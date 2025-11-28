Průzkum: Putin má silnou důvěru Rusů, ruská vláda už moc ne

Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Zároveň však 1 600 respondentů tohoto průzkumu příliš nehýřilo pochvalami pro práci ruské vlády. Pozitivně ji vnímalo jen 47,6 % respondentů a jen o něco více Rusů chválí práci tamního premiéra Michaila Mišustina (49,8 %).
Zprávu o podpoře Putina u ruské veřejnosti zaznívá v moment, kdy se hovoří o možném přímém jednání ruského prezidenta s americkým vyjednavačem Stevem Witkoffem, na němž by se hovořilo o podmínkách míru na Ukrajině. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov podotkl, že by se společná schůze měla odehrát již v první polovině příštího týdne.
Zároveň se dle televize Sky News opřel i do dění na Ukrajině, která zažívá obzvláště napjaté chvíle v souvislosti s tím, že tamní protikorupční orgány rozkrývají korupční spletenec napojený na nejbližší okolí prezidenta Volodymyra Zelenského.
Po zjištění ukrajinských protikorupčních vyšetřovatelů, že blízcí spolupracovníci Zelenského měli v době války odklonit část financí určených na ochranu energetiky napadené země před útoky Ruska, v pátek agenti protikorupční agentury zahájili prohlídky i u vlivného šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Andrije Jermaka. Ten několik hodin po razii rezignoval.
Kreml reagoval na rezignaci hlavního spolupracovníka Zelenského a ukrajinského vyjednavače na mezinárodním poli se slovy o „krizi v Kyjevě“. „Události, které se odehrávají v Kyjevě, naznačují hlubokou politickou krizi vyvolanou korupčními skandály. Nemyslím si, že by někdo mohl v tuto chvíli odpovědět na otázku, k čemu to nakonec povede. Důsledky by mohly být velmi odlišné. Veškerá tato korupce souvisela a souvisí s penězi, které Američané a Evropané poskytli na válku – to je fakt. A proto si jak v Americe, tak v evropských zemích pravděpodobně kladou otázku, co se zítra stane s kyjevským režimem. To je také zřejmé,“ uvedl Peskov.
Před jednáními o mírovém rámci přichází rovněž zpráva, že americký ministr zahraničí Marco Rubio plánuje vynechat schůzku ministrů zahraničí NATO, která proběhne příští týden v Bruselu.
Neúčast nejvyššího amerického diplomata na klíčovém transatlantickém setkání je podle agentury Reuters velmi neobvyklá a vyvolává další obavy u evropských diplomatů, kteří si stěžují, že jsou z procesu jednání o Ukrajině vyloučeni.
Zdroj Reuters uvedl, že by Washington měl místo Rubia zastupovat náměstek ministra zahraničí Christopher Landau. Důvod neúčasti šéfa americké diplomacie znám není.
