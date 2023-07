Benefiční koncert oslaví na zámku Zahrádky 25 let. Přijde i Basiková, Březinová, France a Smutná

reklama

Koncert před dvaceti pěti lety začínal na hradě Houska a po šestnácti letech se přesunul na vyhořelý zámek na Zahrádecko. Letos je poprvé výtěžek věnován konkrétní osobě a to invalidnímu vozíčkáři Ivanu Drlíkovi z libereckého kraje – www.ivan-drlik.cz. Toho bohužel před více jak 20 lety srazilo auto, které z místa činu ujelo a pachatel je dodnes neznámý. Sám vozíčkář Drlík však na tento incident nerad vzpomíná, ale osobně se akce zúčastní a převezme šek od organizátorů. On sám je však plný života a rád by se alespoň částečně vrátil do klasického života. Doma si v upraveném bytě pro invalidní vozík pěstuje na balkóně ovoce a zeleninu a vaří si z toho třeba džemy nebo zeleninové chutney. Také občas zajde do rukodílných dílen, kde vytváří třeba keramické květináče nebo různé ozdoby do bytů a do zahrad.

A právě kvůli němu se zde 5. srpna 2023, aby mu svou účastí alespoň částečně svým zpěvem pomohli sejdou například zpěvačky Bára Basiková, která měla už v loňském roce na akci zazpívat, ale cesta z Jeseníků byla opravdu dlouhá a tak cca 100 km před Zahrádkami diváky pozdravila alespoň po telefonu a zapěla jim kousek písně z muzikálu Jesus Christ Superstar. Už po několikáté přijede až od Kutné Hory i ostřílená Marcela Březinová, herec a zpěvák Petr Batěk, který tentokráte přijede bez svého syna Petra, který ho v poslední době často pěvecky doprovází. Svým zpěvem přijede potěšit i muzikálový herec Jan Kříž, který odehrál i několik muzikálů mimo ČR, herečka a muzikálové herečka Vanda Károlyi, která pochází původně ze Slovenska, premiérově si zde zazpívá i zpěvačka z první řady Superstar Šárka Vaňková, která v současné době vyráží na turné po ČR s koncertním programem písniček od Ivety Bartošové. Dorazí také herečka Jitka Smutná, která je známá nejen z českých filmů, seriálů, ale i četných divadelních rolí a představí se zde se svým kytaristou v šansonové podobě. Se svými dvěma dcerami dorazí i zpěvačka Jarmila Zedníková. A právě její dcery si zazpívají duet se zpěvákem, hercem a producentem tohoto koncertu Martinem France, který si na akci zazpívá v plnotučné verzi 25 let.

Koncert odmoderuje již legendární moderátor Slávek Boura, který se po několika letech vrací na tuto událost, ale bez moderátorky Markéty Mayerové, která se z rodinných důvodů zúčastnit nemůže. A pro diváky je připravené i nějaké to překvapení v podobě imitátora Zdenka Barneta nebo hadího muže Jakuba Ludvíčka.

