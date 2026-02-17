Ani nepoznáte, že se bavíte s mrtvolou. Meta má patent

17.02.2026 16:59 | Monitoring
autor: Karel Šebesta

Společnost Meta obdržela patent na model umělé inteligence, která má schopnost zastoupit člověka na sociálních sítích. Třeba když si od nich někdo chce dát pauzu. Ale také třeba kdyby zemřel. Žádost o patent byla podána v roce 2023. Jenže z tohoto roku pochází také znepokojující příspěvek, který nastiňuje, jak by se AI dala použít.

Ani nepoznáte, že se bavíte s mrtvolou. Meta má patent
Foto: Hans Štembera
Popisek: Oheň za zesnulé u krematoria ve Strašnicích

Jak praví známé úsloví, jsou jen dvě jistoty, smrt a daně. Zatímco pro některé lidi není ani to druhé jistotou, v on-line světě se nejistým stává i to první. Jak minulý týden informoval server Business Insider, společnost Meta v prosinci minulého roku obdržela patent na umělou inteligenci, která dokáže udržet „naživu“ profil na sociálních médiích, jehož majitel je po smrti.

„Tento jazykový model může být použit pro simulování přítomnosti uživatele na sociálních sítích, když se na sítích nenachází, například protože si dává dlouhou přestávku nebo pokud uživatel zemřel,“ stojí v patentu dle serveru. Žádost o patent byla podána v roce 2023 a společnost Meta pro Business Insider uvedla, že nemá v plánu další použití.

V patentu je jako zdůvodnění pro použití technologie uvedeno, že by mohla některým lidem pomoci překonat ztrátu. Umělá inteligence by zanalyzovala, jak se uživatel choval, jak reagoval na příspěvky a vytvořila jeho digitální klon, který by lajkoval, komentoval a dokonce odpovídal na zprávy ve stejném duchu. Business Insider dodává, že to by mohlo být užitečné pro ty tvůrce obsahu či influencery, kteří si chtějí dát od sociálních médií pauzu. Patent společnosti dokonce zmiňuje i simulování audia či videa.

Jak server také připomíná, Meta není jediná společnost, která se o simulaci chování mrtvých zajímá, pokusy o vyrobení takovéto umělé inteligence se odehrály již v minulém desetiletí, staly se dokonce i námětem jedné epizody dystopického seriálu Černé zrcadlo.

Co více, informace o tom, že Meta chystá tuto technologii, unikla už před třemi lety. A to na populárním, nicméně nechvalně známém fóru 4chan. V reakci na zprávu se totiž objevil příspěvek z tohoto fóra datovaný právě z roku 2023.

Jeho autorem má být anonymní pracovník společnosti Meta, který pracoval na „projektu Lazarus“. Jeho popis sedí na umělou inteligenci popsanou v článku o patentu. „Nejdříve nám řekli, že to bude služba nabízená lidem trpícím ztrátou blízkého nebo třeba jejich dětí. Což vypadalo jako slušný nápad. Ale teď to začíná být divné a začínám pochybovat, k čemu se to vlastně bude používat,“ popsal anonym.

Umělá inteligence prý byla velice schopná předstírat, že se jedná o dotyčného člověka a zdaleka nepotřebuje tolik dat k předstírání, jako se původně myslelo. „Celý ostrov by mohl zmizet a skoro bez zpoždění by AI mohla nahradit jejich přítomnost na sociálních médií a ve světě by nikdo netušil, že něco není v pořádku,“ nadhodil myšlenku.

A pokračoval, že se projekt čím dál více rozděluje na jednotlivá oddělení a zatočil do „temného směru“. „Zakázali komunikaci mezi lidmi, kteří pracují na různých věcech. Něco není v pořádku a nevím, co s tím mám dělat,“ načrtl tento údajný pracovník se slovy, že neodhalí nic, co by ho mohlo kompromitovat, ale pokusí se odpovědět na otázky.

Zda se nejedná o podvrh, nejde z obrázku ověřit, nicméně fórum 4chan je proslulé podobnými úniky.

