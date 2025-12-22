Štěpánek (Trikolora): Za Davidem Bohbotem

Na wikipedii si o něm píše: „David Bohbot (14. dubna 1968 Haifa, Izrael – 21. prosince 2025) byl bezpečnostní expert izraelského původu s českým občanstvím, lektor a podnikatel, zabývající se problematikou bezpečnostní situace na Středním východě a boje proti terorismu. Byl aktivním trenérem ozbrojeného i neozbrojeného boje zblízka, střelby a Krav maga. Více než 16 let se věnoval bezpečnostní osvětě na českých školách, kde pořádal semináře a kurzy Krav maga pro učitele i žáky. Byl zakladatelem a ředitelem nevládního pracoviště Centrum pro výzkum terorismu.“
David prošel výcvikem v izraelském námořnictvu, studoval v Izraeli i Spojených státech. Česká republika se mu od devadesátých let stala druhým domovem, tady měl rodinu, děti, přátele a kolegy. Hovořil hebrejsky, arabsky, anglicky i česky.
Poprvé jsme se s Davidem potkali v roce 2015 na schůzce v jednom pražském hotelu, když jsme zakládali Blok proti islámu. Na rozdíl od nás ostatních, kteří jsme zkušenost s islámským světem měli v naprosté většině pouze zprostředkovanou, on ji prožil na vlastní kůži. Hned na té první schůzce jsme si padli do oka.
Před volbami v roce 2021 jsme se pak často potkávali při přípravě volebního programu společenství Trikolora Svobodní Soukromníci. Tam ještě chodil v dresu Svobodných. Když pak začala válka na Ukrajině, čím dál víc se svými názory narážel. Moc dobře si totiž uvědomoval a nijak se tím netajil, že vina za tu nešťastnou válku zdaleka není pouze na ruské straně, ba naopak, že za spoustu věcí si Ukrajina může sama, respektive že celý ten válečný konflikt svojí sobeckou politikou rozfoukaly Spojené státy a Evropská unie. Nakonec přestoupil do Trikolory a brzy se stal místopředsedou její pražské organizace. V roce 2024 za koalici SPD/Trikolora kandidoval do Evropského parlamentu.
Když začala válka v Gaze, všeho nechal a odjel do své druhé vlasti jako dobrovolník. Se zbraní v ruce tam coby policista chránil severní osady u hranice s Libanonem.
David byl také několikrát hostem mého podcastu Studio Triko, jednou přímo z Izraele. Vždy jsem na něm obdivoval, jak své jasné názory uměl vysvětlit i obhájit, ale zároveň jak byl i přes všechny své životní zkušenosti tolerantní k názorům jiným. Nikdy jsem u něho nezaznamenal žádnou agresivitu.
Loni na dovolené v Itálii Davida skolila mozková příhoda, po které téměř ztratil řeč. Následovala složitá léčba, návrat domů a rekonvalescence. Když se zdálo, že se vše v dobré obrací, přišla další zákeřná nemoc.
V osobě Davida Bohbota nás předčasně opouští muž pevného charakteru a jasných názorů, pro mnohé z nás přítel, kolega, kamarád. Poslední rozloučení s Davidem proběhne v úterý 23. prosince ve 14 hodin na Novém židovském hřbitově poblíž stanice metra Želivského. Bohužel se tam nedostanu, a tak všechny přátele prosím, aby poslední sbohem řekli Davidovi i za mě.
Mgr. Petr Štěpánek
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petr Štěpánek
