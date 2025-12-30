Ocenění Nejlepší letištní web v Evropě 2025 pro Letiště Praha

Letiště Praha se stalo vítězem v kategorii „Europe’s Best Airport Website 2025“ na prestižní soutěži World Travel Tech Awards 2025. Tento úspěch je výjimečným uznáním pro celý marketingový tým letiště, který se věnuje inovacím a vylepšováním digitální zkušenosti, které cestujícím usnadňují cestování.
V loňském roce titul získalo Zurich Airport, letos se Letiště Praha utkalo s nejlepšími evropskými letišti a prokázalo svou pozici lídra v této oblasti. Mezi konkurenty, kteří byli nominováni na tuto prestižní cenu, byla letiště jako Schiphol, Heathrow Airport, Keflavík Airport, Mnichov a Zurich Airport. Letiště Praha předstihlo renomované evropské letištní weby a dokázalo, že jeho online platforma je na profesionální úrovni.
„Toto ocenění je skvělým uznáním práce našeho marketingového týmu a také potvrzením, že Letiště Praha dokáže konkurovat v oblasti digitálních platforem v cestovním ruchu. Neustále se soustředíme na zlepšování uživatelského zážitku a rozvoj našich komunikačních kanálů, aby poskytovaly cestujícím co nejlepší zážitek,“ komentuje Pavlína Musilová, marketingová manažerka Letiště Praha.
World Travel Tech Awards jako mezinárodně uznávaná soutěž zahrnuje široké spektrum kategorií zaměřených na inovace a technologické pokroky v oblasti cestovního ruchu. Hlasy v soutěži uděluje odborná veřejnost. Ačkoli Letiště Praha triumfovalo v evropské kategorii, celkovým vítězem v kategorii Nejlepší letištní web na světě 2025 se stal Hong Kong International Airport. Tento úspěch podtrhuje rostoucí důraz na digitální transformaci v oblasti cestování a ilustruje, jakým směrem se vyvíjejí potřeby cestujících, kteří stále více očekávají rychlý, intuitivní a bezproblémový přístup k informacím.
Úspěch Letiště Praha v soutěži World Travel Tech Awards přichází v době, kdy se letiště stále více zaměřuje na zlepšování digitálních služeb a interakce s cestujícími. Ať už jde o vyhledávání informací, nebo dostupnost všech potřebných údajů ve všech fázích cestování, to vše umožňuje i právě spuštěný digitální projekt na webu AVA (Aviation assistent). Vítězství Letiště Praha v této prestižní soutěži je nejen důkazem kvalitní práce marketingového týmu, ale také motivací pro další rozvoj a inovace na všech digitálních platformách letiště.
