ČSÚ: HDP vzrostl mezičtvrtletně o 0,8 %

28.11.2025 19:28 | Tisková zpráva

Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 3. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,8 % a meziročně o 2,8 %. Meziroční růst HDP byl podpořen jak domácí, tak zahraniční poptávkou. Nejvíce přispěly výdaje na konečnou spotřebu domácností.

ČSÚ: HDP vzrostl mezičtvrtletně o 0,8 %
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

„Zpřesněný odhad potvrdil pokračující růst české ekonomiky. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost vzrostl ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,8 % a meziročně vzrostl o 2,8 %,“ komentuje údaje Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.

Hrubá přidaná hodnota (HPH) ve 3. čtvrtletí vzrostla mezičtvrtletně o 0,9 % a meziročně o 2,8 %. Dařilo se většině odvětví národního hospodářství. K mezičtvrtletnímu růstu přispělo nejvíce stavebnictví (růst o 4,2 %) a informační a komunikační činnosti (+2,0 %). Průmysl stagnoval.

Meziroční vývoj HPH (+2,8 %) pozitivně ovlivnila zejména skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství +0,6 p. b. (růst o 3,4 %), stavebnictví +0,5 p. b. (+ 9,7 %) a informační a komunikační činnosti +0,5 p. b. (+ 7,5 %).

Na straně poptávky byly hlavními faktory mezičtvrtletního růstu HDP rostoucí výdaje na konečnou spotřebu a saldo zahraničního obchodu. Meziroční růst podpořila také tvorba hrubého kapitálu.

Meziroční růst HDP (+2,8 %) pozitivně ovlivnily výdaje na konečnou spotřebu domácností +1,2 p. b., výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí +0,4 p. b., tvorba hrubého kapitálu +0,8 p. b. a saldo zahraničního obchodu (+0,4 p. b.).

Výdaje na konečnou spotřebu vzrostly mezičtvrtletně o 0,3 % a meziročně o 2,7 %, z toho výdaje na konečnou spotřebu domácností se zvýšily mezičtvrtletně o 0,3 % a meziročně o 3,0 %. Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí mezičtvrtletně vzrostly o 0,1 % a meziročně o 2,0 %.

Tvorba hrubého fixního kapitálu vzrostla mezičtvrtletně o 0,4 % a meziročně o 1,7 %. Meziroční růst zaznamenaly především investice do obydlí a ostatních budov a staveb, zatímco pokles nastal zejména u investic do dopravních prostředků. Změna stavu zásob činila +61,5 mld. Kč, což bylo o 8,4 mld. Kč více než ve stejném čtvrtletí předchozího roku.

Saldo zahraničního obchodu se zbožím a službami dosáhlo v běžných cenách hodnoty 128,3 mld. Kč, bylo tak o 10,1 mld. vyšší než ve stejném období předchozího roku. Vývoz vzrostl mezičtvrtletně reálně o 1,0 % a meziročně o 3,4 %. Dovoz mezičtvrtletně stagnoval a meziročně vzrostl o 3,7 %.

Z hlediska cenového vývoje ve 3. čtvrtletí celkový deflátor HDP vzrostl mezičtvrtletně o 0,5 % a meziročně o 3,3 %.

Objem mzdových nákladů3 ve 3. čtvrtletí vzrostl meziročně o 7,1 %.

Celková zaměstnanost v porovnání s předchozím čtvrtletím vzrostla o 0,1 % a meziročně o 1,0 %. Celkový počet odpracovaných hodin vzrostl mezičtvrtletně o 1,2 % a meziročně o 2,8 %.

Psali jsme:

Lavina kvůli odchodu Kuby z ODS. Kdo jde za ním? Účet pro Fialu
Vyškov: Kromě garážového domu přinesou úlevu obyvatelům sídliště i veřejná stání
KHS Jihočeského kraje: 1 000 potvrzených případů lymeské boreliózy
Ladislav Jakl: Dvě fotky

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČSÚ , TZ

autor: Tisková zpráva

Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

Budete prověřovat všechny, kdo nebudou s vámi za jedno?

Co Vám říká nezávislost? Nebo vy v ní v tomto státě nevěříte? Viz to, že si chcete posvítit na ty, co prověřují kampaně, Okamura si zas chtěl posvítit na šéfa policie…

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Proteinové doplňky stravy mohou obsahovat toxické množství olovaProteinové doplňky stravy mohou obsahovat toxické množství olova Abstinence v masturbaci mužům vážně škodíAbstinence v masturbaci mužům vážně škodí

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČEZ premiantem v ESG transparentnosti: v mezinárodním hodnocení dosáhla skóre 97 %

22:31 ČEZ premiantem v ESG transparentnosti: v mezinárodním hodnocení dosáhla skóre 97 %

Skupina ČEZ obdržela od organizace EUPD Reserach mezinárodní ocenění ESG Transparency Award za rozsa…