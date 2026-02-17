Černochová (ODS): Všestranný rozvoj předškoláků s důrazem na pohyb

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke školství na Praze 2.

Černochová (ODS): Všestranný rozvoj předškoláků s důrazem na pohyb
Ministryně obrany Jana Černochová

V rámci svých návštěv mateřských škol na Praze 2 jsem tentokrát zavítala do MŠ Na Zbořenci.

Školka má tři třídy s kapacitou 60 dětí a zaměřuje se na všestranný rozvoj předškoláků s důrazem na pohyb, zdravé návyky a celkovou pohodu dětí. Kromě běžného vybavení mají děti k dispozici také tělovýchovné nářadí, které podporuje jejich přirozený pohybový rozvoj i relaxaci. Školka také poskytuje logopedickou péči, spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a je zapojena do programu „Zdravý dětský úsměv“.

Aktivity probíhají v nově vybudovaných prostorách a děti mají možnost vyzkoušet si celou řadu činností. Ať už jde o hru na zobcovou flétnu, která podporuje správné dýchání, přes keramický kroužek s prvky arteterapie a taneční aktivity až po první seznámení s angličtinou. Každý rok nechybí škola v přírodě, výlety ani pravidelné návštěvy koncertů, divadel a výstav, které přirozeně rozvíjejí jejich vztah ke kultuře.

Bylo pro mě velmi příjemné vidět prostředí, kde se děti mohou rozvíjet v klidu, bezpečí a s respektem k jejich individuálním potřebám, a zároveň tým, který svou práci dělá s opravdovým nasazením.

Mgr. Jana Černochová

  ODS
  • poslankyně
