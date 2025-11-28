ČSÚ: HDP vzrostl mezičtvrtletně o 0,8 %

„Zpřesněný odhad potvrdil pokračující růst české ekonomiky. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost vzrostl ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,8 % a meziročně vzrostl o 2,8 %,“ komentuje údaje Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.
Hrubá přidaná hodnota (HPH) ve 3. čtvrtletí vzrostla mezičtvrtletně o 0,9 % a meziročně o 2,8 %. Dařilo se většině odvětví národního hospodářství. K mezičtvrtletnímu růstu přispělo nejvíce stavebnictví (růst o 4,2 %) a informační a komunikační činnosti (+2,0 %). Průmysl stagnoval.
Meziroční vývoj HPH (+2,8 %) pozitivně ovlivnila zejména skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství +0,6 p. b. (růst o 3,4 %), stavebnictví +0,5 p. b. (+ 9,7 %) a informační a komunikační činnosti +0,5 p. b. (+ 7,5 %).
Na straně poptávky byly hlavními faktory mezičtvrtletního růstu HDP rostoucí výdaje na konečnou spotřebu a saldo zahraničního obchodu. Meziroční růst podpořila také tvorba hrubého kapitálu.
Meziroční růst HDP (+2,8 %) pozitivně ovlivnily výdaje na konečnou spotřebu domácností +1,2 p. b., výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí +0,4 p. b., tvorba hrubého kapitálu +0,8 p. b. a saldo zahraničního obchodu (+0,4 p. b.).
Výdaje na konečnou spotřebu vzrostly mezičtvrtletně o 0,3 % a meziročně o 2,7 %, z toho výdaje na konečnou spotřebu domácností se zvýšily mezičtvrtletně o 0,3 % a meziročně o 3,0 %. Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí mezičtvrtletně vzrostly o 0,1 % a meziročně o 2,0 %.
Tvorba hrubého fixního kapitálu vzrostla mezičtvrtletně o 0,4 % a meziročně o 1,7 %. Meziroční růst zaznamenaly především investice do obydlí a ostatních budov a staveb, zatímco pokles nastal zejména u investic do dopravních prostředků. Změna stavu zásob činila +61,5 mld. Kč, což bylo o 8,4 mld. Kč více než ve stejném čtvrtletí předchozího roku.
Saldo zahraničního obchodu se zbožím a službami dosáhlo v běžných cenách hodnoty 128,3 mld. Kč, bylo tak o 10,1 mld. vyšší než ve stejném období předchozího roku. Vývoz vzrostl mezičtvrtletně reálně o 1,0 % a meziročně o 3,4 %. Dovoz mezičtvrtletně stagnoval a meziročně vzrostl o 3,7 %.
Z hlediska cenového vývoje ve 3. čtvrtletí celkový deflátor HDP vzrostl mezičtvrtletně o 0,5 % a meziročně o 3,3 %.
Objem mzdových nákladů3 ve 3. čtvrtletí vzrostl meziročně o 7,1 %.
Celková zaměstnanost v porovnání s předchozím čtvrtletím vzrostla o 0,1 % a meziročně o 1,0 %. Celkový počet odpracovaných hodin vzrostl mezičtvrtletně o 1,2 % a meziročně o 2,8 %.
autor: Tisková zpráva