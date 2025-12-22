Sledujte, co se bude dít. Důležitý výstup proti tajným službám

V pátek zveřejnila agentura Reuters zprávu, že ruský prezident Putin má ve válce na Ukrajině stále stejné cíle. „Zprávy amerických zpravodajských služeb nadále varují, že ruský prezident Vladimir Putin neopustil své cíle dobýt celou Ukrajinu a získat zpět části Evropy, které patřily k bývalému sovětskému impériu,“ uvádí agentura. Tyto zprávy mají pocházet ze šesti zdrojů blízkých americké rozvědce a ukazují „docela jiný obrázek, než jaký maluje Donald Trump“.
Proti takovým zprávám už vystoupila americká ředitelka tajných služeb Tulsi Gabbardová na konferenci Turning Point USA. Ta prohlásila, že kdykoliv se vyjednávači přiblíží o kousek blíž k míru, tak váleční štváči v Deep State udělají vše, aby je zastavili. A postupují jako vždy, zneužívají tajné služby k tomu, aby úspěch v jednání zhatili. „Nechají je uniknout ke kamarádům v mainstreamové propagandě, v médiích,“ popsala způsob Gabbardová a dodala, že se tím vytváří hysterie, která má ospravedlnit další vedení války. „A v tomto případě se snaží zatáhnout americké ozbrojené síly do přímého konfliktu s Ruskem, což je konečný cíl EU a NATO,“ dodala s tím, že to nesmí být dovoleno.
„Pravdou je, že americké zpravodajské služby informovaly politiky, včetně člena Demokratické strany HPSCI citovaného agenturou Reuters, že podle hodnocení amerických zpravodajských služeb se Rusko snaží vyhnout větší válce s NATO. Rovněž se domnívají, že jak ukázaly poslední roky, výkonnost Ruska na bojišti naznačuje, že v současné době nemá schopnost dobýt a okupovat celou Ukrajinu, natož Evropu,“ vyvrací zprávu Reuters.
No, this is a lie and propaganda @Reuters is willingly pushing on behalf of warmongers who want to undermine President Trump’s tireless efforts to end this bloody war that has resulted in more than a million casualties on both sides.— DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) December 20, 2025
Ke zprávám od zdrojů z tajných služeb má poznámku také Gerry Nolan ze serveru The Islander. Konstatuje, že tímto způsobem se prodlužují války, tedy přes uniklé anonymní zprávy „vyprané“ přes média a načasované tak, aby zadusily diplomacii v zárodku. Obviňuje Reuters, že se z rozvědkových narativů snaží dělat zpravodajství. A to tím, že vybere interpretaci, která nejvíce vyhovuje eskalaci konfliktu, tedy že Putin chce celou Ukrajinu a i části Evropy.
„Nejednalo se o analýzu. Jednalo se o varovný příběh: maximalistický, apokalyptický a pohodlně neověřitelný. Takový, který mění vyjednávání v appeasement a zdrženlivost ve zradu. Takový, který uzavírá zvoleným lídrům cestu jinam než do války, aniž by se kdy zeptal veřejnosti,“ popisuje Nolan s tím, že anonymní úniky jsou nástroj k vytváření iluze nevyhnutelnosti. Takové zprávy vyvolávají strach, strach slouží pro titulky, titulky vyrábějí souhlas a souhlas vytváří tlak, kterému politici nemohou čelit. Následně se Nolan věnuje Gabbardové a její reakci. Je podle něj důležité, že řekla, že rozvědné služby říkají něco úplně jiného.
„Odhaluje to podvod, který je jádrem eskalačního narativu. I kdybychom předpokládali, že cíle Ruska na Ukrajině jsou maximalistické, neznamená to – logicky, vojensky ani materiálně –, že Rusko má v úmyslu vést kontinentální válku proti NATO v Evropě. Takový závěr není analýzou zpravodajských informací. Je to psychologická manipulace,“ konstatuje Nolan a dodává, že nic nenasvědčuje tomu, že by se ruské tanky valily do Berlína nebo Paříže.
Nolan se pak věnuje tzv. Deep State, který Gabbardová zmínila. „Byrokracie, jejichž rozpočty, prestiž a kariéry závisí na neustálých konfliktech, nepřijímají mír bez odporu. Brání se mu tím, že selektivně a mimo kontext zveřejňují informace, přeformulovávají hodnocení, zdržují jednání a předefinovávají hrozby, až se eskalace jeví nejen jako nezbytná, ale i morální,“ popsal.
This is how wars are prolonged in the 21st century. Not with declarations. Not with parliamentary votes. But with anonymous intelligence leaks, laundered through Mockingbird media, timed precisely to suffocate diplomacy before it can breathe.— THE ISLANDER (@IslanderWORLD) December 21, 2025
Reuters is a case in point,… pic.twitter.com/ctsDpmxWCG
Klade si ovšem zásadní otázku, a to, zda je odpor, který Gabbardová vyvíjí, reálný. A zda jí jenom není dovoleno nesouhlasit. „Moderní říše kritiky vždy neumlčují, často je naopak usměrňují, povolují omezené přestupky, udržují nesouhlas uvnitř a využívají řízenou opozici k opětovné legitimaci systémů, které ve skutečnosti nikdy nemění směr,“ varuje Nolan a dodává, že slova samotná nestačí. A je potřeba sledovat, co se bude dít dál. Tedy zda budou nějaké následky nebo zda se jedná jen o způsob, jak upustit páru pod kotlem.
„Jinými slovy, nesouhlas je skutečný pouze tehdy, když moc něco stojí. Když omezuje špatné možnosti, narušuje toky financování, nutí k odtajnění nebo nutí instituce bránit se veřejně, nikoli za anonymitou. Cokoli méně může stále znít odvážně, ale historie nás naučila, že odvaha bez následků je často povolena právě proto, že nic nemění,“ míní Nolan.
A varuje: „Když mír ohrožuje zájmy, je třeba nebezpečí zveličovat. Rusko nesmí být vnímáno jako stát s legitimními bezpečnostními zájmy, ale jako civilizační predátor s neukojitelnou chamtivostí. Teprve pak lze ospravedlnit cenzuru, kriminalizovat nesouhlas, schvalovat nouzové rozpočty a dohnat veřejnost k fatalismu.“ S tím, že historie není daná a možnosti jsou. „Z příběhů se stane osud jenom když je nikdo nevyvrací, když anonymita je vydávána za autoritu a když je strachu dovoleno předběhnout ověření pravdivosti,“ píše.
A vyvozuje závěr: „Na první pohled se zdá, že Tulsi Gabbardová narušila scénář. To, zda jí bude umožněno v tom pokračovat, nám řekne vše. Následovat bude test reálného světa, jednoduchý, pozorovatelný, nevyhnutelný... Upřesní, opraví nebo zdvojnásobí Reuters anonymní úniky informací o eskalaci? Požadují někteří volení představitelé odtajnění nebo zodpovědnost? Změní lídři EU svou rétoriku nebo ji ještě zintenzivní? Pokud bude marginalizována nebo pomlouvána, mír překročil hranici. Pokud je tolerována, ale ignorována, nesouhlas byl vstřebán. Pokud její zásah vynutí transparentnost, debatu a skutečné řešení, pak se děje něco vzácného a skutečně nadějného. Ale nedělejte si přílišné naděje.“
Modern empires do not always silence critics, they often curate them, allow limited transgression, keep dissent inside the ring, and use managed opposition to re-legitimate systems that never actually change course. Words alone are not proof. The responsible posture is to take…— THE ISLANDER (@IslanderWORLD) December 21, 2025
