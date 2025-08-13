Vidlák už ví, jak odvrátí nejnovější útok na sebe a STAČILO!

Viděl jsem, že týden před volbami bude demonstrace na Malostranském náměstí. Co mě zarazilo je, že tam budou jak lídři bloku kolem SPD, tak osobnosti STAČILO! včetně vás. Současně Jana Bobošíková byla nečekaně smířlivá právě k Okamurově SPD. Co se to tu rýsuje?
Že by lepší politická kultura?
Ale naše vzájemné soupeření je prostě politické. My na sebe nevoláme ani policii, ani se nepokoušíme jeden druhého zakázat, nebo zamezit si v účasti ve volbách a hlavně – nebojíme se diskuse a svobodné soutěže našich názorů. A když říkám svobodné, myslím tím opravdu svobodné. Třeba týden před volbami na jednom pódiu. Berte to jako takovou vytuněnou předvolební debatu před hodně velkým živým publikem.
Mě tak jako napadá... Je to hudba budoucnosti, ale budou prezidentské volby. A budou senátní volby. A zatímco „fialovská“ strana spektra se vždy nějak dohodne, dnešní opozice si ráda do voleb na bázi většinového systému tvrdošíjně staví hned několik kandidátů. Změní se to?
My takovou změnu rozhodně přivítáme, nebudeme jí bránit a rádi se k ní přidáme. Myslím, že jsme už ukázali, že se umíme dohodnout a umíme u toho být velkorysí. Znáte to staré židovské přísloví: Je lepší mít třicetiprocentní podíl v dobrém kšeftu, než stoprocentní podíl ve špatném.
Už minule jsme řešili kritiku společných kandidátek, které nejsou koalicemi. Tedy ano, SPD a STAČILO!. Jsou zde i žaloby, které podává Robert Šlachta a jakási strana Volt. Jak se na to připravujete? Máte v záloze připraveny jiné varianty, kdyby některá ze žalob u soudu uspěla?
Jsme na ty Voltovské Branibory v Čechách připraveni. Ale nebudu prozrazovat ani taktiku, ani právní zbraně, takže řeknu jen, co si o Voltech myslím. Jsou to slouhové bruselských zájmů, přišli do Čech jako Pasovští a přesně jako Pasovští budou opět vyneseni v zubech. Jen cizák může potírat svobodnou soutěž politických stran v zájmu pofidérních evropských hodnot.
Samozřejmě, když to, co děláme my, dělal Kalousek, tak to bylo naprosto v pořádku... Volt, to je něco jako kdysi Henleinova partaj.
Vyzval jste k účasti ve volebních komisích, protože, jak jste řekl, se tam mohou dít divné věci. Všechny strany naléhají na obsazení okrskových komisí, SPD na to má dokonce vnitřní IT systém. Ale na vás podal trestní oznámení Oganesjanův kolega Vojtěch Pšenák. Co to, co to?
Předpokládám, že státním zástupcům budou k doložení mých slov stačit ty stejné důkazy, které stačily soudu v Libereckém kraji, kde došlo k přepočítání volebních lístků v několika volebních místnostech a ukázalo se, že ve všech případech došlo k poškození STAČILO! a nikoho jiného.
Ale jinak si myslím, že trestní oznámení pana Pšenáka o POPLAŠENÉ zprávě (ano, takhle to ve svém udavačském pamfletu napsal) už leží v koši.
Vy jste přivítal v Miroslavi Lubomíra Zaorálka. Víte, co je zajímavé? Já si pamatuji, jak v době jeho ministrování na Zaorálka nadávali i lidé, kteří teď nejspíš budou volit STAČILO! Je to nějaký jiný Lubomír Zaorálek, než třeba v roce 2014?
Dnešní Lubomír Zaorálek ušel od roku 2014 dlouhou cestu. Víte, já mám pro dnešní dobu jednu výhodu. Já jsem politicky nezažil dobu, kdy byl Západ na vrcholu své prestiže, moci i arogance. Lubomír Zaorálek tuto dobu zažil přímo na vlastní politickou kůži a znal osobně všechny ty, kteří ještě před deseti lety byli hvězdy a dnes jsou to hrobaři Evropy.
Dneska se s Lubošem shodneme, že především je třeba zachránit republiku a shodneme se, že to neudělá ani EU, ani NATO, ani Fiala... ale ani Fico ani Orbán. To musíme udělat sami a jenom sami. Evropa ani NATO už nejsou stejné jako v roce 2014. Tím pádem ani tehdejší ministr zahraničí už není stejný.
Poslankyně Margita Balaštíková čelí dozvukům svého rozvodu. Někdo na ni vytáhl nahrávku, jak chce škodit exmanželově firmě a jeho nové partnerce zabít psa. No, není to pěkné. Nicméně, co z toho vyvozujete vy? Objeví se nějaké nahrávky z Miroslavi, kde jste hostil řadu lidí?
Co z toho vyvozuji já? Tady vidíte, jak je důležité mít dobré vztahy v rodině a rozvodům předcházet. Nejhorší věci si totiž všichni uděláme sami, to nikdo cizí nezvládne.
