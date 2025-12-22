Auta jsou dnes počítače na kolech. A servis musí držet krok, říká Pavel Buráň

Když se ohlédnete za rokem 2025, jaké tři momenty byste označil jako ty úplně nejdůležitější pro skupinu AUTO UH?
Velmi významnou novinkou byl vznik svěřeneckého fondu Valores, do kterého jsem skupinu AUTO UH vložil. Na první pohled to tak nemusí vypadat, ale tohle bylo důležité rozhodnutí do budoucna. Další významnou novinkou byl také vstup skupiny AUTO UH do prvoligového fotbalového klubu 1. FC Slovácko. A pokud jde o vlastní obchodní aktivity naší skupiny, máme rozjednaných několik nových věcí, které dotáhneme v první polovině roku 2026. Jde například o novou prodejnu značky LEXUS v Brně, v Uherském Hradišti otevřeme nový showroom čínské značky CHERY a naši zákazníci se dočkají i prémiové značky AUDI. A například v Hodoníně dobudujeme novou myčku, protože je to podmínka pro to, abychom otevřeli autorizovaný servis Toyoty v Hodoníně. Kromě toho aktuálně zvětšujeme prodejnu značky Hyundai ve Zlíně a hlavně rozšiřujeme kapacity servisů Hyundai a Ford. A takto bych mohl dlouho pokračovat. Těch věcí, které řešíme proto, abychom zlepšovali péči o naše zákazníky, je velké množství – a vypíchl jsem jen ty, které jsou na spadnutí a naši zákazníci je uvidí brzy na vlastní oči.
Byl rok 2025 pro AUTO UH spíš ve znamení expanze a nových projektů, nebo dolaďování a stabilizace toho, co jste vybudovali v předchozích letech?
Spíš bych řekl, že ladíme a vylepšujeme to, co máme. I když pořád se díváme dopředu. A těch nápadů, co máme… (smích)
Kdy jste si poprvé řekl, že to bude právě AUTO UH, která v Uherském Hradišti otevře první showroom největší čínské automobilky BYD? A co vás k tomu vedlo?
BYD je pojem. Technologická firma, která určuje směr podobně jako Tesla. Chtěli jsme mít tuhle značku v portfoliu. Málo se ví, že zatím jsme jediní v České republice, kteří BYD vybudovali prodejnu a hlavně autorizovaný servis. Také málo lidí ví, že to byla investice v milionech korun, abychom jako AUTO UH vytvořili pro tuhle značku zázemí tak, jak se sluší a patří. A věříme, že se nám to vrátí ve spokojenosti našich zákazníků. Už teď se ukazuje, že to byla správná volba.
Jak se BYD v prvním roce v nabídce AUTO UH osvědčil? Co vás překvapilo v zájmu zákazníků, ať už pozitivně, nebo negativně?
Můžu říct, že se BYD osvědčil. O tato auta je zájem, který bude vzrůstat spolu s tím, jak budou přibývat nové modely. Překvapilo nás snad jen to, že je větší zájem o čistě elektrická auta než o auta, která ještě mají spalovací motor. I když to jsou vlastně plug-in hybridy, protože čistě spalovací auta BYD nevyrábí.
Často se řeší, zda už dnes dává větší smysl elektromobil, nebo ještě zůstat u klasického spalovacího motoru. Co na to říkáte po roce zkušeností nejen s BYD vy?
Tohle je individuální záležitost. Nedá se říct, co je lepší. Každý má jiné priority nebo možnosti. Budoucnost bude elektrická, protože elektrická auta jsou technologicky jednodušší – a tím pádem by měla být levnější. A až se tato logika promítne do cen, tak trh si cestičku najde. U nás v Evropě je to jako vždy komplikované tím, jak úředníci uměle tlačí na rozvoj elektromobility. Myslím si, že to byl právě zbytečný tlak Evropské komise, který je viníkem toho, že elektromobilita dostala punc něčeho špatného. Když vám někdo nařídí, že musíte jezdit jen v elektrickém autě, tak lidská přirozenost velí se tomu bránit. Elektrická auta jsou dobrá, stejně jako auta se spalovacím motorem. Ať si každý vybere podle svých priorit, možností a potřeb.
Když se podíváte napříč všemi značkami ve skupině, jaké hlavní trendy v chování zákazníků jste v roce 2025 zaznamenal např. v typech aut, financování, požadavcích na služby?
S příchodem nových značek vznikl tlak na ceny nových vozů a všichni zkouší všechno možné, aby uspělo u zákazníka zrovna to konkrétní auto. A to je pro zákazníka výhoda. Tím pádem jsou zákazníci náročnější, protože mají skutečně z čeho vybírat. Obecně platí, že každý zná své možnosti a potřeby nejlépe, a tak využívá nabídky jednotlivých značek. Pro někoho je dobré auta vlastnit, někdo si je pronajímá a vrací… Vždy jde ale o konkrétní nabídku ceny vozu a následných nákladů na servis, financování atd. Těžko se predikuje trend v chování zákazníků – vždy záleží na konkrétních nabídkách. Auta se prodávají a prodávat budou, protože lidé potřebují být mobilní. Zvykli jsme si na to.
Co byste poradil člověku, který v roce 2026 uvažuje o novém autě, ale váhá, jestli koupit hned, nebo počkat, např. na nové modely, technologie, apod.?
