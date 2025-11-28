Průzkum: Putin má silnou důvěru Rusů, ruská vláda už moc ne

28.11.2025 21:54 | Zprávy

Zatímco Vladimiru Putinovi podle ruské agentury TASS důvěřuje skoro 80 % tamních obyvatel, činnost tamní vlády již Rusové tolik nechválí a s jejími kroky souhlasí méně než polovina z nich. Právě Putin má již brzy jednat s americkým vyjednavačem Stevem Witkoffem. Kreml tvrdí, že se tak stane již brzy.

Průzkum: Putin má silnou důvěru Rusů, ruská vláda už moc ne
Foto: Screen TV Zvezda
Popisek: Ruský prezident Vladimir Putin

Ruská agentura TASS s odkazem na průzkum Ruského centra pro výzkum veřejného mínění tvrdí, že se v posledním týdnu měla důvěra Rusů v prezidenta Vladimira Putina zvýšit o půl procentního bodu na 79,2 %.

Zároveň však 1 600 respondentů tohoto průzkumu příliš nehýřilo pochvalami pro práci ruské vlády. Pozitivně ji vnímalo jen 47,6 % respondentů a jen o něco více Rusů chválí práci tamního premiéra Michaila Mišustina (49,8 %).

Zprávu o podpoře Putina u ruské veřejnosti zaznívá v moment, kdy se hovoří o možném přímém jednání ruského prezidenta s americkým vyjednavačem Stevem Witkoffem, na němž by se hovořilo o podmínkách míru na Ukrajině. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov podotkl, že by se společná schůze měla odehrát již v první polovině příštího týdne.

Zároveň se dle televize Sky News opřel i do dění na Ukrajině, která zažívá obzvláště napjaté chvíle v souvislosti s tím, že tamní protikorupční orgány rozkrývají korupční spletenec napojený na nejbližší okolí prezidenta Volodymyra Zelenského.

Po zjištění ukrajinských protikorupčních vyšetřovatelů, že blízcí spolupracovníci Zelenského měli v době války odklonit část financí určených na ochranu energetiky napadené země před útoky Ruska, v pátek agenti protikorupční agentury zahájili prohlídky i u vlivného šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Andrije Jermaka. Ten několik hodin po razii rezignoval. 

Kreml reagoval na rezignaci hlavního spolupracovníka Zelenského a ukrajinského vyjednavače na mezinárodním poli se slovy o „krizi v Kyjevě“. „Události, které se odehrávají v Kyjevě, naznačují hlubokou politickou krizi vyvolanou korupčními skandály. Nemyslím si, že by někdo mohl v tuto chvíli odpovědět na otázku, k čemu to nakonec povede. Důsledky by mohly být velmi odlišné. Veškerá tato korupce souvisela a souvisí s penězi, které Američané a Evropané poskytli na válku – to je fakt. A proto si jak v Americe, tak v evropských zemích pravděpodobně kladou otázku, co se zítra stane s kyjevským režimem. To je také zřejmé,“ uvedl Peskov.

Před jednáními o mírovém rámci přichází rovněž zpráva, že americký ministr zahraničí Marco Rubio plánuje vynechat schůzku ministrů zahraničí NATO, která proběhne příští týden v Bruselu.

Neúčast nejvyššího amerického diplomata na klíčovém transatlantickém setkání je podle agentury Reuters velmi neobvyklá a vyvolává další obavy u evropských diplomatů, kteří si stěžují, že jsou z procesu jednání o Ukrajině vyloučeni.

Zdroj Reuters uvedl, že by Washington měl místo Rubia zastupovat náměstek ministra zahraničí Christopher Landau. Důvod neúčasti šéfa americké diplomacie znám není.

Američané předložili Kyjevu plán, jak to bude. Blíží se koncovka, tuší Drulák
Komando u Zelenského kancléře Jermaka. Zrovna, když jedná o skončení války
Putin o Trumpově plánu: Dobrý základ pro budoucí dohody
„Neustoupíme.“ Ukrajinští vojáci odmítají jednu podmínku mírového plánu

 

 

Ukrajina (válka na Ukrajině)

