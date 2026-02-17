Vydání Babiše a Okamury? Výbor je proti. A internet ožil

Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
U vydání Okamury, jenž čelí stíhání v souvislosti s předloňskými plakáty hnutí SPD před senátními a krajskými volbami, stavějícími se proti migraci, pak Válková podotkla, že u politických projevů se musí omezovat svoboda projevu obezřetně.
Přestože stanovisko výboru není závazné a poslanci mají hlasovat o vydání obou politiků na začátku března, u stávající opozice věc budí silnou vlnu reakcí. Expremiér Petr Fiala (ODS) vyjádřil přesvědčení, že od vyhlášení volebních výsledků „bylo jasné, že nová vládní koalice bude projektem, jehož základním stavebním kamenem je imunita pro Tomia Okamuru a Andreje Babiše“.
„Dnes byla koalice ‚Imunita Sobě‘ hlasy ANO, SPD a Motoristů potvrzena ve sněmovním mandátovém a imunitním výboru, který vydání obou obžalovaných politiků bohužel podle očekávání nedoporučil,“ komentoval.
Svolává k „aktivní obraně“. Rozhodnutí podle Fialy neznamená, že by měla opozice rezignovat. „Naopak. Aktivně se braňme začlenění do trojbloku vedle Ficova Slovenska a Orbánova Maďarska,“ burcuje. „Nesmíme mlčet, rezignovat, nesmíme přistoupit na to, že ‚nové pořádky‘ zaváděné vládní koalicí jsou normou. Proto byly tak důležité občanské protesty posledních týdnů, proto je důležité, abychom o svobodu a demokracii každodenně bojovali a pečovali. Je to na nás všech,“ dodal bývalý předseda vlády.
Od vyhlášení volebních výsledků bylo jasné, že nová vládní koalice bude projektem, jehož základním stavebním kamenem je imunita pro Tomia Okamuru a Andreje Babiše.— Petr Fiala (@P_Fiala) February 17, 2026
Dnes byla koalice „Imunita Sobě“ hlasy ANO, SPD a Motoristů potvrzena ve sněmovním mandátovém a imunitním výboru,… pic.twitter.com/TKZWSmtNVt
Ozývá se rovněž hlavní svolavatel Fialou zmíněných protestů – spolek Milion chvilek pro demokracii. „Potvrzuje se princip handlu, na kterém je založená tahle koalice. Ty mi zajistíš beztrestnost, já ti zajistím beztrestnost a já ti podpořím hajlujícího kamaráda na ministerstvo. S čím bude koalice obchodovat příště?“ píše spolek a připomíná termín své letenské demonstrace na konci března.
??Tak to jsme opravdu nečekali. Mandátový a imunitní výbor dnes odhlasoval doporučení pro celou Sněmovnu - nevydat Andreje Babiše a Tomia Okamuru k trestnímu stíhání a soudu.— Milion chvilek pro demokracii (@milionchvilek) February 17, 2026
Potvrzuje se princip handlu, na kterém je založená tahle koalice. Ty mi zajistíš beztrestnost, já Ti… pic.twitter.com/9y1rXLBD0o
Exministr vnitra Vít Rakušan (STAN) tvrdí, že má jít o hlavní „účel“ vlády. „Vláda Andreje Babiše má dva hlavní a možná jediné účely: pomoci podnikání Andreje Babiše a zabránit vydání Andreje Babiše nezávislému soudu. To první se průběžně děje, k tomu druhému dnes mandátový a imunitní výbor udělal první krok. A zájmy Česka a jeho lidí? Zapomeňte…,“ píše Rakušan.
Vláda Andreje Babiše má dva hlavní, a možná jediné účely: pomoci podnikání Andreje Babiše a zabránit vydání Andreje Babiše nezávislému soudu. To první se průběžně děje, k tomu druhému dnes mandátový a imunitní výbor udělal první krok. A zájmy Česka a jeho lidí? Zapomeňte…— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) February 17, 2026
Senátorka Miroslava Němcová pak začíná hovořit o „morálním bahnu“. „Třetí a čtvrtý nejvyšší ústavní činitel se spolčili a potápějí ČR do morálního bahna. Aneb: ‚Spravedlnost je ta krásná, ta přepychová věc, ale moc a prachy si za ni nekoupíš,‘“ kritizuje doporučení výboru.
Mandátový výbor pod vedením H. Válkové, kde má vládní koalice většinu, doporučil nevydat Babiše a Okamuru. Třetí a čtvrtý nejvyšší ústavní činitel se spolčili a potápí ČR do morálního bahna.— Miroslava Němcová (@Nemcova_Mirka) February 17, 2026
Aneb: “Spravedlnost je ta krásná, ta přepychová věc, ale moc a prachy si za ni nekoupíš”
Že jde o „další ostudu, a to i pro mezinárodní reputaci Česka“, míní europoslanec Ondřej Krutílek (ODS). Jeho stranická kolegyně v Europarlamentu Veronika Vrecionová zase naráží na předvolební slib Motoristů sobě, že „pohlídají“ šéfa hnutí ANO Babiše. „Babiše opravdu pohlídali. A to tak, že společně s Okamurou zůstanou nejspíš nevydáni k trestnímu stíhání. Mandátový a imunitní výbor totiž nedoporučil jejich vydání Sněmovnou. Příběh Čapího hnízda zůstane tak další roky pravděpodobně nevyřešený,“ napsala politička.
