trochu hýbat. Najdete ji proto jak v mobilech nejlepších českých olympioniků, tak rekreačních sportovců, ale třeba i rodičů malých dětí, kteří rádi chodí na procházku s kočárkem, pejskařů, houbařů, nebo vozíčkářů. Nezáleží na tom, jestli běžíte ultramaraton, nebo jdete do obchodu pro rohlíky, každý metr se počítá,“ poznamenala místopředsedkyně správní rady a ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.
Se zapnutou aplikací již před časem EPPkaři například zdolali 59 415 348 kilometrů, což odpovídá vzdálenosti, ze Země na Mars, když je rudá planeta přiblížená, nebo 77 zpátečním letům na Měsíc. Dohromady pak za deset let strávili pohybem 8 984 281 hodin neboli 1088 let. Jinými slovy, pokud bychom odečetli všechny nasportované hodiny, dostaneme se do roku 837, kdy Velkomoravské říši vládnul Mojmír I., slovanské kmeny usazené v Řecku u Soluně se bouřily proti nadvládě Byzantské říše a velmi blízký průlet Halleyovy komety kolem Země prý donutil tehdejšího vládce Svaté říše římské k pokání a dobrým skutkům.
Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Vznikla jako jedna z prvních a stále je největší firemních nadací v České republice. Každoročně podporuje řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Grantové programy jsou zaměřeny na sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivní spolupráci s regiony. Více informací ZDE.
autor: Tisková zpráva