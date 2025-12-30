Zelení: Má Evropa zůstat digitální kolonií?

Digitální prostor se stal bojištěm o demokracii a Evropa je pod palbou. Evropská digitální regulace se snaží chránit práva lidí před Big Tech, a právě proto čelí bezprecedentnímu tlaku ze strany Elona Muska i americké administrativy.
Pokuta pro platformu X podle DSA ukazuje, že EU má nástroje, jak hájit demokracii, transparentnost a práva uživatelů online. Zároveň ale vidíme politické zastrašování, snahy o deregulaci a obchodní vydírání, které ohrožují evropské standardy ochrany soukromí, dat i svobody.
Nejde jen o technologie, ale o hodnoty a suverenitu. Má Evropa zůstat digitální kolonií, nebo začít systematicky budovat vlastní digitální služby, které budou sloužit veřejnému zájmu?
Více v článku Ireny Ferčíkové Konečné pro Deník Referendum (ZDE).
