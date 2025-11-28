Senátor Fischer: Nominace Jaromíra Zůny je zcela nepřijatelná

Rozhodně nesouhlasím, aby se generál Jaromír Zůna stal ministrem obrany.
Stal se kandidátem KSČ na gymnáziu, později byl předsedou organizace a zástupcem velitele pro věci politické. Byl to kovaný komunista, který své politické práci věnoval všechny síly. Jenže v životopise o tom neuvádí nic. Má v něm i dalších devět let, o nichž veřejnost neinformuje. Jenže to, co mu procházelo v armádě, dnes ve veřejné debatě neprojde. Je totiž ve veřejném zájmu slyšet, co dělal a jaké jsou jeho politické názory. Působil v letech 1984 až 1993 jako rozvědčík? Nevíme, protože to popírá.
Dalším důvodem k pochybnostem je skutečnost, že kandiduje za SPD, která, jak známo, dlouhodobě opakovaně kritizovala Petra Pavla za to, že to je kariérní komunista a někdejší člen vojenské rozvědky. „Je mravním ohrožením mládeže“, tvrdili. Můžeme se tudíž ptát vedení SPD, zda v tomto případě změnila názor a jaké k tomu měla důvody.
Generál Zůna odcházel na místo vojenského přidělence teprve poté, kdy se nestal náčelníkem generálního štábu. Náčelníkem se stal generál Řehka, který měl, na rozdíl od něj, bohaté bojové zkušenosti. Podle mého to byla dobrá volba.
Vztah mezi oběma nebyl dobrý, generál Zůna odcházel s hořkostí, o čemž svědčí řada přímých svědectví. Pokud by se nyní měl vracet, mám obavu, že se bude vracet i k minulým bojům. Jako ministr dostane možnost přímo rozhodovat o těch, které má ve svém rezortu. Bude hrát stejně jako v minulosti? Vždyť dodnes zakrývá některé důležité kapitoly svého života!
Do Číny odešel na doporučení Miloše Zemana. Byl tam vystaven dlouhodobému působení čínských služeb. Co si myslí generál Zůna o Číně? Patří k jejím obdivovatelům jako Miloš Zeman? Jak hodnotí působení Číny, která aktivně podporuje Rusko v jeho válce v Evropě? Je pro něj Čína bezpečnostní hrozbou nebo se mu líbí centralizace politické moci?
V uplynulých letech státy NATO opakovaně analyzovaly zhoršení bezpečnosti a doporučily skokové navýšení bojových schopností pro odstrašení Ruska, které je dlouhodobou hrozbou. Mohl by nás generál seznámit s tím, jak vidí dnešní Rusko? Je pro něj bezpečnostní hrozbou? Nevíme o tom nic. Návrh vládního programu o tom neříká ani slovo a pan generál mlčí, předseda SPD mlčí a mlčí i Andrej Babiš.
Nelze navrhovat bez dalšího vysvětlení člověka, který zakrývá svůj skutečný život. O jeho politických názorech víme například, že „vzorně prosazoval realizaci politiky KSČ u jednotky“, což z dnešního pohledu považuji dokonce za nebezpečné.
A nakonec to nejdůležitější. Personální stav naší armády je špatný. Potřebujeme razantně navýšit počty a motivovat talentované mladé lidi, aby se zapojili do obrany naší země. Jenže o tom, jak by současnou situaci v armádě řešil nebo o krocích, které by jako ministr navrhoval přijmout, jsme neslyšeli nic. Takový člověk nebude mít u našich vojáků autoritu.
Proto je jeho pro mě nominace zcela nepřijatelná.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV