Umerov se přihlásil z Floridy. V zajímavé společnosti

Jednání ukrajinské a americké delegace o plánu Washingtonu na ukončení války na Ukrajině začalo v neděli v Hallandale Beach na Floridě. Cílem setkání má být doladění amerického návrhu mírové dohody k ukončení bojů. Setkání navazuje na schůzku, která se odehrála minulou neděli v Ženevě, a má připravit půdu pro plánované rozhovory USA s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě.
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Anketa
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Podle prohlášení amerického ministerstva zahraničí vede americkou delegaci ministr zahraničí Marco Rubio společně se zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem, zetěm prezidenta Donalda Trumpa. Z ukrajinské strany jednání vede Rustem Umerov, tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany, doprovázený šéfem ukrajinských ozbrojených sil Andrijem Hnatovem, ministrem zahraničí Andrijem Sybihou a šéfem rozvědky Kyrylem Budanovem. Schůzka se koná v rezidenci prezidenta Trumpa v Palm Beach.
Jedno jednání za druhým a Rusko stále útočí
Účelem jednání je upravit původní 28bodový návrh, který byl kritizován za přílišnou vstřícnost Moskvě, včetně otázek územní integrity Ukrajiny a bezpečnostních záruk. Podle společného prohlášení Bílého domu a ukrajinské prezidentské kanceláře z 23. listopadu došlo v Ženevě k „významným pokrokům ve sladění pozic“ a k vytvoření „aktualizovaného a vylepšeného mírového rámce“, který nyní zahrnuje 19 bodů a respektuje ukrajinskou suverenitu v souladu s Chartou OSN.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio na začátku schůzky uvedl: „Nejde jen o mírové dohody. Jde o vytvoření cesty vpřed, která zanechá Ukrajinu suverénní, nezávislou a prosperující, a proto očekáváme, že dnes dosáhneme ještě většího pokroku.“
Ukrajinský vyjednavač Umerov po příjezdu sdílel na sociální síti X fotografii z jednání a napsal: „Ve Spojených státech již začala schůzka mezi ukrajinskou delegací a americkou stranou o krocích k dosažení spravedlivého míru. Zůstávám v neustálém kontaktu s prezidentem Ukrajiny. Máme jasné směrnice a priority: ochrana ukrajinských zájmů, zajištění věcného dialogu a pokrok na základě pokroku dosaženého v Ženevě. Pracujeme na zajištění skutečného míru pro Ukrajinu a spolehlivých, dlouhodobých bezpečnostních záruk. Delegace po skončení dnešních schůzek podá zprávu ukrajinskému prezidentovi.“
The meeting between the Ukrainian delegation and the American side on steps toward achieving a just peace has already begun in the United States.— Rustem Umerov (@rustem_umerov) November 30, 2025
I remain in constant contact with the President of Ukraine. We have clear directives and priorities: safeguarding Ukrainian… pic.twitter.com/jUYBoVpLVq
Prezident Volodymyr Zelenskyj v souvislosti s jednáními zdůraznil, že Rusko denně útočí. „V posledním týdnu Rusko použilo téměř 1400 útočných dronů, 1100 naváděných leteckých bomb a 66 raket proti našim lidem. Proto musíme každý den posilovat odolnost Ukrajiny. Rakety a systémy protivzdušné obrany jsou nezbytné a musíme také aktivně spolupracovat s našimi partnery na dosažení míru,“ řekl Zelenskyj.
A dodal, že Ukrajina očekává, že výsledky z Ženevy budou v USA „dotlačeny do finální podoby“.
Američané se chystají do Moskvy
Podle zdrojů z americké strany má Witkoff letět do Moskvy už příští týden na setkání s Putinem, přičemž Trump nařídil, aby se schůzka s ruským a ukrajinským prezidentem konala pouze v „závěrečných fázích“ dohody.
Evropští spojenci jednání bedlivě sledují, francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot uvedl na síti X: „Mír je na dosah, pokud Vladimir Putin opustí svou bludnou naději na obnovu sovětského impéria tím, že si nejprve podmaní Ukrajinu. Ukrajina patří Ukrajincům a jen jim.“
La paix est à portée de main, si toutefois Vladimir Poutine renonce à l'espoir fou de reconstituer l'Empire soviétique en commençant par soumettre l'Ukraine. L'Ukraine appartient aux Ukrainiens et à eux seuls.https://t.co/JFUVy3Bvpj— Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) November 30, 2025
Zelenskyj se má v pondělí setkat s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v Paříži, chystají se vést diskusi o dalších společných krocích.
Jednání v USA probíhají na pozadí eskalace konfliktu. V noci na neděli Rusko zahájilo masivní útoky drony a raketami. Útočníci použili 596 dronů a 36 raket. Nálety si vyžádaly oběti na životech v Kyjevě a také výpadky elektřiny. Ukrajina naopak provedla námořní útoky drony na ruské tankery v Černém moři, které podle ukrajinských zdrojů převážely sankcionovanou ruskou ropu.
Obě strany se na Floridě shodly na pokračování intenzivních konzultací v následujících dnech a na udržování kontaktu s evropskými partnery. Finální rozhodnutí mají učinit prezidenti Ukrajiny a USA.
V pátek prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal z funkce šéfa své kanceláře Andrije Jermaka, který vedl ukrajinský vyjednávací tým při rozhovorech v Ženevě. Učinil tak poté, co Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) spolu se speciální protikorupční prokuraturou (SAP) podnikl u tohoto prezidentova nejbližšího spolupracovníka domovní prohlídky v souvislosti s korupčním skandálem v energetice. Jermak vedl prezidentskou kancelář od února 2020 a stál v čele ukrajinského vyjednávacího týmu v Ženevě i při jednáních s USA.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Naďa Borská
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.