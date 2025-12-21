ČEZ: Temelín chystá velkou proměnu infocentra

Nová expozice přinese desítky interaktivních prvků, dotykové obrazovky, videa, simulace i hry, díky nimž si budou moci návštěvníci vyzkoušet, jak fungují klíčové procesy v jaderné elektrárně.
„Infocentrum lidem umožňuje nahlédnout do míst, kam se z bezpečnostních důvodů nemohou podívat. Právě proto chceme, aby byl výsledný zážitek co nejpůsobivější. A tomu by měla moderní, digitálně zaměřená expozice napomoci,“ uvedla Kateřina Bartůšková, vedoucí informačních center a vzdělávání Skupiny ČEZ.
Vzdělávání, nábor i budoucnost energetiky
Modernizované infocentrum má podle energetiků sloužit nejen jako okno do světa české jaderné energetiky, ale i jako inspirace pro mladou generaci. Moderní technologie návštěvníkům vysvětlí princip fungování jaderné elektrárny, bezpečnostní prvky i význam stabilních zdrojů energie pro Českou republiku. Infocentrum bude zároveň podporovat zájem o technické obory a posilovat náborový potenciál u mladých talentů.
Modernizace navazuje také na dlouhodobé vzdělávací aktivity Skupiny ČEZ v rámci projektu Světa energie, který každoročně oslovuje desítky tisíc studentů po celé České republice.
Do konce listopadu navštívilo temelínské infocentrum přes 38 tisíc lidí.
Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 16,5 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.
