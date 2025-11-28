Lesy ČR: Poesiomat se koncem listopadu poprvé rozezněl v křivoklátských lesích

29.11.2025 11:33 | Tisková zpráva

Má kliku a po zatočení zpívá či vypráví o místě, kde stojí. V lesnickém parku Křivoklátsko se nedaleko rozhledny Máminka v pátek 28. listopadu rozezněl poesiomat. Do provozu ho uvedli generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík, Ondřej Kobza ze spolku Piána na ulici a další hosté.

Foto: lesycr.cz
Popisek: Lesy ČR - logo

Poetické mluvítko připomínající periskop ponorky oživuje ve dvaceti zvukových stopách povídkové vzpomínky Oty Pavla na řeku Berounku i tamější lesy, nabízí básně s přírodní tematikou, povídánío zvěři i skladby pro děti. Nevyžaduje připojení k elektrické síti. Energii potřebnou pro přehrání skladby si vyrábí sám posluchač pomocí kliky. Díky tomu může stát zařízení i v přírodě.

Na Křivoklátsku mu propůjčili svůj hlas například moderátor Vladimír Kořen nebo herec Tomáš Hanák.

„Již druhý lesní poesiomat návštěvníkům zpestří cestu lesem a připomene, jak místo a okolní krajinu vnímaly osobnosti, které k ní měly hluboký vztah. Na chvíli se u něj můžeme jen tak zastavit, zaposlouchat, něco prožít. A to je vzácné,“ řekl generální ředitel státního lesnického podniku Dalibor Šafařík. První “poetry jukebox“ nechaly Lesy ČR instalovat letos v únoru v Podkomorských lesích
u Brněnské přehrady

Spolek Piána na ulici umísťuje poesiomaty do českých i zahraničních měst a dalších míst už desátým rokem. Původně šlo především o jukeboxy s básněmi, nyní si posluchači mohou poslechnout i písně, vyprávění o místě či dětské pohádky. Na Křivoklátsku to je třeba Houbařská povídka Oty Pavla.

