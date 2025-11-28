ČEZ premiantem v ESG transparentnosti: v mezinárodním hodnocení dosáhla skóre 97 %

28.11.2025 22:31 | Tisková zpráva

Skupina ČEZ obdržela od organizace EUPD Reserach mezinárodní ocenění ESG Transparency Award za rozsah a otevřenost v reportování a komunikaci dat týkajících se udržitelnosti. Díky skóre 96,86 % zabodovala nejen v oborové kategorii, ale také v kategorii firem nad 5 000 zaměstnanců. Do soutěže se přihlásily stovky společností z 27 zemí světa.

Skupina ČEZ získala cenu ESG Transparency Award 2025 udělovanou mezinárodní organizací pro výzkum trhu EUPD Research, která poskytuje certifikační a poradenské služby v oblasti udržitelnosti. Ocenění je udělováno za rozsah, transparentnost a otevřenost reportingu nefinančních ukazatelů.

Skupina ČEZ ve všech pěti klíčových hodnocených oblastech (Environmental, Social, Governance, regulatorní prostředí a transparentnost) dosáhla celkového skóre 96,86 %. Dostala se tak na úroveň Excellence, kam patří společnosti s více než 75% hodnocením. Dosažený výsledek navíc znamená, že se stala Leading Company, tedy nejlepší společností ve své kategorii (podle regionu, průmyslového odvětví i podle počtu zaměstnanců).

„Jsem hrdá na to, že se můžeme se světovými hráči nejen směle poměřovat, ale dokonce jim jít příkladem. Pokud chceme, aby se ESG a udržitelnost obecně braly vážně, musíme o nich umět srozumitelně, otevřeně a pravdivě mluvit. Reportovat nefinanční ukazatele není jednoduché, ale my se k této výzvě stavíme čelem. Jsem ráda, že úsilí desítek lidí ze Skupiny ČEZ, kteří se na sestavování Zprávy o udržitelnosti každoročně podílejí, bylo uznáno jako skvěle odvedená práce. Děkuji jim všem,“ uvedla členka představenstva a Chief Sustainabitlity Officer Michaela Chaloupková.

Zprávu o udržitelnosti Skupiny ČEZ hodnotila organizace EUPD Research na základě komplexní metodiky, která se mimo jiné dívá na soulad vykazování s dobrovolnými standardy, na strukturu a srozumitelnost reportu pro široké spektrum stakeholderů, důvěryhodnost, dohledatelnost a šíři sdělovaných informací, ale také obecně na ukotvení principů udržitelnosti v podnikání firmy a na to, jak o ESG firma komunikuje.

Transparentní ESG reporting je zásadní nejen pro regulátory, ale i pro investory, banky a veřejnost. Nedávná směrnice CSRD Evropské unie chce vykazování nefinančních ukazatelů sjednotit a zpřehlednit, tak aby byly reporty vzájemně porovnatelné.

EUPD Research je renomovaná evropská organizace s více než 25letou zkušeností v oblasti udržitelnosti, energetické transformace a ESG poradenství. Jejím cílem je pomáhat firmám zůstat konkurenceschopné a rozvíjet příležitosti v rámci udržitelného podnikání. Od roku 2000 působí na národních i mezinárodních trzích a patří mezi přední instituce v oblasti sociální a ekologické udržitelnosti. EUPD Research zdůrazňuje, že ESG reporting nemá být jen splněním zákonných povinností, ale strategickým nástrojem pro budování reputace a konkurenceschopnosti.

