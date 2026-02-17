Šebelová (STAN): Strategie pro minulost, ne pro budoucnost

Hospodářská strategie schválená dnes vládou je strategie pro minulost, ne pro budoucnost. Jde opravdu o dokument, který myslí spíš na minulost, ne budoucnost, na beton, ne na lidi. Chybí odvaha zaměřit se na to, co naši ekonomiku skutečně posune, jako jsou například udržitelné moderní technologie, orientace na eurozónu (jako největšího obchodního partnera) a především přijetí eura. Strategie se eurem vůbec nezabývá, přitom sami podnikatelé po jeho přijetí volají.
Náš pohled míří daleko víc do budoucna. Naše vize je zaměřena na moderní technologie, vzdělanou společnost nebo větší provázanost s Evropskou unií, ze které Česko může jenom těžit.
