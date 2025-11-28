Bartůšek (Přísaha): Máme prý povinně platit Ukrajině. Rezoluce v EP

Pozor, další hlasování o Ukrajině. U něj se trošku pozastavím.
Na jednu stranu rezoluce říká, že odsuzuje agresora a podporuje Ukrajinu a že chce mírovou dohodu. Ale na druhou stranu říká, že se musíme zavázat k povinným pravidelným platbám z rozpočtů členských států pro Ukrajinu a kritizuje snahu USA v současné mírové dohodě.
Nechci, aby Evropská unie rezolucemi, tedy nezávaznými názory europoslanců, podkopávala mírovou snahu USA.
A navíc, vyzývat členské státy, aby platily povinně Ukrajině, to je zcela špatně. To má být plně v kompetenci členských států.
Proto jsem se zdržela.
Napište mi, co si o takových rezolucích, které hlasujeme snad každý měsíc na návrh některých kolegů, myslíte vy.
Nikola Bartůšek, MSSc. et MSSc., BSc.
