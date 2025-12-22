Pražské služby: Popeláři jsou připraveni na vánoční a novoroční svoz odpadu

22.12.2025 22:33 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Konsorcium Pražské odpady 2016–2025, které tvoří Pražské služby spolu s dalšími společnostmi, zajistí během svátků svoz tříděného a směsného komunálního odpadu. Program je městem i letos objednaný tak, aby ideálně nedocházelo k přeplňování nádob v metropoli a nevznikal nepořádek kolem popelnic a kontejnerů.

Pražské služby: Popeláři jsou připraveni na vánoční a novoroční svoz odpadu
Foto: Pražské služby
Popisek: Pražské služby

Ve dnech od 23. 12. 2025 do 6. 1. 2026 má Konsorcium Pražské odpady 2016–2025 zajištěné standardní pracovní směny. Svoz směsného komunálního odpadu proběhne podle předem stanovených plánů, tedy jako v běžných dnech. Kvůli větší zátěži na separačních místech pak dojde k posílení svozu tříděného odpadu v souladu s pokyny a objednávkou hlavního města Prahy, především v hustě zalidněných oblastech metropole, například na velkých sídlištích.

Kolem Vánoc se popeláři potýkají s větším množstvím odpadu, standardní objemy nádob v ulicích tak nemusí stačit. „Abychom naše město udrželi krásné a čisté, prosíme veřejnost o spolupráci i během svátků. Krabice stačí rozložit, umělohmotné lahve a kovové plechovky sešlápnout. Právě tato drobnost přitom pomůže uvolnit místo v popelnici nebo kontejneru pro ostatní, známé a sousedy z okolí,“ říká generální ředitel Pražských služeb Patrik Roman.

Na barvě popelnic a kontejnerů záleží!

Na nedostatečnou kapacitu nebo nutnost přistavení dalších nádob na směsný komunální odpad musí společenství vlastníků, majitel nebo správce objektu upozornit svou svozovou společnost. „Požádat o jakoukoli změnu, další popelnice nebo častější svoz je možné v některém z našich zákaznických center nebo e-mailem na adrese info@psas.cz,“ přibližuje ředitel závodu Odvoz a recyklace odpadu Pražských služeb Zdeněk Pajk.

Pokud bývají často plné barevné popelnice a kontejnery, musí na to občané upozornit odbor životního prostředí příslušné městské části. Ten může u své svozové společnosti objednat ve spolupráci s městem častější výsyp nebo další nádoby. „Nejbližší veřejné stanoviště tříděného odpadu najdete snadno a rychle na odpady.mojepraha.eu, včetně frekvence svozu, plánovaných svozových dnů a dalších užitečných informací. Nechybí ani důležitá funkce hodnocení,“ tiskový mluvčí Pražských služeb Alexandr Komarnický.

Vysloužilé jehličnany nepatří do odpadních nádob

Vánoční stromečky budou popeláři svážet od 7. ledna až do konce února. „Připomínáme jen, že nepatří do popelnic. Tento symbol svátků je nutné pečlivě odstrojit a odnést ideálně k nejbližšímu veřejnému stanovišti tříděného odpadu. Jen tak může ještě posloužit k výrobě štěpky nebo kompostu,“ zdůrazňuje Komarnický. Protože se ale barevné popelnice a kontejnery v ulicích zejména centrálních částí Prahy takřka nevyskytují, je možné stromky v těchto lokalitách odložit u nádob na směsný komunální odpad, pokud stojí celoročně venku na ulici. Vysloužilé umělé stromečky přijmou bezplatně pracovníci sběrných dvorů kdykoli.

Svoz směsného odpadu

23. – 31. 12. 2025

standardní svoz v pravidelných svozových dnech

1. 1. 2026

svoz až na výjimky probíhá

2. 1. – 6. 1. 2026

standardní svoz v pravidelných svozových dnech

Svoz tříděného odpadu

23. – 31. 12. 2025

standardní svoz v pravidelných svozových dnech

23. – 31. 12. 2025

v hustě zalidněných oblastech posíleny svozy

1. 1. 2026

svoz až na výjimky probíhá

2. 1. – 6. 1. 2026

standardní svoz v pravidelných svozových dnech

Provoz sběrných dvorů

úterý

23. 12. 2025

standardní provozní doba 8:30 – 17:00

středa

24. 12. 2025

zavřeno – státní svátek

čtvrtek

25. 12. 2025

zavřeno – státní svátek

pátek

26. 12. 2025

zavřeno – státní svátek

sobota

27. 12. 2025

zavřeno

neděle

28. 12. 2025

zavřeno

pondělí

29. 12. 2025

standardní provozní doba 8:30 – 17:00

úterý

30. 12. 2025

standardní provozní doba 8:30 – 17:00

středa

31. 12. 2025

zkrácená provozní doba 8:30 – 14:00

čtvrtek

  1. 01. 2026

zavřeno – státní svátek

pátek

  1. 01. 2026

standardní provozní doba 8:30 – 17:00

sobota

  1. 01. 2026

standardní provozní doba 8:30 – 17:00

neděle

  1. 01. 2026

zavřeno

pondělí

  1. 01. 2026

standardní provozní doba 8:30 – 17:00

úterý

  1. 01. 2026

standardní provozní doba 8:30 – 17:00

Psali jsme:

Sledujte, co se bude dít. Důležitý výstup proti tajným službám
Vích (SPD): Dva roky po masakru na FF UK: Stát selhal
Rusům zabili generála, ale postupují vpřed
Jiří Halík: Motto EU - jednotná v rozmanitosti. Rozmanitost národních států je potlačována

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Pražské služby , TZ

Mgr. Vít Rakušan byl položen dotaz

Co přesně byste nyní udělal jinak?

V čem jste podle vás byli málo odvážní? A nemyslíte, že řadu voličů mohl odradit i ten váš boj s dezinformacemi, za který jste schovávali podle mě spíše jen snahu umlčet jiný názor? Nebo jinak, co jste udělali pro svobodu slova, a proto, aby se lidé nebáli říkat své názory nahlas, což se děje?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zbytečné chyby při topení v krbových kamnechZbytečné chyby při topení v krbových kamnech Pomerančová kůra je oranžovou prevencí zákeřné rakovinyPomerančová kůra je oranžovou prevencí zákeřné rakoviny

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Pražské služby: Popeláři jsou připraveni na vánoční a novoroční svoz odpadu

22:33 Pražské služby: Popeláři jsou připraveni na vánoční a novoroční svoz odpadu

Konsorcium Pražské odpady 2016–2025, které tvoří Pražské služby spolu s dalšími společnostmi, zajist…