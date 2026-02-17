Vydání Babiše a Okamury? Výbor je proti. A internet ožil

17.02.2026 17:23 | Monitoring
autor: Radek Kotas

Mandátový a imunitní výbor poslancům nedoporučil vydat premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedu dolní komory Tomia Okamuru k trestnímu stíhání. „Aktivně se braňme začlenění do trojbloku vedle Ficova Slovenska a Orbánova Maďarska,“ vyzývá po usnesení výboru expremiér Petr Fiala (ODS) a za důležité označuje protesty z posledních týdnů. Své k tomu přidal též spolek Milion chvilek.

Vydání Babiše a Okamury? Výbor je proti. A internet ožil
Foto: Repro Petr Macek, YouTube
Popisek: Petr Fiala

Mandátový a imunitní výbor se usnesl na doporučení oba čelní politiky k trestnímu stíhání nevydat ve svém stanovisku, které vzešlo na základě tajného hlasování. Předsedkyně výboru Helena Válková (ANO) dle ČTK Babišův případ, týkající se dotací pro Čapí hnízdo, komentovala se slovy, že jej měla provázet řada procesních pochybení. „Myslím, že Andrej Babiš, pokud by nebyl v politice, nestál by před trestním soudem,“ uvedla a zmínila pochybnosti, že by se soudy s případem dokázaly vypořádat v souladu s trestním řádem. 

U vydání Okamury, jenž čelí stíhání v souvislosti s předloňskými plakáty hnutí SPD před senátními a krajskými volbami, stavějícími se proti migraci, pak Válková podotkla, že u politických projevů se musí omezovat svoboda projevu obezřetně.

Přestože stanovisko výboru není závazné a poslanci mají hlasovat o vydání obou politiků na začátku března, u stávající opozice věc budí silnou vlnu reakcí. Expremiér Petr Fiala (ODS) vyjádřil přesvědčení, že od vyhlášení volebních výsledků „bylo jasné, že nová vládní koalice bude projektem, jehož základním stavebním kamenem je imunita pro Tomia Okamuru a Andreje Babiše“.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
„Dnes byla koalice ‚Imunita Sobě‘ hlasy ANO, SPD a Motoristů potvrzena ve sněmovním mandátovém a imunitním výboru, který vydání obou obžalovaných politiků bohužel podle očekávání nedoporučil,“ komentoval. 

Svolává k „aktivní obraně“. Rozhodnutí podle Fialy neznamená, že by měla opozice rezignovat. „Naopak. Aktivně se braňme začlenění do trojbloku vedle Ficova Slovenska a Orbánova Maďarska,“ burcuje. „Nesmíme mlčet, rezignovat, nesmíme přistoupit na to, že ‚nové pořádky‘ zaváděné vládní koalicí jsou normou. Proto byly tak důležité občanské protesty posledních týdnů, proto je důležité, abychom o svobodu a demokracii každodenně bojovali a pečovali. Je to na nás všech,“ dodal bývalý předseda vlády.

Ozývá se rovněž hlavní svolavatel Fialou zmíněných protestů – spolek Milion chvilek pro demokracii. „Potvrzuje se princip handlu, na kterém je založená tahle koalice. Ty mi zajistíš beztrestnost, já ti zajistím beztrestnost a já ti podpořím hajlujícího kamaráda na ministerstvo. S čím bude koalice obchodovat příště?“ píše spolek a připomíná termín své letenské demonstrace na konci března. 

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • poslanec
Exministr vnitra Vít Rakušan (STAN) tvrdí, že má jít o hlavní „účel“ vlády. „Vláda Andreje Babiše má dva hlavní a možná jediné účely: pomoci podnikání Andreje Babiše a zabránit vydání Andreje Babiše nezávislému soudu. To první se průběžně děje, k tomu druhému dnes mandátový a imunitní výbor udělal první krok. A zájmy Česka a jeho lidí? Zapomeňte…,“ píše Rakušan. 

Senátorka Miroslava Němcová pak začíná hovořit o „morálním bahnu“. „Třetí a čtvrtý nejvyšší ústavní činitel se spolčili a potápějí ČR do morálního bahna. Aneb: ‚Spravedlnost je ta krásná, ta přepychová věc, ale moc a prachy si za ni nekoupíš,‘“ kritizuje doporučení výboru. 