Děkujeme Motoristům za "plnění" předvolebních slibů!— Veronika Vrecionová (@vrecionova) February 17, 2026
Babiše opravdu pohlídali. A to tak, že společně s Okamurou zůstanou nejspíš nevydáni k trestnímu stíhání. Mandátový a imunitní výbor totiž nedoporučil jejich vydání Sněmovnou. Příběh Čapího hnízda zůstane tak další roky… pic.twitter.com/ZMm61nfqEX
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib již avizoval, že jeho strana hodlá při březnovém hlasování vydání Babiše a Okamury podpořit. „Jaký signál veřejnosti asi vysílá, když se politici schovávají za imunitu a nenesou za své jednání odpovědnost? Politici nemají být žádná privilegovaná kategorie a zákon má platit stejně pro každého. Proto budeme ve Sněmovně hlasovat pro vydání Tomia Okamury i Andreje Babiše,“ sdělil.
Poslanec Pavel Žáček tvrdí, že jde o hlavní prioritu současné vlády. „Mandátový výbor nedoporučil vydat Babiše ani Okamuru. Čekal někdo jiný výsledek? Na tom přece stojí celá jejich podivná vláda, o to jediné celou dobu jde. Nevydat a neskončit v teplácích!“ uveřejnil po hlasování výboru.
Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob pak pronáší, že „pokud se Andrej Babiš a Tomio Okamura nenechají ve svých případech vydat, sami tím potvrzují svou vinu – a hlavně vysílají signál, že stojí nad zákonem a nevěří nezávislému soudnictví“.
Pokud se Andrej Babiš a Tomio Okamura nenechají ve svých případech vydat, sami tím potvrzují svou vinu — a hlavně vysílají signál, že stojí nad zákonem a nevěří nezávislému soudnictví.— Jan Jakob (@Jan_Jakob) February 17, 2026
Doporučení mandátového a imunitního výboru k nevydání je špatná zpráva pro právní stát.
„Kdo by to byl čekal, když má vláda ve výboru většinu, poslanci a poslankyně vládní koalice zřejmě stranický notičky nevymění za racionální úvahu,“ vyjádřila se následně poslankyně STAN Julie Smejkalová. Místopředseda KDU-ČSL Václav Pláteník zase hlasování provázal i s údajnou „změnou kurzu zahraniční politiky“. „Koalice desperátů skoro stvrzena. Rozhodnutí mandátového a imunitního výboru, kde má vláda většinu, není překvapením. Beztrestnost vykoupena funkcemi a změnou kurzu zahraniční a bezpečnostní politiky. Vysoká cena, kterou platí všichni občané,“ strefuje se do vládní koalice a dodává, že on sám bude hlasovat pro vydání Babiše a Okamury.
Koalice desperátů skoro stvrzena. Rozhodnutí mandátového a imunitního výboru, kde má vláda většinu, není překvapením. Beztrestnost vykoupena funkcemi a změnou kurzu zahraniční a bezpečnostní politiky. Vysoká cena, kterou platí všichni občané. Já budu na plénu určitě hlasovat pro. pic.twitter.com/KgWcCFS7rD— Václav Pláteník???? (@VaclavPlatenik) February 17, 2026
Slova o „smutném poselstvím pro českou veřejnost“ následně připojila někdejší místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija. „Říká, že před spravedlností jsou si někteří rovnější. Třetí a čtvrtý nejvyšší ústavní činitelé nepotřebují justici, stačí jim koaliční smlouva. A to je úplně špatně. Měli sami požádat o vydání spravedlnosti,“ je přesvědčená.
A novinář Jindřich Šídlo přikládá, že se má těšit na vysvětlení kroku od tváří hnutí ANO. „Já samozřejmě úplně chápu, proč nebudou Okamura s Babišem vydáni, ale stejně se těším na ty argumentační výkony majáků hnutí ANO, kteří budou vysvětlovat, proč hlasují pro nevydání, když vstupovali do hnutí, které chtělo imunitu úplně zrušit,“ podotkl.
Já samozřejmě úplně chápu, proč nebudou Okamura s Babišem vydáni, ale stejně se těším na ty argumentační výkony majáků hnutí ANO, který budou vysvětlovat, proč hlasují pro nevydání, když vstupovali do hnutí, které chtělo imunitu úplně zrušit.— Jindřich Šídlo - NEW (@JindrichSidlo2) February 17, 2026
Právě slov premiéra Andreje Babiše z roku 2017, v nichž psal, že je imunita poslanců „zcela zbytečná a přežitá“, si nyní všímá též europoslankyně Danuše Nerudová (STAN). „Zákony platí pro všechny stejně. Ještě v roce 2017 si to myslel taky. Dnes se řadí zjevně mezi ‚nadlidi‘,“ vzkazuje.
Zákony platí pro všechny stejně. Ještě v roce 2017 si to @AndrejBabis myslel taky. Dnes se řadí zjevně mezi “nadlidi”. pic.twitter.com/ON3wKCNaoB— Danuše Nerudová (@danusenerudova) February 17, 2026
