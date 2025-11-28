Mašek (ANO): Brutální zásah do bezpečnosti. A může za to STAN

Pavel Tykač zavírá uhlí. Konec. Výroba v Počeradech, Chvaleticích a na Kladně má skončit nejpozději v březnu 2027. A všichni se tváří, že je to nějaká drobná změna v energetickém mixu. Není.
Podle mého je to brutální zásah do bezpečnosti české sítě. A nejhorší na tom je, že se to děje přesně v době, kdy si to Česká republika může dovolit nejmíň.
A teď pozor: Proč se z uhlí stal neudržitelný byznys?
Ne proto, že by ho Tykač přestal mít rád, nebo že by se snad začal starat o planetu.
Ale kvůli emisním povolenkám EU, které udělaly z každé uhelné MWh luxusní zboží s nálepkou „příplatek +400 %“. Kdo by to držel? Nikdo.
Pokud elektrárna nevydělává, každý by ji zavřel. V tomhle není žádná ideologie, jen tvrdá ekonomika.
Jenže – a tady se dostáváme k tomu, co je opravdu průšvih – energetická bezpečnost se nedá postavit na zelených přáních a excelových tabulkách úředníků v Bruselu. Ta potřebuje rezervy, robustní zdroje, které zaskočí, když nefunguje nic jiného.
A teď je otázka: co je Česká republika schopna ustát?
A hlavně – co je ochotna riskovat?
Pokud se ukáže, že Počerady a Chvaletice jsou pro stabilitu sítě klíčové, bude jejich udržení stát miliardy.
A hádejte, kdo ten účet zaplatí?
Vy. Já. Každý, kdo má doma zásuvku.
Protože STAN a Síkela to neřešili.
Roky se o tom vědělo, ale řešení nula.
A teď jsme ve stavu, kdy se jen modlíme, aby se to celé nerozsypalo dřív, než postavíme náhradní zdroje. Bavíme se o budoucnosti české energetiky, o riziku, že se staneme zemí závislou na dovozu energie v míře, jaká tu nikdy nebyla.
A to není žádný apokalyptický scénář. To je čistá realita příštích pár let.
Tak si to shrňme, protože ten seznam je jak obžaloba před soudem:
V lednu se zavře poslední černouhelný důl v ČR. V podzemí přitom zůstane víc zásob, než jsme vytěžili za posledních 250 let.
Dětmarovice už od dubna jedou na plyn – výborně, takže závislost na dovozu plynu je zase o kus větší.
Prunéřov I skončil 2020, Mělník III v roce 2021.
Chvaletice, Počerady a Kladno zavřou do roka.
Mezitím dovozní závislost mezi lety 2010–2023 vyskočila z 25,5 % na 41,6 %. Téměř polovina. Jsme energeticky soběstační?
Staneme se pomalu dovozci.
A do toho tu máme jaderný „záchranný plán“:
Dukovany II – zkušební provoz 2036.
Temelín – začátek stavby nejdřív za 10 let.
Reálné spuštění kolem roku 2044. Pokud se to zase o pár let neposune, protože u nás se stavět neumí ani lavička, natož jaderná elektrárna.
A jako třešnička na dortu:
Od roku 2035 si nekoupíte nový benzínový nebo naftový vůz.
Máme všichni přejít na elektromobily.
A já se tedy ptám – odkud jako vezmeme tu elektřinu?
Z povolenek? Ze slunce v lednu?
Ze dvou větrníků v Krušných horách?
Nebo budeme doufat, že Němci budou mít přebytky a prodají nám je pod cenou? To asi těžko.
Mně prostě nesedí počty. A ne že nesedí trochu. Ony nevycházejí vůbec. Řítíme se do energetické díry, kde budeme závislí na každém megawattu, který k nám přiteče přes hranice. Do situace, kdy při delší zimě nebo výpadku jednoho většího zdroje prostě bude smutné ticho – a tma.
Do stavu, kdy ceny elektřiny porostou tak rychle, že se z toho lidem protočí oči v hlavě.
A proč?
Protože vláda, STAN a celá tato parta amatérů roky řešili všechno možné – PR akce, selfíčka, Green Deal bez rozumu, kdejakou blbost – ale ne základní otázku: Z čeho budeme vyrábět elektřinu, když zavřeme všechno, co dneska ještě funguje, dřív než postavíme náhradu?
To je celé.
To je ten problém.
A teď je na to pozdě.
Děkujeme STANu.
A upřímně – už nikdy víc.
autor: PV