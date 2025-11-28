Nadace ČEZ: Labské Chrčice získají novou zeleň

Severní část obce Labské Chrčice se brzy promění v příjemné místo pro odpočinek a setkávání. Projekt „Výsadba stromů v Labských Chrčicích“ má za cíl vytvořit prostor pro pobyt a rekreaci občanů, doplnit satelitní výstavbu o stinná místa a zároveň zajistit přirozený větrolam pro okolní domy. Nadace ČEZ přispěla na výsadbu částkou 72 821 korun.

V rámci projektu budou vysazeny dub letní, bříza bělokorá a javor babyka, které zlepší vzhled obce, poskytnou stín v horkých dnech a přispějí k ekologické stabilitě lokality. Výsadba byla konzultována s odborným projektantem a proběhne dle přiloženého projektu. Stromy budou vysazeny s balem do jamky, ukotveny ke kůlům a následně odborně ošetřeny.

„Chceme, aby se severní část obce stala příjemným místem pro odpočinek a setkávání. Nová zeleň zlepší vzhled obce, poskytne stín v horkých dnech a zároveň ochrání zástavbu před větrem,“ uvedl starosta obce Michal Jindra.

Projekt podpořila Nadace ČEZ částkou 72 821 Kč. Podpora výsadby stromů je jedním z dlouhodobých cílů. Stromy nejen zkrášlují veřejný prostor,

ale také pomáhají zlepšovat mikroklima a přispívají k ochraně životního prostředí.

Nová zeleň tak přinese obyvatelům Labských Chrčic nejen estetický přínos, ale i praktické benefity – stinná místa pro odpočinek, lepší mikroklima

a ochranu před větrem.

Grant Stromy

V Královéhradeckém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 62 projektů částkou téměř 6,4 milionů korun. V letošním roce dostalo grant 5 žadatelů a částka se vyšplhala na téměř 650 tisíc korun.

V Pardubickém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 43 projektů částkou téměř 4,5 milionů. V letošním roce grant dostalo 9 žádosti a částka na výsadbu dosáhla téměř 1 milionu korun.

V Kraji Vysočina to pak bylo od roku od roku 2011 dokonce 106 projektů s částkou téměř 9,8 milionu korun. V loňském roce stromy sázeli na 7 místech a celková částka se vyšplhala na téměř 841 tisíc korun.

Zájem o grant Stromy je stále veliký. Obce ale i neziskové organizace či zájmové spolky mohou získat až 150 000 korun na výsadbu zeleně. Přestože v přijatých žádostech stále převažují zejména projekty výsadby alejí a stromořadí, čím dál častěji se objevují i další nápady. Obce například obnovují bývalé nebo zakládají nové obecní sady, zastiňují venkovní sportovní areály či koupaliště, zakládají arboreta nebo ozeleňují náměstí okrasnými dřevinami.

Nadace ČEZ je největší firemní nadací v České republice. Za posledních 20 let podpořila napříč regiony v průměru přes 750 projektů za více než 160 milionů korun ročně. Některá grantová řízení Nadace ČEZ jsou časově omezená a potřeba si tedy ohlídat termín podání žádosti. Granty Podpora regionů a Oranžové hřiště probíhají celoročně.

