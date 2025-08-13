Pospíšil (TOP 09): Podnikatelé potřebují férové podmínky

Podnikatelé nepotřebují dotace, ale rovné a férové podmínky. Potřebují stát, který místo přerozdělování konečně nastaví jasná pravidla pro všechny. Už žádné nadržování velkým hráčům a konec se zbytečným papírováním, který má za cíl odradit ty menší.
Již dnes tráví podnikatelé 240 hodin ročně administrativou, platí drahé poradce, jen aby se neztratili v daňovém chaosu.
Místo planých slibů a populismu potřebujeme funkční stát. Všichni, kteří platíme daně chceme, aby služby, které stát dělá, byly funkční a uživatelsky vstřícné. Chci stát, který podporuje inovace, podnikání a růst.
JUDr. Jiří Pospíšil
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV