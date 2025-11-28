„Navždy zabil ODS.“ Po odchodu Kuby další těžká rána Fialovi

Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Podotkl, že nekandidovat na nového předsedu ODS se rozhodl, jelikož již nevidí možnost, že by tato strana šla „opravit“. „Došel jsem k závěru, že by to nemělo smysl a že ta strana se nedá v tuto chvíli opravit,“ podotkl Kuba s tím, že mezi čelními představiteli ODS není vůle ke změně a vedení vnímá problémy odlišně.
Právě na tato slova Kuby reaguje Holec ve své komentářové rubrice Čistý řez s podotknutím, že jde jen o potvrzení toho, že „chorobný lhář Petr Fiala ODS navždy zabil“.
Premiér v demisi Fiala podle něj partaj „unesl“ a následně „rozpustil v trojkoalici SPOLU a bohužel nejen to“. „Fiala se stal hlavní tváří fialismu, politiky patologické lži a nenávisti s pachem totality, jimiž celý jeho vládní tábor maskoval svou zoufalou neschopnost vládnout,“ podotýká komentátor.
Dle něj je „vlastně obdivuhodné“, že Fiala „dokázal svým lhaním a šířením nenávisti nakazit nemalou část politiky i společnosti“. Má to prý být dáno tím, že končící předseda vlády je „tak zdatný influencer lhaní, že s ním najednou začali ochotně lhát i lidi, kteří normálně nelžou a v běžném životě se chovají racionálně“.
Holec popisuje, že sám tuto praxi zažil například ze strany dlouhodobých známých, kteří si stěžovali, „jak všechny věci za Fialy strašně zdražily, zatímco tvrdili, jak Fiala zvládnul inflaci“. „Prostě slepě věřili vrchnímu lhářovi ze ‚Strachovky‘, což značí jeho výjimečný talent,“ vysvětluje si to komentátor.
Občanští demokraté se podle něj ani po prohraných volbách neprobrali a kandidát na nového šéfa strany Martin Kupka se měl od svého premiéra tak „nakazit lhaním“, že dokonce „trumfuje i svého profesora“.
Kuba tak prý správně pochopil, že si ODS určitě nehodlá dopřát žádné „poučení z krizového vývoje“. „Ve vedení strany prostě zůstanou fialovci a stejně fialovský je navíc i její poslanecký klub. Duch Petra Fialy je prostě nesmrtelný, je horší než naftalín!“ vidí budoucnost ODS komentátor.
Odchod Kuby pak na rozdíl od Fialy s Kupkou, kteří mají „popírat realitu“, vnímá jako velký problém pro budoucnost strany. „ODS právě vyrazila k hrdé poddesetiprocentní budoucnosti. A že právem,“ dodává komentátor Petr Holec ve svém Čistém řezu.
autor: Radek Kotas