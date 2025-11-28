„Navždy zabil ODS.“ Po odchodu Kuby další těžká rána Fialovi

28.11.2025 21:00 | Monitoring

Odchod jihočeského hejtmana Martina Kuby z ODS je podle komentátora Petra Holce pro stranu fatální zprávou. Jedná se dle něj o potvrzení, že „chorobný lhář Petr Fiala ODS navždy zabil“.

„Navždy zabil ODS.“ Po odchodu Kuby další těžká rána Fialovi
Foto: Reprofoto: YouTube
Popisek: Petr Holec

Anketa

Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?

1%
97%
2%
hlasovalo: 11243 lidí
Jihočeský hejtman Martin Kuba informoval, že se po 22 letech rozhodl opustit občanské demokraty a založit nové politické uskupení. „Rozhodl jsem se jít cestou, o které mi spousta z vás psala, abych udělal, a to je založit nový politický subjekt,“ komentoval ve čtvrtek své rozhodnutí.

Podotkl, že nekandidovat na nového předsedu ODS se rozhodl, jelikož již nevidí možnost, že by tato strana šla „opravit“. „Došel jsem k závěru, že by to nemělo smysl a že ta strana se nedá v tuto chvíli opravit,“ podotkl Kuba s tím, že mezi čelními představiteli ODS není vůle ke změně a vedení vnímá problémy odlišně.

Právě na tato slova Kuby reaguje Holec ve své komentářové rubrice Čistý řez s podotknutím, že jde jen o potvrzení toho, že „chorobný lhář Petr Fiala ODS navždy zabil“.

MUDr. Martin Kuba

  • hejtman
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Premiér v demisi Fiala podle něj partaj „unesl“ a následně „rozpustil v trojkoalici SPOLU a bohužel nejen to“. „Fiala se stal hlavní tváří fialismu, politiky patologické lži a nenávisti s pachem totality, jimiž celý jeho vládní tábor maskoval svou zoufalou neschopnost vládnout,“ podotýká komentátor. 

Dle něj je „vlastně obdivuhodné“, že Fiala „dokázal svým lhaním a šířením nenávisti nakazit nemalou část politiky i společnosti“. Má to prý být dáno tím, že končící předseda vlády je „tak zdatný influencer lhaní, že s ním najednou začali ochotně lhát i lidi, kteří normálně nelžou a v běžném životě se chovají racionálně“. 

Holec popisuje, že sám tuto praxi zažil například ze strany dlouhodobých známých, kteří si stěžovali, „jak všechny věci za Fialy strašně zdražily, zatímco tvrdili, jak Fiala zvládnul inflaci“. „Prostě slepě věřili vrchnímu lhářovi ze ‚Strachovky‘, což značí jeho výjimečný talent,“ vysvětluje si to komentátor.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • předseda vlády v demisi
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Občanští demokraté se podle něj ani po prohraných volbách neprobrali a kandidát na nového šéfa strany Martin Kupka se měl od svého premiéra tak „nakazit lhaním“, že dokonce „trumfuje i svého profesora“. 

Kuba tak prý správně pochopil, že si ODS určitě nehodlá dopřát žádné „poučení z krizového vývoje“. „Ve vedení strany prostě zůstanou fialovci a stejně fialovský je navíc i její poslanecký klub. Duch Petra Fialy je prostě nesmrtelný, je horší než naftalín!“ vidí budoucnost ODS komentátor. 

Odchod Kuby pak na rozdíl od Fialy s Kupkou, kteří mají „popírat realitu“, vnímá jako velký problém pro budoucnost strany. „ODS právě vyrazila k hrdé poddesetiprocentní budoucnosti. A že právem,“ dodává komentátor Petr Holec ve svém Čistém řezu.

Psali jsme:

„Jedou propagandu.“ Holec se nediví, že politici do médií nepáchnou
„Znáte horší ponížení?“ Holec tuší, co může potkat Fialu. Kvůli Pavlovi
Fialova garda nejvěrnějších odmítá předat moc v Česku
A média mlčí. Holec opět upozorňuje na prezidenta

 

Zdroje:

https://pholec.opinio.cz/kuba-ma-pravdu-fiala-navzdy-pohrbil-ods

https://www.facebook.com/reel/820411867269321

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Fiala , Holec , Kuba , Kupka , ODS , SPOLU , Čistý řez Petra Holce

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte, že je odchod Kuby pro ODS dosti fatální zprávou?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Radek Kotas

Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

Budete prověřovat všechny, kdo nebudou s vámi za jedno?

Co Vám říká nezávislost? Nebo vy v ní v tomto státě nevěříte? Viz to, že si chcete posvítit na ty, co prověřují kampaně, Okamura si zas chtěl posvítit na šéfa policie…

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Proteinové doplňky stravy mohou obsahovat toxické množství olovaProteinové doplňky stravy mohou obsahovat toxické množství olova Neodpustitelné chyby při pečeníNeodpustitelné chyby při pečení

Diskuse obsahuje 17 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Navždy zabil ODS.“ Po odchodu Kuby další těžká rána Fialovi

21:00 „Navždy zabil ODS.“ Po odchodu Kuby další těžká rána Fialovi

Odchod jihočeského hejtmana Martina Kuby z ODS je podle komentátora Petra Holce pro stranu fatální z…