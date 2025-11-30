Umerov se přihlásil z Floridy. V zajímavé společnosti

Americko-ukrajinské rozhovory o ukončení probíhající války v neděli odstartovaly na Floridě. Jednání mají připravit půdu pro plánované rozhovory USA s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. V pondělí se hlava Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj setká v Paříži se svým francouzským protějškem Emmanuelem Macronem.

Jednání ukrajinské a americké delegace o plánu Washingtonu na ukončení války na Ukrajině začalo v neděli v Hallandale Beach na Floridě. Cílem setkání má být doladění amerického návrhu mírové dohody k ukončení bojů. Setkání navazuje na schůzku, která se odehrála minulou neděli v Ženevě, a má připravit půdu pro plánované rozhovory USA s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě.

Podle prohlášení amerického ministerstva zahraničí vede americkou delegaci ministr zahraničí Marco Rubio společně se zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem, zetěm prezidenta Donalda Trumpa. Z ukrajinské strany jednání vede Rustem Umerov, tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany, doprovázený šéfem ukrajinských ozbrojených sil Andrijem Hnatovem, ministrem zahraničí Andrijem Sybihou a šéfem rozvědky Kyrylem Budanovem. Schůzka se koná v rezidenci prezidenta Trumpa v Palm Beach.

Jedno jednání za druhým a Rusko stále útočí

Účelem jednání je upravit původní 28bodový návrh, který byl kritizován za přílišnou vstřícnost Moskvě, včetně otázek územní integrity Ukrajiny a bezpečnostních záruk. Podle společného prohlášení Bílého domu a ukrajinské prezidentské kanceláře z 23. listopadu došlo v Ženevě k „významným pokrokům ve sladění pozic“ a k vytvoření „aktualizovaného a vylepšeného mírového rámce“, který nyní zahrnuje 19 bodů a respektuje ukrajinskou suverenitu v souladu s Chartou OSN.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio na začátku schůzky uvedl: „Nejde jen o mírové dohody. Jde o vytvoření cesty vpřed, která zanechá Ukrajinu suverénní, nezávislou a prosperující, a proto očekáváme, že dnes dosáhneme ještě většího pokroku.“

Ukrajinský vyjednavač Umerov po příjezdu sdílel na sociální síti X fotografii z jednání a napsal: „Ve Spojených státech již začala schůzka mezi ukrajinskou delegací a americkou stranou o krocích k dosažení spravedlivého míru. Zůstávám v neustálém kontaktu s prezidentem Ukrajiny. Máme jasné směrnice a priority: ochrana ukrajinských zájmů, zajištění věcného dialogu a pokrok na základě pokroku dosaženého v Ženevě. Pracujeme na zajištění skutečného míru pro Ukrajinu a spolehlivých, dlouhodobých bezpečnostních záruk. Delegace po skončení dnešních schůzek podá zprávu ukrajinskému prezidentovi.“

Prezident Volodymyr Zelenskyj v souvislosti s jednáními zdůraznil, že Rusko denně útočí. „V posledním týdnu Rusko použilo téměř 1400 útočných dronů, 1100 naváděných leteckých bomb a 66 raket proti našim lidem. Proto musíme každý den posilovat odolnost Ukrajiny. Rakety a systémy protivzdušné obrany jsou nezbytné a musíme také aktivně spolupracovat s našimi partnery na dosažení míru,“ řekl Zelenskyj.

A dodal, že Ukrajina očekává, že výsledky z Ženevy budou v USA „dotlačeny do finální podoby“.

Američané se chystají do Moskvy

Podle zdrojů z americké strany má Witkoff letět do Moskvy už příští týden na setkání s Putinem, přičemž Trump nařídil, aby se schůzka s ruským a ukrajinským prezidentem konala pouze v „závěrečných fázích“ dohody.

Evropští spojenci jednání bedlivě sledují, francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot uvedl na síti X: „Mír je na dosah, pokud Vladimir Putin opustí svou bludnou naději na obnovu sovětského impéria tím, že si nejprve podmaní Ukrajinu. Ukrajina patří Ukrajincům a jen jim.“

 

Zelenskyj se má v pondělí setkat s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v Paříži, chystají se vést diskusi o dalších společných krocích.

Jednání v USA probíhají na pozadí eskalace konfliktu. V noci na neděli Rusko zahájilo masivní útoky drony a raketami. Útočníci použili 596 dronů a 36 raket. Nálety si vyžádaly oběti na životech v Kyjevě a také výpadky elektřiny. Ukrajina naopak provedla námořní útoky drony na ruské tankery v Černém moři, které podle ukrajinských zdrojů převážely sankcionovanou ruskou ropu.

Obě strany se na Floridě shodly na pokračování intenzivních konzultací v následujících dnech a na udržování kontaktu s evropskými partnery. Finální rozhodnutí mají učinit prezidenti Ukrajiny a USA.

V pátek prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal z funkce šéfa své kanceláře Andrije Jermaka, který vedl ukrajinský vyjednávací tým při rozhovorech v Ženevě. Učinil tak poté, co Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) spolu se speciální protikorupční prokuraturou (SAP) podnikl u tohoto prezidentova nejbližšího spolupracovníka domovní prohlídky v souvislosti s korupčním skandálem v energetice. Jermak vedl prezidentskou kancelář od února 2020 a stál v čele ukrajinského vyjednávacího týmu v Ženevě i při jednáních s USA.

autor: Naďa Borská