Když člověk uvažuje o novém autě, tak předpokládám, že ho potřebuje. Zvažuje-li to, že přijdou nové lepší modely a váhá, může si to auto pořídit na operativní leasing – a samozřejmě může mít každý rok nový model nebo i značku. Dneska díky konkurenci a snaze jednotlivých značek uspět nemusí nikdo váhat. Nabídka a možnosti, jak si pořídit nový vůz, je tak široká, že si opravdu vybere každý.
Vaše pobočky pravidelně sbírají ocenění za kvalitu služeb. Co podle vás dělají lidé v AUTO UH jinak, že se to promítá do spokojenosti zákazníků a prestižních ocenění?
Snažíme se jít zákazníkům naproti, aby si vybrali své nové auto právě u nás. Naši zaměstnanci ví, že pracujeme ve službách a že se podle toho musíme chovat. Spokojený zákazník je náš cíl. Jen spokojený zákazník se k nám vrátí a doporučí nás svým známým. A přesně tohle potřebujeme. Na tohle cílíme. Zřejmě se nám to daří, protože občas uspějeme v nějaké anketě nebo v různých hodnoceních. Jsem za to moc rád. Občas sice hartusím, co všechno by mělo být lepší, ale když někdo od nás uspěje třeba ve vyhodnocení servisů nebo prodejců, tak vždy jde o konkrétní jméno – a já jsem za to hrozně rád.
AUTO UH FEST a anketa Sportovec okresu Uherské Hradiště patří k viditelným akcím, které podporujete. Proč je pro vás tak důležité být aktivní v regionálním dění, a ne „jen prodávat auta“?
Tak už to je tradice, ve které budeme pokračovat. Centrálu máme v Uherském Hradišti, tak se snažíme prezentovat nejvíce právě tady. To neznamená, že nepodporujeme akce a konkrétní osoby například z Brna nebo třeba z Jihlavy. To děláme také, jen v menším měřítku. Je nám ctí podporovat anketu Sportovec okresu, stejně jako udělat radost dětem z dětských domovů z uherskohradišťského okresu.
V roce 2025 jste se stal prostřednictvím skupiny AUTO UH spolumajitelem 1. FC Slovácko. Co pro vás osobně tenhle vstup znamenal? Byl to spíš splněný sen fanouška, nebo strategický krok podnikatele?
Tohle bude znít divně – nejsem zapálený fotbalista a moc o tom nevím. Do 1. FC Slovácko jsme vstoupili, protože to je významný sportovní klub z Uherského Hradiště a bylo potřeba mu pomoct a zapojit se do těch starostí. Takže odpověď na vaši otázku je, že to byl spíš strategický krok podnikatele.
Když se ohlédnete za dosavadním působením v 1. FC Slovácko, co vám udělalo největší radost a co naopak největší starost?
No největší starost je poslední místo v tabulce. A největší radost jsou lidé, kteří v 1. FC Slovácko jsou – a to včetně lidí ze spolku FC Slovácko, stejně jako fanoušci, kteří klubem žijí. Což několikrát dokázali, i když nám majitelům to občas nebylo milé. Obrovskou radost mám i z jednotlivých fotbalistů, kteří se nově semkli pod trenérem Skuhravým, a věřím, že to pod jeho vedením bude 1. FC Slovácko opět po zaváhání silný klub. Můžu prozradit, že do názvu Slovácko přibude Uherské Hradiště. Takže 1. FC Slovácko Uherské Hradiště je a bude v regionu významným hráčem. Je to velká hromada lidí, co drží pohromadě, a my v AUTO UH, včetně mé osoby, jsme rádi, že jsme součástí tohoto spolku.
Když se podíváme do roku 2026, na co se zákazníci AUTO UH můžou těšit nejvíc? Budou to nové značky, showroomy, nebo spíš zlepšování služeb a poprodejní péče?
Budeme dále investovat do zázemí našich servisů. Ono to není na první pohled vidět, ale dnes jsou auta počítače na kolech a my musíme držet krok s dobou.
Plánujete v roce 2026 další rozšiřování portfolia značek nebo poboček, nebo je vaším hlavním cílem zdokonalovat to, co už dnes funguje, tedy servis, digitalizaci, zákaznickou spokojenost?
Neženeme se za každou cenu do nových značek. Ono je to spíš o tom zázemí, které pro tu značku buď máte, nebo nemáte. Prostě značek můžeme mít spoustu, ale vy to auto musíte umět opravit i za deset let. A to s sebou nese investice. Podívejte se na BYD… Tahle světová značka se jistě bude u nás prodávat dlouhodobě. Z nových značek brzy přibude CHERY a AUDI v Uherském Hradišti. A další plány samozřejmě máme, ale ty zatím zveřejňovat nebudeme.
A závěrem osobně: Přesun AUTO UH do svěřenského fondu Valores měl mimo jiné přinést víc času pro vás osobně a vaši rodinu. Funguje to tak, nebo vás rok 2026 zase vtáhne naplno do každodenního dění?
Tak funguje. (smích) Je pravda, že se ještě občas nechávám vtáhnout do každodenního dění, ale budu malinko ubírat, abych měl čas na rodinu. A taky abych mohl zajít občas na fotbal.
