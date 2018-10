Armáda ČR: Cvičení Trident Juncture 2018 začíná, česká technika přijela do Norska lodí

23.10.2018 13:30

Největší cvičení Severoatlantické aliance za posledních deset let. I tak lze nazvat cvičení Trident Juncture 2018 v Norsku, kterého se účastní padesát tisíc vojáků a deset tisíc kusů jejich techniky. Českou republiku zde zastupují příslušníci 25. raketového pluku ze Strakonic, jejichž technika se dopravila do Norska i po moři. Zhruba 70 kusů techniky dopravil trajekt do přístavu v Fredrikstadu.