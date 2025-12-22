Královéhradecký kraj připravuje rekonstrukci budovy dětského domova v Jaroměři

„Stávající budova dětského domova v Jaroměři je v nevyhovujícím stavu. Objekt je zastaralý a dispoziční řešení neumožňuje dostatečné soukromí dětí. Rekonstrukce proto počítá s kompletní dispoziční změnou, obnovou technických instalací, rekonstrukcí hygienických zařízení a zajištěním bezbariérovosti. Naším cílem je proměnit budovu v moderní zařízení, které bude lépe sloužit dětem i výuce. Projekt není jen o stavebních úpravách, ale především o vytvoření prostředí, kde se děti budou cítit bezpečně a kde budou mít odpovídající podmínky pro svůj rozvoj,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast školství a sportu Jana Berkovcová.
Po rekonstrukci bude část budovy sloužit ředitelství organizace a vzniknou zde dva samostatné byty pro až šestičlenné dětské skupiny. Zbytek objektu bude využívat škola, jejíž kapacity se rozšíří o novou třídu mateřské školy a základní školy speciální.
Odhadované náklady na rekonstrukci včetně základního vybavení činí přibližně 95 milionů korun včetně DPH. Prvním krokem je zpracování projektové dokumentace, na kterou kraj plánuje v roce 2026 vyčlenit sedm milionů korun. Samotná realizace stavebních prací je plánována na rok 2028. Financování musí ještě odsouhlasit zastupitelstvo kraje.
Po dobu rekonstrukce kraj zajistí dočasné bydlení pro 35 dětí, které v domově žijí. Výuka bude probíhat v náhradních prostorách v Jaroměři tak, aby dopady stavebních prací na děti a žáky byly co nejmenší.
Rekonstrukce dětského domova v Jaroměři je jednou z významných investičních akcí kraje v rámci transformace dětských domovů, kterou kraj zahájil v roce 2022.
Jedním ze záměrů je zajistit dětem bydlení v malých skupinách, které se co nejvíce blíží běžným domácnostem. Dětské domovy v kraji nyní používají celkem sedm bytů pro dětské skupiny, plánuje se nákup dalších. Během roku 2027 je plánován nákup dalších tří, kam se přestěhuje 18 dětí právě z jaroměřského domova.
