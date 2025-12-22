51. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

22.12.2025 10:14 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Kontrakty motorové nafty na trhu pohonných hmot Českomoravské komoditní burzy Kladno se v 51. týdnu obchodovaly za průměrnou cenu 13,72 CZK/litr. Celkem bylo zobchodováno 56 tisíc litrů nafty v hodnotě 0,8 milionu korun.

51. týden na trhu pohonných hmot ČMKB
Foto: cmkbk.cz
Popisek: Českomoravská komoditní burza Kladno - logo

Průměrná cena jednoho litru MON na trhu PHM Českomoravské komoditní burzy Kladno poklesla oproti hodnotě z minulého týdne o 6,6 procenta.

Psali jsme:

50. týden na trhu pohonných hmot ČMKB
50. týden na Energetické burze ČMKB
49. týden na trhu pohonných hmot ČMKB
49. týden na Energetické burze ČMKB

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

TZ , Českomoravská komoditní burza Kladno , ČMKB

Tomio Okamura byl položen dotaz

EU

Kritizujete EU neustále, oprávněně, ale proč jste slevili z vašeho požadavku na referendum o vystoupení? Nebo bude? A můžete jinak, když budete ve vládě zabránit tomu, aby nám EU zdražovala život?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zdánlivě zdravé ovesné vločky se mohou pěkně vymstítZdánlivě zdravé ovesné vločky se mohou pěkně vymstít V určitém věku riziko rakoviny přirozeně klesáV určitém věku riziko rakoviny přirozeně klesá

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

51. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

10:14 51. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

Kontrakty motorové nafty na trhu pohonných hmot Českomoravské komoditní burzy Kladno se v 51. týdnu …