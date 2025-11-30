Jak se účastnila česká vláda? Zaorálek tuší v korupčním tažení otázku

30.11.2025 18:15 | Monitoring

Lubomír Zaorálek se spolu s hnutím Stačilo! nedokázal vrátit do Sněmovny, ale jako bývalý ministr zahraničí dál sleduje mezinárodní dění. Napsal i pár řádek k dění na Ukrajině. A nebral si servítky. Konstatoval, že bojovat dál už v tuto chvíli pro Ukrajince nemá smysl.

Jak se účastnila česká vláda? Zaorálek tuší v korupčním tažení otázku
Foto: Jan Procházka
Popisek: Lubomír Zaorálek

Rusové útočí na Ukrajinu už více než tři a tři čtvrtě roku. Střídavě se jim daří postupovat a krást další metry ukrajinské půdy, střídavě se Ukrajincům daří Rusy brzdit. Ale brzdit je se jim v poslední době daří stále méně. K tomu vláda v Kyjevě řeší korupční skandál velkých rozměrů kolem státní firmy Energoatom. V souvislosti s touto kauzou opustil svůj post i dosavadní šéf prezidentské kanceláře Volodymyra Zelenského Andrij Jermak. Ten odešel na frontu.

Exministr zahraničí Lubomír Zaorálek na sociální síti X začal tím, že vyložil svůj pohled na boje u Pokrovsku.

„Těch několik set ukrajinských vojáků obklíčených v končící bitvě o Pokrovsk bojuje jen proto, že jim nic jiného nezbývá. Každý pokus probít se z uzavřené kapsy ven končí fatálním nezdarem. Pokud nedostanou z Kyjeva povolení se vzdát, tak se vzdát nemohou,“ konstatoval Zaorálek. „Jejich boj je nesmyslný jako pro Ukrajinu v této chvíli celá válka,“ napsal.

Poté se jal vysvětlovat, že ten, kdo se stále dokola jen brání, nemůže válku vyhrát. O to víc nemůže vyhrát, když už nemá koho posílat na frontu. Naproti tomu Rusové mají ze Zaorálkova pohledu stále dost sil k provádění dalších útoků.

„Ukrajina pouze oddaluje kapitulaci. Čím později k ní dojde, tím budou její podmínky horší,“ shrnul svůj pohled na celou válku Zaorálek. Pokud někdo drží na ukrajinské straně válku v chodu, je to podle Zaorálka prezident napadené země Volodymyr Zelenskyj.

„Prezident Zelenskyj nemůže veřejně přiznat, že cílů, které vyhlásili, nelze na bojišti dosáhnout, že všechny nesmírné oběti a zdevastovaná země jsou marné – že válka je už pro Ukrajinu dávno za prahem nesmyslnosti a je živena víc korupcí a rozkrádáním pomoci, než nějakými hodnotami. Nakonec letní vládní krize a výměna postů už v roce 2024 se podle Seymoura Hershe odehrála hlavně proto, že Zelenského tým nebyl spokojen s dělením osobních finančních podílů,“ vyjádřil svůj názor Zaorálek.

Pokud se ukrajinským protikorupčním orgánům podaří rozplést korupční síť, může se podle Zaorálka ukázat i to, jakou roli v této síti mohla hrát vláda Petra Fialy.

Zaorálek na konec svého komentáře položil také otázku, kdo nakonec zaplatí účty za válku. Zdá se mu, že to budou hlavně Evropané, kterým to však, viděno Zaorálkovýma očima, tak úplně nedošlo. Exministr zahraničí v této souvislosti zmínil i evropský Green Deal.

„The Economist ve své prognóze na příští rok upozorňuje Evropany, že je naprosto nerealistické chtít pokrýt zároveň Zelený úděl (Green Deal), vlastní vyzbrojování a rekonstrukci Ukrajiny. Tohle vše znamená rázně omezit sociální stát a tvrdý dopad na život obyčejných lidí,“ uzavřel Zaorálek.

 

Psali jsme:

Schovaný na frontě. Co se povídá o Zelenského bývalé jedničce
„Někdo tady ošklivě kecá.“ Podezření v kauze rakety Dana
„Neustoupíme.“ Ukrajinští vojáci odmítají jednu podmínku mírového plánu
Ještě půl roku, rok, odhadla Ukrajinka Putina

 

Zdroje:

https://t.co/PR6KsxVnZj

https://twitter.com/ZaoralekL/status/1995124458030297479?ref_src=twsrc%5Etfw

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

autor: Miloš Polák

