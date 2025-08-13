Údajné zabíjení psů poslankyní ANO si odskákala Česká televize

Novinář Vojtěch Blažek ze Seznam Zpráv odhalil kauzu poslankyně ANO Margity Balaštíkové, která podle skrytých nahrávek měla usilovat o poškození firmy bývalého manžela a objednat zabití psa jeho partnerky. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš požaduje její „okamžitý konec“. Kauza se ovšem obrátila i proti České televizi kvůli jejímu opožděnému a omezenému informování.

Foto: Repro Youtube
Popisek: Poslankyně Margita Balaštíková (ANO)

Poslankyně Balaštíková (ANO) je v podezření, že se snažila zneužít svého vlivu k poškození firmy svého bývalého manžela. Podle skrytě pořízených nahrávek plánovala prostřednictvím ředitelky zlínské hygieny zajistit kontrolu a udělit firmě co nejvyšší pokuty, přičemž měla mít k dispozici i interní informace o průběhu kontrol.

Podle zjištění SeznamZpráv.cz, které server zveřejnil v úterý ráno, se případem už od dubna zabývá policie. Kontroly firmy ChemProgres totiž začaly už v roce 2023 a pokračovaly i následující rok. Na podnět hygieniků se pak zapojily i další úřady. Balaštíková podle nahrávek apelovala na úřednici hygieny, že má „něco najít“.

Ze skrytě pořízených nahrávek také vyplývá, že si měla chtít objednat zastřelení psa partnerky svého bývalého manžela. O tom SeznamZprávy.cz zveřejnily druhý článek ve středu ráno.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš jednání Balaštíkové označil za „nepřijatelné“. Vyjádřil nepochopení nad tím, že by někdo byl schopný takového činu a připomněl, že on sám vlastní čtyři psy a hnutí ANO dlouhodobě podporuje ochranu zvířat.

„Je to absolutně nepřijatelné a musí okamžitě skončit. Neumím si představit, že by něčeho takového byl člověk schopen. Sám mám čtyři psy, vždy jsme já i celé hnutí zvířata podporovali, spolupracujeme po celou dobu s ochránci zvířat, moje nadace podporuje záchranné stanice a útulky, proto to absolutně nedokážu pochopit,“ řekl Babiš pro Seznam.Zprávy.cz.

Balaštíková měla kandidovat za hnutí ANO ve Zlínském kraji.

Česká televize o případu Margity Balaštíkové informovala až ve středu ráno prostřednictvím účtu ČT24 na platformě X.

„Poslankyně hnutí ANO Margita Balaštíková se podle serveru Seznam Zprávy před dvěma roky snažila opakovaně objednat zabití psa patřícího nové partnerce svého manžela, s nímž se tehdy za vyhrocených okolností rozváděla. Vyplývá to podle serveru z nahrávek, které Josef Balaštík v létě 2023 tajně pořídil v jejich rodinném domě,“ uvedl server ČT24. Zároveň server informoval, že Balaštíková na facebooku uvedla, že nahrávky jsou podvrh a že se hodlá bránit.

Na Českou televizi se však záhy snesla kritika zaprvé za to, že o kauze informovala opožděně, a za druhé ji nezařadila do hlavních zpráv. Mezi kritiky jsou i lidé, kteří veřejnoprávní televizi a vládu Petra Fialy v minulosti často bránili.

Režisér Jan Hřebejk například varoval, že neinformováním o „zvrácenostech“ politiků z ANO, SPD či STAČILO! se ČT stává spoluviníkem, protože tím umožňuje jejich voličům tvrdit, že o kauzách „nevěděli, netušili“.

Aktivista Lukáš Valenta se rovnou obrátil na šéfredaktora zpravodajství a publicistiky ČT Michala Kubala a jeho zástupce Františka Lutonského a vyčetl jim, že do zpráv raději zařazují bitcoinovou kauzu a zprávy o úrodě ovoce, než informace o případu Balaštíkové, která si podle zveřejněných informací měla k „zaklekávačce“ objednat i zabití psa.

„Stále máte dojem, že její kauzu není potřeba zařadit do zpráv? Radši tam dáme bitcoiny a úrodu ovocnářů na Hodonínsku, že jo, kluci?“ ptal se ironicky Valenta.

Kritiku přidal i starosta obce Tetín, Matěj Hlavatý z hnutí STAN, který televizi vyčetl, že s reakcí přišla pozdě a spekuloval, zda se už Česká televize vlastně nechystá na vládu hnutí ANO.

„O den pozdě. Bude speciální vysílání na celý den? Nebo už se chystáte na vládu ANO a nechcete si to moc rozházet?“ napsal Hlavatý.

Jeden z uživatelů X poukázal na to, že Česká televize informovala o kauze Balaštíkové až ve středu, kdy se objevila zpráva o jejím údajném plánu nechat zabít psa partnerky bývalého manžela. V úterý, kdy vyšlo najevo, že se Balaštíková měla snažit poškodit firmu svého manžela, ČT mlčela.

„Tak, Margito, toho psa si přehnala, o tom už odvážně píše i ČT24, kterou celý včerejšek, to spiknutí s hygienou a likvidace firmy na objednávku, nechala úplně chladnou,“ napsal uživatel ironicky.

„Konečně aspoň něco z vaší strany. O těch dalších mstách budete informovat určitě v dalším samostatném postu, že ano? A také určitě i ve vysílání,“ vyjádřila se ironicky uživateka X Jana.

„Smutné, že tohle je víc jak den po, včera ve zprávách ani slovo. Ostuda,“ dodal k opoždění ČT jiný uživatel.

Další uživatelé sítě X se dožadovali, aby se informace o kauze Balaštíkové objevily i v televizních zprávách. Někteří se ptali, kdy přesně se o případu bude ve vysílání mluvit, jiní podobně jako starosta Hlavatý ironicky naznačovali, zda Česká televize nemá zákaz téma zpracovat, aby sama neskončila pod „zaklekávací“ taktikou.

„A už tomu věnujete v hlavních zprávách víc, než 20 vteřin? Ptám se jako koncesionářský poplatník,“ obrátil se na ČT uživatel Jan.

Další vyzýval, aby byla kauza zařazena do hlavního vysílacího času už jen kvůli tomu, aby hnutí ANO neuspělo u parlamentních voleb.

„Do zpráv! A do hlavního vysílání, prosím. Přece nechcete, aby nám tady něco takového vládlo. Děkuji,“ napsal uživatel.

https://

autor: Alena Kratochvílová

