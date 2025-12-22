Výhrůžné vánoční video šéfa BIS Koudelky děsí zasvěcené

22.12.2025 13:23 | Komentář
autor: Radim Panenka

Vánoční přání od tajné služby. Značně netypické video publikovala na svých sociálních sítích BIS, ve kterém Michal Koudelka lidem přeje „šťastné a bezpečné“. ParlamentníListy.cz se ptaly, zda jde o standardní věc. Padlo zajímavé vysvětlení.

Výhrůžné vánoční video šéfa BIS Koudelky děsí zasvěcené
Foto: X.com - BIS
Popisek: Michal Koudelka zdobí vánoční stromek

Šťastné a bezpečné Vánoce vám přeje kontrarozvědka a její šéf Michal Koudelka. Na sociálních sítích Bezpečnostní informační služby se objevilo minutové video. Zachycuje jejího ředitele Koudelku, jak zdobí vánoční stromek a následně skoro minutu hovoří do kamery. 

„Vánoce mají být svátky klidu a míru. Važme si toho, že právě takové Vánoce můžeme prožívat, protože ne všude mají lidé takové štěstí, aby žili v jedné z nejbezpečnějších zemí světa,“ říká Koudelka úvodem videa. Přitom právě jeho BIS opakovaně varuje, že žijeme v radikálně zhoršené bezpečností situaci.

Záhy nepřímo doplnil, že je i jeho zásluhou, že můžeme Vánoce prožít v klidu. „Až budete o Štědrém večeru rozbalovat dárky, zkuste si vzpomenout na všechny, kteří právě v tom okamžiku střeží naše bezpečí. Budou mezi nimi i příslušníci Bezpečnostní informací služby. Jejich jménem vám přeji šťastné a bezpečné vánoční svátky a hodně úspěchů v roce 2026,“ uvedl Michal Koudelka

Jak v BIS zdobí stromeček? Politický analytik Štěpán Kotrba poněkud méně vážným tónem pro ParlamentníListy.cz komentuje Koudelkovo video. „Děkuji generálu Koudelkovi, že mne uklidnil. Netuším sice, jak BIS zdobí stomeček, aby Vánoce byly svátky klidu a míru (třeba nástražným výbušným řetězem či špičkou v podobě hypotetické rakety Flamingo), ale jsem rád, že na Štědrý večer bdící bizoni jsou zárukou i mého bezpečí. Co kdyby chrápali…“ reagoval Kotrba.

Vážnější tón zazněl přímo z české bezpečnostní komunity. Zazněla slova o pozérství i vzkazu, který měl šéf BIS vyslat. „Koudelka po volbách dlouho mlčel. Neznamená to, že by nic nedělal, naopak. Pouze jsme to veřejně neviděli. Teď vystoupil a vysílá vzkaz nové vládě ve smyslu: Jsem pořád tady a hodlám pokračovat v zajeté linii, kterou jsem já nastavil,“ míní důvěryhodný zdroj redakce ze zpravodajské komunity.

 

 

„Jde proto o víc než o prázdné tlachání. Kombinace směšné exhibice a politické deklarace. Bohužel, dlouhodobě zvítězil. Podařilo se mu degradovat standard ředitele služby na vlastní úroveň mluvícího panáka. A nikdo ze zodpovědných ústavních činitelů nekoná. Z téhle levné líbivé pózy se bude jeho nástupcům těžko vracet,“ dodává zdroj směrem k vládě bývalé i vládě nastupující.

Připomeňme, že po volbách vyšly najevo informace zevnitř BIS i dalších zpravodajských služeb o zapojení Koudelkových mužů do očerňovací kampaně vůči Filipovi Turkovi. ParlamentníListy.cz se tématu opakovaně věnovaly a přinesly zjištění zevnitř zpravodajské komunity, které potvrzovaly, že soubor s údajnými kontroverzními facebookovými statusy do Deníku N putoval právě z této dílny. To později pomocí vlastních zdrojů potvrdila i jiná média.

Terčem kritiky bylo také prohlášení prezidenta Petra Pavla, že kandidáty na ministry pro něho bude prověřovat právě BIS, která tak dle kritiků mohla svévolně zarazit sobě nepohodlné kandidáty, aniž by zároveň předložila Hradu jasné důkazy o nevhodnosti ministerských nominantů. 

Někteří politici před volbami i po volbách nicméně avizovali, že důkladná šetření a případné audity po jmenování nové vlády by se neměla vyhnout ani BIS. Bude proto zajímavé sledovat, zda se věci rozpohybují a volení politici budou vykonávat kontrolu nad všemi zpravodajskými službami, jak jim ukládá zákon. 

 

