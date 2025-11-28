Bartůšek (Přísaha): Máme prý povinně platit Ukrajině. Rezoluce v EP

28.11.2025 20:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rezoluci hlasované v Evropském parlamentu.

Bartůšek (Přísaha): Máme prý povinně platit Ukrajině. Rezoluce v EP
Foto: Archív NB
Popisek: MSSc. et MSSc. BSc. Nikola Bartůšek, socioložka, kandidátka Přísahy do EP

Pozor, další hlasování o Ukrajině. U něj se trošku pozastavím.

Na jednu stranu rezoluce říká, že odsuzuje agresora a podporuje Ukrajinu a že chce mírovou dohodu. Ale na druhou stranu říká, že se musíme zavázat k povinným pravidelným platbám z rozpočtů členských států pro Ukrajinu a kritizuje snahu USA v současné mírové dohodě.

Nechci, aby Evropská unie rezolucemi, tedy nezávaznými názory europoslanců, podkopávala mírovou snahu USA. 

A navíc, vyzývat členské státy, aby platily povinně Ukrajině, to je zcela špatně. To má být plně v kompetenci členských států.

Proto jsem se zdržela.

Napište mi, co si o takových rezolucích, které hlasujeme snad každý měsíc na návrh některých kolegů, myslíte vy.

Nikola Bartůšek, MSSc. et MSSc., BSc.

  • PŘÍSAHA
  • europoslankyně
Článek obsahuje štítky

Ukrajina , přísaha , Bartůšek

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Měla by ČR Ukrajině přispívat povinně?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

To co jste napsal k digitalizaci je přesné

To, že další věc, co nefunguje teď pomíjím, ale mám dotaz k tomuto, co jste napsal:,,Zkrátka další projekt, který je dělaný dle hesla „z cizího krev neteče“ a peníze daňových poplatníků (evropských) létají z oken...“ Můj dotaz. Neměli by politici za takové plýtvání a podle mě je to i zneužívání peně...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

