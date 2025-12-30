Zelení: Má Evropa zůstat digitální kolonií?

30.12.2025 23:08 | Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k evropské digitální regulaci

Foto: Zelení
Digitální prostor se stal bojištěm o demokracii a Evropa je pod palbou. Evropská digitální regulace se snaží chránit práva lidí před Big Tech, a právě proto čelí bezprecedentnímu tlaku ze strany Elona Muska i americké administrativy.

Pokuta pro platformu X podle DSA ukazuje, že EU má nástroje, jak hájit demokracii, transparentnost a práva uživatelů online. Zároveň ale vidíme politické zastrašování, snahy o deregulaci a obchodní vydírání, které ohrožují evropské standardy ochrany soukromí, dat i svobody.

Nejde jen o technologie, ale o hodnoty a suverenitu. Má Evropa zůstat digitální kolonií, nebo začít systematicky budovat vlastní digitální služby, které budou sloužit veřejnému zájmu?

Více v článku Ireny Ferčíkové Konečné pro Deník Referendum (ZDE).

Zdroje:

https://denikreferendum.cz/clanek/238334-kolonizovany-digitalni-prostor-a-evropska-obrana-prav-online

