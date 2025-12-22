51. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

Průměrná cena jednoho litru MON na trhu PHM Českomoravské komoditní burzy Kladno poklesla oproti hodnotě z minulého týdne o 6,6 procenta.
Kontrakty motorové nafty na trhu pohonných hmot Českomoravské komoditní burzy Kladno se v 51. týdnu obchodovaly za průměrnou cenu 13,72 CZK/litr. Celkem bylo zobchodováno 56 tisíc litrů nafty v hodnotě 0,8 milionu korun.
Kritizujete EU neustále, oprávněně, ale proč jste slevili z vašeho požadavku na referendum o vystoupení? Nebo bude? A můžete jinak, když budete ve vládě zabránit tomu, aby nám EU zdražovala život?
