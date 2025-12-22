Štěpánek (Trikolora): Za Davidem Bohbotem

22.12.2025 21:02 | Komentář
autor: PV

V neděli v 6 hodin ráno opustil náš svět David Bohbot, nejen česko-izraelský bezpečnostní expert, ale také rabín a místopředseda pražské Trikolory.

Štěpánek (Trikolora): Za Davidem Bohbotem
Foto: Hana Brožková
Popisek: Petr Štěpánek

Na wikipedii si o něm píše: „David Bohbot (14. dubna 1968 Haifa, Izrael – 21. prosince 2025) byl bezpečnostní expert izraelského původu s českým občanstvím, lektor a podnikatel, zabývající se problematikou bezpečnostní situace na Středním východě a boje proti terorismu. Byl aktivním trenérem ozbrojeného i neozbrojeného boje zblízka, střelby a Krav maga. Více než 16 let se věnoval bezpečnostní osvětě na českých školách, kde pořádal semináře a kurzy Krav maga pro učitele i žáky. Byl zakladatelem a ředitelem nevládního pracoviště Centrum pro výzkum terorismu.“

David prošel výcvikem v izraelském námořnictvu, studoval v Izraeli i Spojených státech. Česká republika se mu od devadesátých let stala druhým domovem, tady měl rodinu, děti, přátele a kolegy. Hovořil hebrejsky, arabsky, anglicky i česky.

Poprvé jsme se s Davidem potkali v roce 2015 na schůzce v jednom pražském hotelu, když jsme zakládali Blok proti islámu. Na rozdíl od nás ostatních, kteří jsme zkušenost s islámským světem měli v naprosté většině pouze zprostředkovanou, on ji prožil na vlastní kůži. Hned na té první schůzce jsme si padli do oka.

Před volbami v roce 2021 jsme se pak často potkávali při přípravě volebního programu společenství Trikolora Svobodní Soukromníci. Tam ještě chodil v dresu Svobodných. Když pak začala válka na Ukrajině, čím dál víc se svými názory narážel. Moc dobře si totiž uvědomoval a nijak se tím netajil, že vina za tu nešťastnou válku zdaleka není pouze na ruské straně, ba naopak, že za spoustu věcí si Ukrajina může sama, respektive že celý ten válečný konflikt svojí sobeckou politikou rozfoukaly Spojené státy a Evropská unie. Nakonec přestoupil do Trikolory a brzy se stal místopředsedou její pražské organizace. V roce 2024 za koalici SPD/Trikolora kandidoval do Evropského parlamentu.

Když začala válka v Gaze, všeho nechal a odjel do své druhé vlasti jako dobrovolník. Se zbraní v ruce tam coby policista chránil severní osady u hranice s Libanonem.

David byl také několikrát hostem mého podcastu Studio Triko, jednou přímo z Izraele. Vždy jsem na něm obdivoval, jak své jasné názory uměl vysvětlit i obhájit, ale zároveň jak byl i přes všechny své životní zkušenosti tolerantní k názorům jiným. Nikdy jsem u něho nezaznamenal žádnou agresivitu.

Loni na dovolené v Itálii Davida skolila mozková příhoda, po které téměř ztratil řeč. Následovala složitá léčba, návrat domů a rekonvalescence. Když se zdálo, že se vše v dobré obrací, přišla další zákeřná nemoc.

V osobě Davida Bohbota nás předčasně opouští muž pevného charakteru a jasných názorů, pro mnohé z nás přítel, kolega, kamarád. Poslední rozloučení s Davidem proběhne v úterý 23. prosince ve 14 hodin na Novém židovském hřbitově poblíž stanice metra Želivského. Bohužel se tam nedostanu, a tak všechny přátele prosím, aby poslední sbohem řekli Davidovi i za mě.

Mgr. Petr Štěpánek

  • Trikolora
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Vzpomínka na Davida Bohbota: Vykrmujete si aligátora, varoval Evropany
Trikolora: David patřil k lidem, jejichž ztráta nahradit nejde
Verbování Čechů islamisty: Realita, říká izraelský expert Bohbot
Bohbot (Trikolora): Ukrajinské útoky na Rusko

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petr Štěpánek

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Štěpánek , trikolora , Bohbot

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Nemyslíte, že mají všichni právo vyjádřit svůj názor?

To mají snad třeba umělci mlčet, jen proto, že jsou známí – viz váš komentář https://www.parlamentnilisty.cz/profily/JUDr-Jindrich-Rajchl-132491/clanek/Kde-ti-potulni-kejkliri-nabyli-dojmu-ze-rozumi-politice-143120? A když se někdo známí objeví třeba na nějakém mítinku nebo sjezdu politikům, myslím,...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Štěpánek (Trikolora): Za Davidem Bohbotem

21:02 Štěpánek (Trikolora): Za Davidem Bohbotem

V neděli v 6 hodin ráno opustil náš svět David Bohbot, nejen česko-izraelský bezpečnostní expert, al…