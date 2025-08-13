Pospíšil (TOP 09): Podnikatelé potřebují férové podmínky

13.08.2025 17:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k problémům podnikatelů

Pospíšil (TOP 09): Podnikatelé potřebují férové podmínky
Foto: Repro CNN Prima News
Popisek: Jiří Pospíšil

Podnikatelé nepotřebují dotace, ale rovné a férové podmínky. Potřebují stát, který místo přerozdělování konečně nastaví jasná pravidla pro všechny. Už žádné nadržování velkým hráčům a konec se zbytečným papírováním, který má za cíl odradit ty menší.

Již dnes tráví podnikatelé 240 hodin ročně administrativou, platí drahé poradce, jen aby se neztratili v daňovém chaosu.

Místo planých slibů a populismu potřebujeme funkční stát. Všichni, kteří platíme daně chceme, aby služby, které stát dělá, byly funkční a uživatelsky vstřícné. Chci stát, který podporuje inovace, podnikání a růst.

JUDr. Jiří Pospíšil

  • TOP 09
  • nám. primátora HMP
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Pospíšil (TOP 09): Někdejší komunističtí papaláši nesmí zastávat ústavní funkce
Pospíšil (TOP 09): Upozorňujeme na významné galerie a muzea
Pospíšil (TOP 09): TOP 09 musí být opět hlasem těch, kteří nabízí řešení
Pospíšil (TOP 09): Praha vyhlašuje dotace na rozvoj kultury

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

podnikání , Pospíšil , stát , TOP 09

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je nutné změnit podmínky podnikání?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Kolik lidé ze SOCDEM bude na kandidátce Stačilo?

A napadlo vás, že jste vlastně stranu pohřbili zbytečně? Kvůli koalici z ní odešlo dost výrazných tváří a nebojíte se, že to bude k ničemu? Že pro voliče SOCDEM budete nevolitelní kvůli spolupráci s komunisty a pro voliči komunistů vás volit nebudou, že dají radši preferenční hlas komunistům?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Při žaludečních vředech se dopujte flavonoidyPři žaludečních vředech se dopujte flavonoidy Smyslné vylepšení polohy 77Smyslné vylepšení polohy 77

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Jiří Kobza: Jak funguje volební matematika z pohledu velkých stran, které chtějí vládnout?

17:30 Jiří Kobza: Jak funguje volební matematika z pohledu velkých stran, které chtějí vládnout?

Komentář Jiřího Kobzy