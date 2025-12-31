Prokšanová (KSČM): Nejsem antikomunista, ale...

31.12.2025
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kriminalizaci propagace komunistického hnutí

Prokšanová (KSČM): Nejsem antikomunista, ale...
Foto: KSČM
Popisek: Petra Prokšanová

Už zítra vejde v účinnost novela trestního zákoníku kriminalizující propagaci komunistického hnutí. A já si opravdu velmi a hluboce cením každého, kdo se proti tomuto účelovému a diskriminujícímu kroku ozývá a protestuje. Díky za to! Je to vemi odvážný občanský postoj.

Mezi ty, kteří se také rozhodli veřejně vystoupit, patří i mládežnická organizace strany Sociální demokracie - Mladí sociální demokraté (MSD), motivováni obavou, že se paragraf 403 bude nějakým způsobem dříve či později vztahovat i na ně a jejich činnost. To je pochopitelné, protože zákon je teď napsaný tak neurčitě, že skutečně bude záviset na svévoli soudců, koho a za co budou vlastně trestat. Ovšem pozice MSD se mi nezdá příliš šťastná a cítím potřebu se alespoň vůči jedné věci vymezit.

V tiskové zprávě, kterou MSD ke svému happeningu vydali, se v závěru píše: „Účastníci na závěr předají ministrovi spravedlnosti Jeronýmu Tejcovi výzvu, aby předložil návrh zákona na zrušení slova »komunistického« v § 403 trestního zákoníku a aby v době účinnosti jeho znění od 1. ledna 2026 ministerstvo vypracovalo výkladovou metodiku. V ní je potřeba jasně určit, že se dosavadní interpretace příslušného trestného činu nemá měnit a že se podle něj má stíhat pouze podpora a propagace nehumánních aspektů tzv. komunistických režimů, jmenovitě politické perzekuce, tábory nucených prací či vraždy, nikoliv marxistické a levicové myšlenky jako takové.“

To na mě působí, jako že mladí sociální demokraté nemají se státem řízeným antikomunismem problém, pokud bude definován tak, jak vyhovuje jim. Tedy ve smyslu: Trestejte komunisty podle svých měřítek „humánnosti" a nás „levicově smýšlející“ a „marxisty“ vynechte.

Takový postoj je přece pokrytecký. Vyzývám proto Mladé sociální demokraty, pokud svůj protest proti kriminalizaci propagace komunistického hnutí myslí vážně, aby odmítli tuto novelu jako celek. Bez dovětků a antikomunistických rad ministru spravedlnosti.

Mgr. Petra Prokšanová

  • KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
