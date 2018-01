Asociace nestátních organizací a Česká asociace adiktologů: Koordinace je v protidrogové politice nezbytná

Vyjádření ministra zdravotnictví, že přesun Odboru protidrogové politiky pod Ministerstvo zdravotnictví byla pouze jedna z možností a nic není rozhodnuto, vnímáme jako příznivý signál.

Zkušenosti z dlouholeté praxe jednoznačně ukazují, že koordinace je v protidrogové politice nezbytná a jejím základem je dostatečný odborný náhled jak na oblast prevence, léčby, aspekty sociální, zdravotní, vzdělávací, represivní i další. U nás je protidrogová politika realizována mj. prostřednictvím služeb prevence a léčby, které pouze částečně spadají do rezortu zdravotnictví, naopak jejich významná část je vázána v krajských sítích sociálních služeb. To ovlivňuje i způsob financování péče se závislými: ministerstvo zdravotnictví ve svých dotačních programech neumožňuje hradit například sociální pracovníky, zmíněné krajské sítě sociálních služeb naopak hradí výhradně pracovníky registrované podle zákona o sociálních službách - a to jsou zde uvedeny pouze dvě z mnoha složek protidrogové politiky. Je tedy zjevné, že optimální koordinace je nezbytná. Je tomu tak nejen u nás, ale i v jiných zemích: evropské země, které mají dobře fungující protidrogové politiky, mají také dobře fungující centrální - mezirezortní - koordinační orgány. Přesunutím Odboru protidrogové politiky pod rezort ministerstva zdravotnictví by došlo k oslabení těchto důležitých koordinačních mechanismů ve vztahu k jiným rezortům.

Zachováním Odboru protidrogové politiky ve stávajícím zakotvení pod Úřadem vlády nadto budou ušetřeny státní prostředky, které by jinak byly zcela zbytečně vynaloženy na náročný přesun složité agendy. V situaci, kdy v systému protidrogových služeb, které pracují se závislými, doposud není vyřešen finanční deficit ve výši 70 milionů korun, je tato úspora jistě žádoucí.

Helena Rampachová, předsedkyně Rady Asociace nestátních organizací

Vojtěch Janouškovec, předseda České asociace adiktologů

autor: Tisková zpráva