Pražské služby: Popeláři jsou připraveni na vánoční a novoroční svoz odpadu

Ve dnech od 23. 12. 2025 do 6. 1. 2026 má Konsorcium Pražské odpady 2016–2025 zajištěné standardní pracovní směny. Svoz směsného komunálního odpadu proběhne podle předem stanovených plánů, tedy jako v běžných dnech. Kvůli větší zátěži na separačních místech pak dojde k posílení svozu tříděného odpadu v souladu s pokyny a objednávkou hlavního města Prahy, především v hustě zalidněných oblastech metropole, například na velkých sídlištích.
Kolem Vánoc se popeláři potýkají s větším množstvím odpadu, standardní objemy nádob v ulicích tak nemusí stačit. „Abychom naše město udrželi krásné a čisté, prosíme veřejnost o spolupráci i během svátků. Krabice stačí rozložit, umělohmotné lahve a kovové plechovky sešlápnout. Právě tato drobnost přitom pomůže uvolnit místo v popelnici nebo kontejneru pro ostatní, známé a sousedy z okolí,“ říká generální ředitel Pražských služeb Patrik Roman.
Na barvě popelnic a kontejnerů záleží!
Na nedostatečnou kapacitu nebo nutnost přistavení dalších nádob na směsný komunální odpad musí společenství vlastníků, majitel nebo správce objektu upozornit svou svozovou společnost. „Požádat o jakoukoli změnu, další popelnice nebo častější svoz je možné v některém z našich zákaznických center nebo e-mailem na adrese info@psas.cz,“ přibližuje ředitel závodu Odvoz a recyklace odpadu Pražských služeb Zdeněk Pajk.
Pokud bývají často plné barevné popelnice a kontejnery, musí na to občané upozornit odbor životního prostředí příslušné městské části. Ten může u své svozové společnosti objednat ve spolupráci s městem častější výsyp nebo další nádoby. „Nejbližší veřejné stanoviště tříděného odpadu najdete snadno a rychle na odpady.mojepraha.eu, včetně frekvence svozu, plánovaných svozových dnů a dalších užitečných informací. Nechybí ani důležitá funkce hodnocení,“ tiskový mluvčí Pražských služeb Alexandr Komarnický.
Vysloužilé jehličnany nepatří do odpadních nádob
Vánoční stromečky budou popeláři svážet od 7. ledna až do konce února. „Připomínáme jen, že nepatří do popelnic. Tento symbol svátků je nutné pečlivě odstrojit a odnést ideálně k nejbližšímu veřejnému stanovišti tříděného odpadu. Jen tak může ještě posloužit k výrobě štěpky nebo kompostu,“ zdůrazňuje Komarnický. Protože se ale barevné popelnice a kontejnery v ulicích zejména centrálních částí Prahy takřka nevyskytují, je možné stromky v těchto lokalitách odložit u nádob na směsný komunální odpad, pokud stojí celoročně venku na ulici. Vysloužilé umělé stromečky přijmou bezplatně pracovníci sběrných dvorů kdykoli.
Svoz směsného odpadu
|
23. – 31. 12. 2025
|
standardní svoz v pravidelných svozových dnech
|
1. 1. 2026
|
svoz až na výjimky probíhá
|
2. 1. – 6. 1. 2026
|
standardní svoz v pravidelných svozových dnech
Svoz tříděného odpadu
|
23. – 31. 12. 2025
|
standardní svoz v pravidelných svozových dnech
|
23. – 31. 12. 2025
|
v hustě zalidněných oblastech posíleny svozy
|
1. 1. 2026
|
svoz až na výjimky probíhá
|
2. 1. – 6. 1. 2026
|
standardní svoz v pravidelných svozových dnech
Provoz sběrných dvorů
|
úterý
|
23. 12. 2025
|
standardní provozní doba 8:30 – 17:00
|
středa
|
24. 12. 2025
|
zavřeno – státní svátek
|
čtvrtek
|
25. 12. 2025
|
zavřeno – státní svátek
|
pátek
|
26. 12. 2025
|
zavřeno – státní svátek
|
sobota
|
27. 12. 2025
|
zavřeno
|
neděle
|
28. 12. 2025
|
zavřeno
|
pondělí
|
29. 12. 2025
|
standardní provozní doba 8:30 – 17:00
|
úterý
|
30. 12. 2025
|
standardní provozní doba 8:30 – 17:00
|
středa
|
31. 12. 2025
|
zkrácená provozní doba 8:30 – 14:00
|
čtvrtek
|
|
zavřeno – státní svátek
|
pátek
|
|
standardní provozní doba 8:30 – 17:00
|
sobota
|
|
standardní provozní doba 8:30 – 17:00
|
neděle
|
|
zavřeno
|
pondělí
|
|
standardní provozní doba 8:30 – 17:00
|
úterý
|
|
standardní provozní doba 8:30 – 17:00
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.