Armáda ČR: Čeští piloti absolvovali v USA další výcvik pro letouny F-35

22.09.2025 19:15 | Tisková zpráva

Armáda ČR pokračuje v intenzivních přípravách na projekt F-35.

Foto: Armáda ČR
Popisek: Armáda ČR, logo.

Ve výcvikovém středisku výrobce letounů páté generace, společnosti Lockheed Martin, v americkém Fort Worthu se celkem 10 českých pilotů školilo na speciálních simulátorech MTS (Manned Tactical Simulator). Šlo již o druhý podobný výcvik.

Týdenního tréninku se účastnili piloti napříč hodnostními sbory – od nejmladších pilotů po vrcholové důstojníky Vzdušných sil Armády ČR. Cílem je nejen připravit budoucí piloty F-35, ale jejich prostřednictvím i předávat dál informace o schopnostech systému těchto nejmodernějších víceúčelových letounů.

Na výcviku se podíleli také tři zkušení instruktoři amerických vzdušných sil, kteří českým pilotům poskytli praktické zkušenosti z využití F-35 v různých misích a při plnění konkrétních úkolů, společně se zástupci firmy Lockheed Martin a vládní agentury JPO (Joint Program Office). Součástí praktického výcviku byly i teoretické přednášky.

„Výcvik probíhal v utajovaném režimu. Je ale možné v obecné rovině konstatovat, že nám poskytl ucelený přehled o komplexních schopnostech letounů F-35. Získané informace o tom, co vše tyto nejmodernější stroje dokážou, využijeme pro dosažení jejich plných operačních schopností v rámci Armády ČR,“ uvedl plukovník Pavel Pavlík, který se výcviku účastnil z pozice zástupce vedoucího týmu českých pilotů.

Výhodou těchto výcvikových akcí je i tzv. networking, tedy navazování přímých kontaktů s členy komunity leteckých expertů. Pro české piloty se tak usnadňuje komunikace a spolupráce s americkou stranou. Další kurz je plánován v příštím roce.

Česká republika pořizuje celkem 24 letounů páté generace F-35. První stroje Armáda ČR převezme v USA již v roce 2029. Do ČR by mely být letouny přesunovány od roku 2031, s posledními dodávkami se počítá v roce 2034. Od roku 2035 by mělo být všech 24 strojů F-35 plně připravených na plnění úkolů při ochraně českého i aliančního vzdušného prostoru a plně interoperabilní v rámci misí NATO.

autor: Tisková zpráva