Že jde o „další ostudu, a to i pro mezinárodní reputaci Česka“, míní europoslanec Ondřej Krutílek (ODS). Jeho stranická kolegyně v Europarlamentu Veronika Vrecionová zase naráží na předvolební slib Motoristů sobě, že „pohlídají“ šéfa hnutí ANO Babiše. „Babiše opravdu pohlídali. A to tak, že společně s Okamurou zůstanou nejspíš nevydáni k trestnímu stíhání. Mandátový a imunitní výbor totiž nedoporučil jejich vydání Sněmovnou. Příběh Čapího hnízda zůstane tak další roky pravděpodobně nevyřešený,“ napsala politička. 

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib již avizoval, že jeho strana hodlá při březnovém hlasování vydání Babiše a Okamury podpořit. „Jaký signál veřejnosti asi vysílá, když se politici schovávají za imunitu a nenesou za své jednání odpovědnost? Politici nemají být žádná privilegovaná kategorie a zákon má platit stejně pro každého. Proto budeme ve Sněmovně hlasovat pro vydání Tomia Okamury i Andreje Babiše,“ sdělil. 

Poslanec Pavel Žáček tvrdí, že jde o hlavní prioritu současné vlády. „Mandátový výbor nedoporučil vydat Babiše ani Okamuru. Čekal někdo jiný výsledek? Na tom přece stojí celá jejich podivná vláda, o to jediné celou dobu jde. Nevydat a neskončit v teplácích!“ uveřejnil po hlasování výboru.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob pak pronáší, že „pokud se Andrej Babiš a Tomio Okamura nenechají ve svých případech vydat, sami tím potvrzují svou vinu – a hlavně vysílají signál, že stojí nad zákonem a nevěří nezávislému soudnictví“.

Jan Jakob

  • TOP 09
  • poslanec
„Kdo by to byl čekal, když má vláda ve výboru většinu, poslanci a poslankyně vládní koalice zřejmě stranický notičky nevymění za racionální úvahu,“ vyjádřila se následně poslankyně STAN Julie Smejkalová. Místopředseda KDU-ČSL Václav Pláteník zase hlasování provázal i s údajnou „změnou kurzu zahraniční politiky“. „Koalice desperátů skoro stvrzena. Rozhodnutí mandátového a imunitního výboru, kde má vláda většinu, není překvapením. Beztrestnost vykoupena funkcemi a změnou kurzu zahraniční a bezpečnostní politiky. Vysoká cena, kterou platí všichni občané,“ strefuje se do vládní koalice a dodává, že on sám bude hlasovat pro vydání Babiše a Okamury. 

Slova o „smutném poselstvím pro českou veřejnost“ následně připojila někdejší místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija. „Říká, že před spravedlností jsou si někteří rovnější. Třetí a čtvrtý nejvyšší ústavní činitelé nepotřebují justici, stačí jim koaliční smlouva. A to je úplně špatně. Měli sami požádat o vydání spravedlnosti,“ je přesvědčená. 

A novinář Jindřich Šídlo přikládá, že se má těšit na vysvětlení kroku od tváří hnutí ANO. „Já samozřejmě úplně chápu, proč nebudou Okamura s Babišem vydáni, ale stejně se těším na ty argumentační výkony majáků hnutí ANO, kteří budou vysvětlovat, proč hlasují pro nevydání, když vstupovali do hnutí, které chtělo imunitu úplně zrušit,“ podotkl. 

Právě slov premiéra Andreje Babiše z roku 2017, v nichž psal, že je imunita poslanců „zcela zbytečná a přežitá“, si nyní všímá též europoslankyně Danuše Nerudová (STAN). „Zákony platí pro všechny stejně. Ještě v roce 2017 si to myslel taky. Dnes se řadí zjevně mezi ‚nadlidi‘,“ vzkazuje. 

Psali jsme:

Vystrčil na Primě Okamurovi: Já že chtěl odvolávat Zemana? Odporné, nechutné lži
Babiš s Havlíčkem probrali své návštěvy Německa. Viděli podstatné změny postojů
Klaus o Macinkovi: Kdyby se s těmito lidmi nepohádal, byl bych zklamán
Premiér Babiš: Podporu duševního zdraví považujeme za prioritu

 

