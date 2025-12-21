ČEZ: Temelín chystá velkou proměnu infocentra

22.12.2025 10:34 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Infocentrum Jaderné elektrárny Temelín čeká v první polovině příštího roku rozsáhlá modernizace. Po jejím dokončení nabídne návštěvníkům zcela novou podobu expozice, která spojí nejmodernější digitální technologie, interaktivní prvky a zábavně-vzdělávací obsah pro všechny věkové kategorie. Právě kvůli rozsáhlé modernizaci bude od 1. ledna informační centrum na několik měsíců uzavřeno.

ČEZ: Temelín chystá velkou proměnu infocentra
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Nová expozice přinese desítky interaktivních prvků, dotykové obrazovky, videa, simulace i hry, díky nimž si budou moci návštěvníci vyzkoušet, jak fungují klíčové procesy v jaderné elektrárně.

„Infocentrum lidem umožňuje nahlédnout do míst, kam se z bezpečnostních důvodů nemohou podívat. Právě proto chceme, aby byl výsledný zážitek co nejpůsobivější. A tomu by měla moderní, digitálně zaměřená expozice napomoci,“ uvedla Kateřina Bartůšková, vedoucí informačních center a vzdělávání Skupiny ČEZ.

Vzdělávání, nábor i budoucnost energetiky

Modernizované infocentrum má podle energetiků sloužit nejen jako okno do světa české jaderné energetiky, ale i jako inspirace pro mladou generaci. Moderní technologie návštěvníkům vysvětlí princip fungování jaderné elektrárny, bezpečnostní prvky i význam stabilních zdrojů energie pro Českou republiku. Infocentrum bude zároveň podporovat zájem o technické obory a posilovat náborový potenciál u mladých talentů.

Modernizace navazuje také na dlouhodobé vzdělávací aktivity Skupiny ČEZ v rámci projektu Světa energie, který každoročně oslovuje desítky tisíc studentů po celé České republice.

Do konce listopadu navštívilo temelínské infocentrum přes 38 tisíc lidí.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 16,5 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

Psali jsme:

ČEZ: Před 25 lety vyrobil Temelín první elektřinu. Pomohl ušetřit přes 270 milionů tun emisí
ČEZ na Dlouhých stráních dokončil investice za 840 milionů
Energetický diktát z Bruselu nesmíme přijmout, varuje Beran. Likvidační hrozba
ČEZ: Energetici rádi utrácejí na tradičních vánočních trzích

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČEZ , TZ

David Smoljak byl položen dotaz

Co by teda měla ČR a EU udělat?

Jak zajistit spravedlivý mír a jak Ukrajině garantovat bezpečnost? Mluví o tom dost politiků, ale já upřímně nevím, co má být tou garancí? Spravedlivý mír chápu, jen se tedy obávám, že k němu asi nedojde. USA chce kapitulaci Ukrajiny a EU proto spravedlivý (ani jiný) mír nedělá nic.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zdánlivě zdravé ovesné vločky se mohou pěkně vymstítZdánlivě zdravé ovesné vločky se mohou pěkně vymstít V určitém věku riziko rakoviny přirozeně klesáV určitém věku riziko rakoviny přirozeně klesá

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČEZ: Temelín chystá velkou proměnu infocentra

10:34 ČEZ: Temelín chystá velkou proměnu infocentra

Infocentrum Jaderné elektrárny Temelín čeká v první polovině příštího roku rozsáhlá modernizace. Po …