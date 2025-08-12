ANO, STAČILO!, Motoristé. Průzkum spustil nářek v kavárně

Agentura NMS Market Research zveřejnila nový volební model za srpen. První místo ve volebním modelu zaujímá hnutí ANO s 29,8 procenta a oproti průzkumu agentury NMS Market Research si tak polepšilo o 1,1procentní bod. Před ostatními stranami tak má hnutí ANO výrazný náskok.
Preference vládní koalice SPOLU naopak klesají, a to téměř o tři procentní body na 18,7 procenta. Koalice SPOLU se tak propadla na stejný výsledek, jaký podle agentury měla v únoru tohoto roku.
Na třetím místě v srpnovém modelu se umístilo hnutí SPD s podporou stran Svobodných, Trikolory a PRO s 14,6 procenta. Jeho volební potenciál přitom agentura odhaduje až na 21,1 procenta.
Čtvrté místo tak připadá na hnutí STAN, jehož preference se propadly na 10,7 procenta. Piráti by získali 8,8 procenta a těsně za nimi by se umístilo uskupení STAČILO! s 8,2 procenta.
Do Poslanecké sněmovny by se podle modelu dostali i Motoristé s 5,7 procenta, zatímco Přísaha s 2,6 procenta by zůstala pod pětiprocentní hranicí.
Průzkumu se zúčastnilo 1014 respondentů a data byla sbírána od 1. do 5. srpna. Průzkum tím pádem již vykresluje posun preferencí po oznámení hudebníka a politického marketéra Oty Klempíře do politiky. Svou kandidaturu coby nestraník za Motoristy Oto Klempíř oznámil právě na začátku měsíce.
„Ze smíchu bývá pláč,“ uvedl na platformě X Oto Klempíř, kde sdílel nový volební model.
K návratu hnutí Motoristé sobě nad pětiprocentní hranici i posilující hnutí SPD se vyjádřil aktivista Tomasz Peszyński. Upozornil, že souhrnná síla „dezolátů“ už by stačila k prosazení změn ústavy.
„Dezoláti mají dost křesel na to, aby změnili českou ústavu a udělali z nás malý fašistický státeček,“ uvedl Peszyński na facebooku.
Aktivistu Peszyńskiho opravil novinář Michal Sirový, který objasnil, že ačkoliv nový průzkum přisuzuje hnutí ANO, koalici STAČILO!, SPD a Motoristům v součtu 121 mandátů, jedná se o ústavní většinu ve sněmovně. To samo o sobě pro změnu ústavy nestačí.
„Pro změnu Ústavy ČR je v Česku třeba 3/5 sněmovny, ale i 3/5 přítomných senátorů. A to tedy zatím tato potenciální koalice ani náhodou nemá,“ vysvětlil Sirový.
Volební průzkumy souhrnně okomentovala také novinářka Angelika Bazalová. V příspěvku na svém facebookovém profilu se věnovala zhoršující se volební pozici vládních stran a jejich mizejícímu sebevědomí.
„S volbama to jde z tlustejch do tenkejch. Průzkumy zjevně signalizují spektakulární průser,“ napsala novinářka v příspěvku na svém facebookovém profilu, kde zkritizovala dřívější strategii vládních představitelů a jejich příznivců, kdy se prostřednictvím posměšného „kňů“ smáli svým oponentům, jako krátkozrakou.
„Je fakt, že smích je mocná zbraň. Vždyť i komunisti padli právě ve chvíli, kdy už byli nic než jen směšní. Legendární Jakešův projev na Červeném Hrádku je z těch historických momentů, kdy už se smáli úplně všichni, a to byl ten definitivní konec,“ připouští Bazalová, podle které byla strategie výsměchu zvolena právě s touto vizí.
Dobrá taktika to ovšem dle jejího názoru byla možná maximálně před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2021, dokud byl premiérem Andrej Babiš. „Dokud vládl Babiš, smáli se Babišovi. Pak ale převzali moc a mysleli si, že stačí, když ... se budou smát Babišovi. To nepochopení je dechberoucí,“ píše Bazalová, proč přestala taktika fungovat. Namísto toho, aby se totiž lid smál mocným se pak mocní začali smát lidu. Bazalová to považuje za intelektuální nedostatečnosti vládnoucích.
Podle ní si vládní stratégové mysleli, že zesměšňováním oponentů je zdiskreditují a zbaví se jich. Jenže výsledkem je, že tábor „vysmívaných dezolátů“ se podle ní rozšířil na většinu národa, protože nespokojenost s nekompetentností vlády zasahuje všechny oblasti každodenního života.
„Postupně se propracovali do situace, kdy už i jejich nejvěrnější voliči odmítají slyšet i na ‚nejmenší zlo‘. Stále víc těch, kteří jim to několikrát hodili ‚se skřípěním zubů‘, se vyznává z toho, že tentokrát už ne. Sklenice přetekla, ucho se utrhlo,“ popisuje Bazalová nálady ve společnosti.
Vládu už podle novinářky v současnosti podporuje jen hrstka „tajtrlíků“, kteří stále burcují k volební účasti pomocí frází o občanské povinnosti a „svátku demokracie“, přičemž recyklují prázdná klišé bez jakékoli vlastní myšlenky.
„Prostě nic než další propaganda od slouhů moci. Oni už to ani jinak neumí,“ tvrdí Bazalová.
autor: Alena Kratochvílová