Ale upřímně... byl bych docela rád, kdyby se u nás lidé soudili nikoliv podle toho, co (třeba v afektu) řekli, ale podle toho, co udělali. Nikdo nedokáže být věčně ledově klidný a já sám jsem mnohokrát sakroval a říkal u toho věci, které jsem nemyslel vážně. Takže si počkáme na výsledky vyšetřování a pak se k této kauze znovu vrátíme.
Na Aljašce se v pátek chystá jednání Trumpa s Putinem. Zelenskyj signalizuje, že může udělat územní ústupky, pokud bude Ukrajina přijata do NATO. Je to dobrý deal?
Ukrajina nikdy nebude v NATO. Tečka. O tom je celá ta tříletá válka. Nikoliv o území nebo ruském imperialismu. Myslím, že pro Zelenského by to byl dobrý deal, protože východní území stejně obývají ukrajinští Rusové a ti vzhlížejí k Moskvě nikoliv ke Kyjevu. Ale pro Putina by to byl tak špatný obchod, že Ukrajinu raději zničí, než aby tam někdy byla základna NATO. Územní ústupky za členství v NATO jsou naprosto nereálný deal.
Snáze si dovedu představit, že se Ukrajina postaví proti Západu a přimkne se zpět k Rusku, než že by Ukrajina v NATO vypadala jinak, než jako dýmající radioaktivní trosky.
Jinak, co ty proměnlivé nálady, které jsou vůči Trumpovi ze strany českých zastánců Ukrajiny? Po scéně se Zelenským v Bílém domě: „Parchant Trump zaprodává Ukrajinu.“ Po hrozbách drtivých tarifů a Trupových nadávkách na Putina: „Hurá, Trump konečně prozřel!“ a teď znovu: „Parchant Trump zaprodává Ukrajinu.“
Naši zastánci Ukrajiny budou muset zkousnout něco mnohem horšího, než že „parchant Trump zaprodává Ukrajinu“. Budou muset zkousnout, jak se ruší sankce a všichni se ostošest derou zpátky na ruský trh. Budou muset zkousnout, že jsme nikdy nepřestali být závislí na ruské ropě i ruském plynu a budou muset zkousnout, že Amerika nejen zaprodává Ukrajinu, ale vyklízí Evropu, zanechává ji napospas...
V polovině srpna začalo léto, zatímco v předchozích týdnech to tak moc nevypadalo. Čekáte, že nyní zastánci globálního oteplování opět vykouknou? I když oni přesvědčovali „dezoláty“ o nadprůměrných teplotách i v letních deštivých dnech, kdy by člověk rád zatopil v kamnech, pokud by nějaké měl.
Vy nemáte kamna? My tady na vesnicích všichni máme kamna! Letos v červenci se to docela hodilo...
Už několik let sleduju trend, kdy je na mém dvorku stále méně tropických dní i tropických nocí. Když jsem se nastěhoval do Miroslavi, byla v červnu všude tráva suchá jako troud a v bazénech se lidé cachtali od začátku června do půlky září. Lidé spali v postelích havajským způsobem – nazí a bez deky. Letos to nenastalo ani na jednu jedinou noc.
I když je teď v srpnu horko a teploty atakují pětatřicet stupňů, už to není ono. Den je totiž už o něco kratší a noci delší, takže domy se už nevyhřejí. Dožínky tady u nás bývaly kolem dvacátého července a letos se pořád ještě sklízí.
Zastánci globálního oteplování už museli vymyslet „zelené sucho“, a tak brzy čekám, že vymyslí i „mokré sucho“. Ale asi to dělají ty emisní povolenky pro domácnosti. Jen co se s nimi začalo obchodovat na burze, planeta se začala ochlazovat.
Česko je čím dál závislejší na potravinách z dovozu, uvádí iDNES.cz i s citacemi předsedy Zemědělského svazu Pýchy. Co to, že je z toho najednou mainstreamové téma?
Vidíte, dejte Zemědělskému svazu rok a dojde mu to. O tom už tady dobrý rok a půl hovoříme, Pýcho! I demonstrace jsme kvůli tomu dělali. Ale to jste se přidat nechtěli, protože jste naskakovali na mediální narativy o nás. Teď všichni koukají, jak ti zlí dezoláti měli pravdu.
Ale jednu věc vím jistě. Zemědělci už lidovce volit nebudou. To není naše zásluha, to dokázal Marek Výborný a jeho kamarád Marian (tančím na večírku) Jurečka.
Proběhlo pozdvižení kolem účinkování pana Vostárka, který se pod přezdívkou „Chi Chi Tornado“ převléká za ženu v pořadu České televize. Neměli by ale lidé, třeba i děti, vědět, že jsou mezi námi takoví lidé? Jak existenci takových lidí vysvětlujete třeba vy svým dětem?
Vysvětluju jim, že jedna z prvních věcí, kterou po volbách uděláme, že zrušíme koncesionářské poplatky. A když to nepůjde jinak, tak holt i s Českou televizí. Když se mě někdo zeptá, co mám proti veřejnoprávním méééédiím, tak proti nám mám hentoho Vostárka.
Víte, kdysi dávno jsem napsal článek, kde jsem varoval, abychom v boji proti zpravodajství České televizce nevylili s vaničkou i dítě. Chi Chi Tornádo mě utvrdilo v tom, že se vylitím českotelevizního dítěte nic závažného nestane a nikdo nebude truchlit.
