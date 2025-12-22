Němcům zelenou, Česku brzdit Dukovany? Topolánek hrozí Bruselu revoltou

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Komise uvádí, že Česku sice v dubnu 2024 dovolila podporu na výstavbu a provoz jednoho nového jaderného reaktoru v Dukovanech, avšak poté se naše vláda rozhodla rozšířit investice do jaderných kapacit, aby urychlila dekarbonizaci odvětví elektrické energie a řešila mezeru v dodávkách elektřiny, což vedlo k říjnovému oznámení do Bruselu, že se plán podpory rozšíří na výstavbu a provoz dvou nových jaderných bloků s výrobní kapacitou elektřiny až 976 MWe každý.
A právě o nynější podobě české podpory má Brusel pochybnosti. „V této fázi Komise na základě svého předběžného posouzení shledala projekt nezbytným a domnívá se, že podpora usnadňuje rozvoj hospodářské činnosti. Komise má nicméně pochybnosti o tom, zda je opatření plně v souladu s pravidly EU pro státní podporu,“ píše.
Hloubkové šetření má probíhat v souvislosti s tím, zda je podpora pro naši jadernou energetiku „vhodná a přiměřená“. „Vzhledem k tomu, že existuje několik opatření podpory, která mohou společně omezit riziko pro příjemce, je důležité zajistit, aby nakonec nebylo poskytnuto více podpory, než je nezbytné. Komise má zejména pochybnosti o tom, zda navrhovaný balíček dosahuje vhodné rovnováhy mezi snížením rizik pro umožnění investice a zachováním pobídek k efektivnímu chování a zároveň zabraňuje nadměrnému přenosu rizik na stát,“ uveřejnil Brusel.
Prověřit chce Komise rovněž dopad opatření na hospodářskou soutěž na trhu či to, jestli podpora pro ČEZ je „převedena na spotřebitele nebo konkrétní účastníky trhu“ a že „existují dostatečné záruky, které zajistí, že stávající tržní síla společnosti ČEZ nebude konsolidována ani nepřímo posílena“.
Expremiér Mirek Topolánek v souvislosti s prověřováním české podpory pro stavbu jaderných bloků v Dukovanech ze strany Evropské komise hovoří o ohrožení, které by pro nás přineslo případné rozhodnutí zdržovat jejich stavbu – a to zejména v souvislosti s chystanými plány Berlína.
„Pokud mandaríni v Bruseli posvětí nestoudnou nepovolenou veřejnou podporu německého průmyslu a budou zdržovat Dukovany, je to zralé na velkou revoltu. To by bylo opravdu ohrožení všeho podstatného,“ varuje expremiér.
Topolánek tím naráží na to, že zatímco nyní Komise zahajuje prověřování našich dvou jaderných bloků, jejichž zahájení provozu je plánováno na roky 2036 a 2037, v Německu se chystá masivní podpora tamních cen energií. A v případě, že by dostala od Bruselu zelenou, zatímco u nás by byl rozvoj energetiky zdržován, mohlo by to mít pro český průmysl dosti devastující důsledky.
Varování průmyslu před ztrátou konkurenceschopnosti přichází po uveřejnění detailů německého plánu, který počítá, že by země do podpory svého průmyslu nalila miliardy eur a počínaje rokem 2028 by zavedla dotovanou cenu elektřiny na úrovni pěti centů za kilowatthodinu, což je v přepočtu kolem 1,22 Kč.
Agentura AP v půlce listopadu poukázala, že si je Berlín jistý, že od Evropské komise získá zelenou. Německý kancléř Friedrich Merz podotkl, že jednání s Bruselem jsou již téměř u konce. „Předpokládáme, že k tomu získáme povolení,“ prohlásil Merz k plánu znamenajícímu, že by německý průmysl mohl mít až zhruba o polovinu levnější elektřinu oproti tomu tuzemskému.
